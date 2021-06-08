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За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат

Російський адвокат Ігор Бушманов розповів, чим може загрожувати росіянам носіння нової форми збірної України на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання sport24.

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм - публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ. Ці дії будуть розглянуті відповідно до статті 280.1 КК РФ.

Якщо особа вчиняє такі дії вперше, то може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то настає кримінальна відповідальність, аж до чотирьох років позбавлення волі. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блога, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років.

Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення - до кримінального терміну до чотирьох років", - сказав Бушманов.

Також читайте: Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Також читайте: УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 7564
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08.06.2021 14:18
+31
А зачем туда ездить?
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08.06.2021 14:17
+30
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 6872
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08.06.2021 14:26
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А зачем туда ездить?
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08.06.2021 14:17 Відповісти
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 6872
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08.06.2021 14:26 Відповісти
Орда , однако . У них шаманы до сих пор правду ищут . Гнилой народец .
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08.06.2021 14:51 Відповісти
Пох на РФ!
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08.06.2021 14:18 Відповісти
За ношение новой футболки сборной Украины по футболу в РФ могут посадить на 5 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 7564
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08.06.2021 14:18 Відповісти
Блин, а это идея!
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08.06.2021 14:40 Відповісти
Так же можно поступить и в Белоруссии с пролукашенковскими ушлепками. Флажок послать бело красный, или книгу про Лукашенко "Случайный президент"
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08.06.2021 15:59 Відповісти
У нас президент, а до этого членограй, косоволодьку на себя и свою шиксу напялил и ни чего, на свободе. А почему? Да потому, что Украина не россия.
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08.06.2021 14:19 Відповісти
Более того.
Ему добрые люди балалайку пририсовали. А некоторые петельку пеньковую.

Но не все так уж "украина не роися". ЗЕ очень приочень хочет, шоб было, как на Роисе и вобще пикнуть боялись.

Поэтому ЗЕ судится с Зверобий и Федыной.
Поэтому по ложным обвинениям Риф отсидел 500 дней в СИЗО.
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08.06.2021 14:23 Відповісти
Да, я, как псмхиатр, знаю за патИрпилого и его мечту стать царьком. Диагноз знаете ли батенька у него на его роже нарисан.
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08.06.2021 15:15 Відповісти
Господи. Да сажайте уже всех оставшихся роисян. За репосты, за футболки, за носки, за подмигивание, за мысли недобрые.

Шоб, как раньше - полстраны сидит, полстраны охраняет.
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08.06.2021 14:20 Відповісти
У нас за ношення будь-якої кацапської футболки можна отримати ПОЄ.
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08.06.2021 14:21 Відповісти
дійсно? За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 5643
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 6649
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08.06.2021 14:23 Відповісти
зебіли думають що це вишиванка, так що ти їм пояснюй )
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08.06.2021 14:28 Відповісти
зебілам щось пояснювать тільки портить)
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08.06.2021 14:52 Відповісти
Есть такое . До сих пор зомбируют народ "сватами" на 1+1 .
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08.06.2021 14:52 Відповісти
Вона как, - за украинскую футболку на расеи в тюрьму.
А тут чмошники в косоворотках ходют и хоть бы шо...
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08.06.2021 14:22 Відповісти
Дебилы, ***. (с) За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 716
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 1931
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08.06.2021 14:25 Відповісти
Всем спортсменам на Олимпиаду надо такую же форму нашить!!!
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08.06.2021 14:34 Відповісти
Кацапы будут смотреть Майнкрафт на поле За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 1902
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08.06.2021 16:54 Відповісти
Они носят нашу футбольную форму? За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 7583
Надо же....
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08.06.2021 14:25 Відповісти
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 4460
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08.06.2021 14:25 Відповісти
По принципу регрессии в Украине надо садить в тюрьму людей за ношение спортивной формы сборной России.
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08.06.2021 14:25 Відповісти
Всегда поражался свинособачьему идиотизму, но они не прекращают удивлять.
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08.06.2021 14:25 Відповісти
Я не понимаю: нам-то какое до этого дело?
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08.06.2021 14:28 Відповісти
Истерикой лаптеногих тварей удовлетворён)

Вчера на болотах Московии в районе Кремля началась истерика, которая все ещё не успокоилась. И судя по всему, разрывает их не по-детски.
Причина в том, что вчера презентовали новую форму сборной Украины по футболу. Форма эффектная и красивая. С тиснением карты Украины. А на карте, как и положено, есть Крым, который аннексировала Россия, и есть ОРДЛО, которое оккупировала Россия.
И Кремлю это почему-то не понравилось. Красть наши земли - нравится, убивать наших граждан - нравится, финансировать подконтрольных террористов - им нравится, и очень нравится вывозить с оккупированных территорий заводы и предприятия в РФ.
В общем, эти мародеры перевозбудились, и у них начался словесный понос, совмещенный театром абсурда.
Первой отличилась Мария Захарова. Но я бы её не судил строго.
Судя по той чуши, которую она из себя извергла, то это говорила не она, а настойка боярышника.
Мария, хочется все же порекомендовать вам решить свою проблему с алкоголем. Вы, как-никак, но официальное лицо. И очень плохо, когда официальное лицо несет бред в состоянии дичайшей алкогольной интоксикации. А у вас это уже система. Может, попробуете закодироваться? Я читал, что это может помочь.
Но в любом случае, харе бухать и врать! Кстати, две недели назад вы обещали опровергнуть свою ложь, но все ещё не опровергли. Это потому, что бухнули и забыли, или же просто вам соврать - как подышать, а дышете вы постоянно?
После сильно-выпившего спикера российского МИДа, голос подал человек с самым большим интеллектом в ГосДуре. Да, Николай Валуев не только смог прочитать написанный ему текст, но даже смог повторить. Почти без запинки. Кстати, даже он выглядел более адекватно, чем Мария Захарова. Видимо, не пьёт, как она.
Затем подключились другие миньоны из ГосДуры с интеллектом меньше, чем у Валуёв, но все же чуть больше, чем у ведра черешни. Но это не точно. Может, у ведра и больше IQ, чем у них.
Так, Дмитрий Свищев из той же ГосДуры призвал УЕФА запретить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы с изображением Крыма. Ну, пусть он ещё запретит птицам летать.
Этот полудурок даже не понимает, что Крым не украинским признают лишь в России и ещё у нескольких их вассалов. Так что он может кроме УЕФА, ещё жаловаться в Спортлото, Грете Тунберг и во Всемирную лигу сексуальных реформ - по рекомендации Остапа Бендера.

Эти вопли и истерику подхватили разные кремляди из провластного пула. И они не утихают до сих пор.
Недоимперия визжит и пускает сопли потому, что их в очередной раз ткнули, что Крым - это не их территория.
Вся эта история прекрасно показывает, что в Кремле все ещё осознают, что Крым - украинский, а ими он банально украден. Вернее, скрымзден. А все украденное, рано или поздно надо возвращать. Пока они не хотят.
Но придёт момент... Он обязательно придёт, и эта постсовковая недоимперия развалится, как СССР. И тогда мы точно вернём Крым. А может, и раньше.
Пока же предлагаю насладиться плясками святого Витта в исполнении кремлядей.
И пусть их корежит и дальше от целостной Украины и от слов: Слава Украине! Героям Слава!
(с) Береза
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08.06.2021 14:35 Відповісти
Президент УАФ Андрій Павелко.
"Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій - особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну.
Де на "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!", і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги.
Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну.
А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка.
Футбол і національна збірна - єднають Україну! Слава Україні!", - розповів Павелко.
...А ще, у збірної будуть вишиванки!

За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 9407
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08.06.2021 14:37 Відповісти
и это прекрасно За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 9874 , ждем побед нашей сборной на Евро-2020!
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08.06.2021 15:42 Відповісти
Срати на парашу.
За громадянство рф взагалі стріляти можна но ми ж цього не робимо.
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08.06.2021 14:31 Відповісти
Погано що не робимо. "Хунта" вже не та...
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08.06.2021 14:36 Відповісти
Хай саджають усіх хто їздить на московію (РФ) , нормальна людина туди не поїде.
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08.06.2021 14:34 Відповісти
Садите сразу всех, у кого нет наколки ВВХ на левой груди!
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08.06.2021 14:35 Відповісти
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 5255
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08.06.2021 14:36 Відповісти
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 1618
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08.06.2021 14:39 Відповісти
За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 2139пропоную піти ще далі і показувати щось таке
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08.06.2021 14:41 Відповісти
на Мокше разрешённая униформа холопа-кацапа - это лапти и какашник, ну и деревянный гробик, матрёшка по-ихнему (хотя также сворованная, у японцев вроде)
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08.06.2021 14:43 Відповісти
Да уж....Всех Кащенко и Пряжка не вместит.
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08.06.2021 14:45 Відповісти
обычный российский фашизм
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08.06.2021 14:47 Відповісти
Там просто за то,шо ты украинец сажают- даже без футболки. Так а нас рать.
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08.06.2021 14:48 Відповісти
плювати треба на раSSію!!!

раSSія це ДІАГНОЗ!!
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08.06.2021 14:49 Відповісти
Какие прекрасные всё таки "адиннаротные братушки". Ну прямо так любят украинцев-аж лопаются.))
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08.06.2021 14:52 Відповісти
Насолода ...
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08.06.2021 14:53 Відповісти
Так я не понял, в России много желающих приобрести форму украинских футболистов?
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08.06.2021 14:54 Відповісти
Останній тренд із "паралельної реальності": "Россосіянін, нє вєрь глазам своім!!!". )))))) Який потужний привіт із совка! У мене навіть сльози на очі навернули...
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08.06.2021 14:59 Відповісти
Причем здесь территория России к футболу??? каким вообще она концом к нему привязана??? Чемпионат в Катаре. У Украины свой чемпионат. Причем вообще наша форма к росии имеет какое то отношение??????
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08.06.2021 15:10 Відповісти
те, кто ездят на паРашу, такую футболку не то, что не оденут, они не притронутся к ней. лишняя хромосома не позволит.
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08.06.2021 15:17 Відповісти
я хочу эту футболку
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08.06.2021 15:17 Відповісти
Дайте 4! Не, 5!!! 5-ю - маленькую - на кота надену, пусть и от кота кацапню плющит!
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08.06.2021 22:52 Відповісти
це означає що футболка вийшла на славу
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Кстати, пора бы и в Украине ввести уголовную отвественность за отрицание российской агрессии , за отрицание оккупации крыма и ордло расейкой и за россказни о "гражданской войне".
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08.06.2021 15:41 Відповісти
Давно пора, но при нынешней зелупинской власти это вряд ли возможно. Скорее, наоборот. Кстати, больше чем уверен, что дизайн формы разрабатывался к 20-му году, т.е. без участия нынешней камарильи.
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08.06.2021 22:55 Відповісти
Та нет ,это как-то слабовато За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 4008кацапам надо не участвовать на Евро ,всё равно их там драть будут как котов помойных... За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 9193
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08.06.2021 15:43 Відповісти
Так уже вроде были заявления на эту тему, мол типа не поедем пока футболки не поменяют.
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08.06.2021 16:13 Відповісти
Поедут твари ,повоют-повоют и поедут скоты ... За носіння нової футболки збірної України з футболу в РФ можуть посадити на 5 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 4359
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08.06.2021 17:33 Відповісти
Тепер обов'язково придбаю...
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08.06.2021 16:07 Відповісти
У рашизмуса фашизмуса пердопель порвало от возмущения ФУТБОЛКАМИ... Скрепоностные дебилы.
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08.06.2021 17:51 Відповісти
Adidas будет в Рашке продавать или нет ? Вот где интрига... Как когда то в Украине продавали с совковым гербом и ссср, и типа не видели ни каких проблем, просто бизнес,вот сейчас увидим, просто бизнес или просто лицемерие.
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08.06.2021 18:06 Відповісти
Разрывом ватных пуканов удовлетворен!
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08.06.2021 19:47 Відповісти
 
 