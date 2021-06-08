Виходити на протест під ОП після кожного судового рішення неможливо. Потрібно вийти один раз за чесні суди, - Жернаков

Є сотні засуджених довічно за чужі злочини, за попереднім кримінально-процесуальним кодексом 1960 року, і досі немає механізму перегляду таких справ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков.

"У випадку Сергія Стерненка люди вимагали справедливості у конкретній справі, але вимоги щодо судової реформи звучали і на цих заходах. Зрозуміло, що не можна виходити на вулицю у зв’язку з кожним рішенням. Справи Стерненка, Антоненка-Кузьменко-Дугарь – медійні, про них знають. А є ж ще тисячі рішень такого самого свавілля і несправедливості щодо людей, які менш відомі", - зазначив Жернаков.

За його словами, щодо кожної справи, яка розглядається в суді, неможливо виходити під Офіс Президента, бо за такої судової системи, як зараз, "там доведеться жити".

"Тому важливо вийти один (а може й не один) раз за чесні суди, щоб показати тим, хто ухвалює рішення, що народу не все одно, що потрібно змінити систему...Чому вийшли за Стерненка? Тому що люди розуміють, він – патріот, активний громадянин, його хочуть посадити за ґрати на замовлення проросійських сил", - додав Жернаков.

"Зміна складу Вищої ради правосуддя, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів за участю незалежних міжнародних експертів, щоб їхніх голосів було як мінімум два, як рекомендує Венеційська комісія, ВККС, ВРП – це зовсім інша історія. За ці абревіатури мільйон людей не вийде. І навіть 10 тисяч, як за Стерненка, навряд чи. Але за це треба виходити і цього треба добиватися. Інакше ми будемо просто приречені потім виходити за кожного під ОП", - наголосив він.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Жернаковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат