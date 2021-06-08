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Виходити на протест під ОП після кожного судового рішення неможливо. Потрібно вийти один раз за чесні суди, - Жернаков

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Виходити на протест під ОП після кожного судового рішення неможливо. Потрібно вийти один раз за чесні суди, - Жернаков

Є сотні засуджених довічно за чужі злочини, за попереднім кримінально-процесуальним кодексом 1960 року, і досі немає механізму перегляду таких справ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков.

"У випадку Сергія Стерненка люди вимагали справедливості у конкретній справі, але вимоги щодо судової реформи звучали і на цих заходах. Зрозуміло, що не можна виходити на вулицю у зв’язку з кожним рішенням. Справи Стерненка, Антоненка-Кузьменко-Дугарь – медійні, про них знають. А є ж ще тисячі рішень такого самого свавілля і несправедливості щодо людей, які менш відомі", - зазначив Жернаков.

За його словами, щодо кожної справи, яка розглядається в суді, неможливо виходити під Офіс Президента, бо за такої судової системи, як зараз, "там доведеться жити".

"Тому важливо вийти один (а може й не один) раз за чесні суди, щоб показати тим, хто ухвалює рішення, що народу не все одно, що потрібно змінити систему...Чому вийшли за Стерненка? Тому що люди розуміють, він – патріот, активний громадянин, його хочуть посадити за ґрати на замовлення проросійських сил", - додав Жернаков.

"Зміна складу Вищої ради правосуддя, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів за участю незалежних міжнародних експертів, щоб їхніх голосів було як мінімум два, як рекомендує Венеційська комісія, ВККС, ВРП – це зовсім інша історія. За ці абревіатури мільйон людей не вийде. І навіть 10 тисяч, як за Стерненка, навряд чи. Але за це треба виходити і цього треба добиватися. Інакше ми будемо просто приречені потім виходити за кожного під ОП", - наголосив він.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Жернаковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: В Україні набув чинності закон про е-судочинство: правосуддя перейде в електронний формат

Автор: Наталя Джума
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Нужно один раз выйти за ЗЕ в петле.

А уже потом можно и судами заняться.
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08.06.2021 14:27 Відповісти
Без Майдана нам не обойтись !
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08.06.2021 14:28 Відповісти
Через два года будет - выборы. Выходить на протест под ОП после каждого судебного решения невозможно. Нужно выйти один раз за честные суды, - Жернаков - Цензор.НЕТ 5762
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08.06.2021 14:31 Відповісти
А вы выходите с цветами, как белоросияне.
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08.06.2021 14:32 Відповісти
Зебилы умиляют.
Еще поди постой на коленях под ОП, - за "честные суды" - может бубочка незнаить шо там проблема
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08.06.2021 14:43 Відповісти
Доки над слідством незаконно "за кодексом портнова" стоїть огпу, до речі за наші з вами гроші, справедливого суда не буде.
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08.06.2021 14:51 Відповісти
"Сегодня умер Орест Васкул. Боец славной дивизии Галичина, многолетний узник советских концлагерей. Крепкий рыцарь, который всю жизнь отдал за Украину и ее свободу. Царство Небесное. Большое дело не пропадет. Информация о похоронах будет позже" . В странном мире мы живём .
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08.06.2021 14:58 Відповісти
 
 