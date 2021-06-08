Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим
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Позиція України залишається незмінною: дніпровська вода потече лише в деокупований Крим.
Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - сказав Ніколенко.
Він зазначив, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті "Кримської платформи".
"Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій - і Кримського півострова, і окремих районів у Донецькій і Луганській областях", - наголосив речник МЗС України.
Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" припустив, що Україна може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води у тимчасово окупований Крим "тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії". "(...) наприклад, воду в Крим можна обмінювати на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах", - зазначив Арестович.
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А чи не ви всі, 73/43%упоротізебіли, включно з люською "никтоиникак"? Бо надійде вам методичка від подляка - одразу заволаєте "тамженашилюди".
Нажаль, до влади дорвались зеленські, єрмаки, арестовичі.
В них інші цілі, завдання.
От питання з питань...
Водохранилища наполняют.
Все идет по плану Зе и путэна.... если дамбу как следует не отремонтировать....то вода пойдет в оккупированный Крым.
Херсонской области в 2015 году начали возводить новую дамбу, чтобы вода не попала в захваченный Россией украинский полуостров. Впрочем, сооружение так и не достроили.
Тарапун отметила, что эта "новая" дамба технически не заготовлена и не готова к эксплуатации.
Теперь люди замечают, что сооружение стало пропускать воду, текущую из Днепра к АРК - некоторые мешки разорвало, другие сползли.
https://kurs.com.ua/novost/405673-vodnaja-blokada-krima-pod-ugrozoi-damba-razrushaetsja?source=ukrnet