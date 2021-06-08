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Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим

Позиція України залишається незмінною: дніпровська вода потече лише в деокупований Крим.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті "Кримської платформи".

"Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій - і Кримського півострова, і окремих районів у Донецькій і Луганській областях", - наголосив речник МЗС України.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі та радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" припустив, що Україна може змінити свою позицію щодо відновлення постачань води у тимчасово окупований Крим "тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії". "(...) наприклад, воду в Крим можна обмінювати на повне виконання Мінських угод, виведення військ із Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах", - зазначив Арестович.

Також читайте: Окупанти впевнені, що у Севастополі до кінця року не буде проблем з водою

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Українці вважають саме так, вода в Крим тільки після деокупації Криму.
Нажаль, до влади дорвались зеленські, єрмаки, арестовичі.
В них інші цілі, завдання.
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08.06.2021 14:33
+18
Только агентура РФ может предлагать воду в Крым вернуть. И их нужно арестовывать и на 15 лет тюрьмы за гос измену!
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08.06.2021 14:36
+16
это было понятно с самого начала. а люся просто никто и зовут ее никак.
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08.06.2021 14:31
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это было понятно с самого начала. а люся просто никто и зовут ее никак.
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08.06.2021 14:31 Відповісти
та невже?
А чи не ви всі, 73/43%упоротізебіли, включно з люською "никтоиникак"? Бо надійде вам методичка від подляка - одразу заволаєте "тамженашилюди".
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08.06.2021 14:37 Відповісти
стоп. тамжынашилюди подхрюкивал твой хозяин.
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08.06.2021 14:52 Відповісти
ти, зебіл, брехло першостатейне. Вас всіх тільки за брехню потрібно вішати на каштанах, поки вони ще зелені.
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08.06.2021 15:09 Відповісти
зебил как пасть откроет так сразу и стрендит
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08.06.2021 15:50 Відповісти
Он то конечно никто, Но его устами, шариковы-голобородьки прощупывают почву
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08.06.2021 14:54 Відповісти
За последние 2 года мнение МИДа 10 раз менялось. У вас даже людей не надо менять как мнение с начала месяца или недели уже изменилось. А кто выступал про сложную экологическую обстановку в Крыму и рассказывал, что там наши люди?
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08.06.2021 14:32 Відповісти
Только агентура РФ может предлагать воду в Крым вернуть. И их нужно арестовывать и на 15 лет тюрьмы за гос измену!
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08.06.2021 14:36 Відповісти
Українці вважають саме так, вода в Крим тільки після деокупації Криму.
Нажаль, до влади дорвались зеленські, єрмаки, арестовичі.
В них інші цілі, завдання.
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08.06.2021 14:33 Відповісти
Нужно еще полную блокаду Донбасса устроить и отрубить им воду!!!
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08.06.2021 14:34 Відповісти
кого раніше звільнять з посади - Кулебу з Ніколенко чи д'єрмака з люською?
От питання з питань...
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08.06.2021 14:34 Відповісти
сексуальних партнерів главЗе!біла, звільнять, лише при заміні на більш кайфортних... Не дарма вчора, "ображені не увагою та пративньіе" біля ОПи скандували, своїх почуяли, але ці- ще й проститути на державному утриманні.
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08.06.2021 15:01 Відповісти
Шо то они в этом году с погодой химичат. Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5842
Водохранилища наполняют. Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8530
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08.06.2021 14:36 Відповісти
А Люся там часом не хоче ''допустіть'' бутилку в свій димарь? Не , ну а шо кацап'ю це понравицця , пару сігарєт Арестовичу кинуть.
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08.06.2021 14:36 Відповісти
Вже потекла. Кацапи вже й не приховують
Спикер МИД Николенко о предположении Арестовича: Позиция Украины неизменна - днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6400
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08.06.2021 14:36 Відповісти
ну, в таких об'ємах вона до Перекопу не дійде - випарується...
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08.06.2021 14:39 Відповісти
Але якщо не укріплювати дамбу, буде руйнуватись, розмиватись більше.
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08.06.2021 14:42 Відповісти
згоден...
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08.06.2021 15:11 Відповісти
Ну кацапи ж фото робили мабуть в Криму, а не біля дамби
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08.06.2021 14:49 Відповісти
та это канализацию прорвало, пусть пьют крысчане нам мочевины не жалко можем увеличить объёмы....
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08.06.2021 14:54 Відповісти
От якби те про шо ви пишете було правдою. Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим - Цензор.НЕТ 4903
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08.06.2021 14:56 Відповісти
та я это давно предлагал, но все ж кричат шо ты такое говоришь мизантроп - мол там же "нашилюди". ага наши, как же - только все кричат слава куйлу и трехцветыми прапорами машут....
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08.06.2021 15:13 Відповісти
Она не может "протечь"! Там уклон, в нашу сторону и для прокачки в Крым нужно включать насосы!!! Скорее всего это натекло с дождями
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08.06.2021 14:57 Відповісти
Да перекопайте к едреной фене этот перешеек, пустите туда воды Сиваша и устройте минные заграждения
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08.06.2021 14:41 Відповісти
ти шо там-же наши люди
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08.06.2021 14:43 Відповісти
А як же наші властьімущіє члєни будуть їздити свою нєдвіжімость перевіряти та комуналку сплачувати? Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим - Цензор.НЕТ 3442
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08.06.2021 14:52 Відповісти
Люся це Люся.
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08.06.2021 14:45 Відповісти
Люся Арестович, закрой свой членоприемник и не кукарекай о том, чего не знаешь.
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08.06.2021 14:48 Відповісти
люсик, давай мы лучше тебя на кого-нибудь обменяем... на навального (хотя на йух он нам упал?) или на минского узника картофельного з а л упенфюрера? вариантов много... а то вы уже утомлять стали... я же помю как ты с ермаком и с сивухой предлагали провести всеукраинский рефрендум с вопросом нужно ли Украине в НАТО. было? было не кокетничай, а сейчас в воздухе переобуваетесь? короче ненадёжные вы люди и перевёртыши....даже боюсь подумать кем вы станете если справжня война начнётся?
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08.06.2021 14:51 Відповісти
Говорят , дамба разрушается .... Спікер МЗС Ніколенко про припущення Арестовича: Позиція України незмінна - дніпровська вода потече лише в деокупований Крим - Цензор.НЕТ 3025
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08.06.2021 15:01 Відповісти
там така дамба... місцеві фермери поклали кілька рядів мішків з піском. в разі руйнування відновлюються протягом доби.
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08.06.2021 17:33 Відповісти
Водная блокада Крыма под угрозой: дамба разрушается (фото- Видео) .


Все идет по плану Зе и путэна.... если дамбу как следует не отремонтировать....то вода пойдет в оккупированный Крым.

Херсонской области в 2015 году начали возводить новую дамбу, чтобы вода не попала в захваченный Россией украинский полуостров. Впрочем, сооружение так и не достроили.
Тарапун отметила, что эта "новая" дамба технически не заготовлена и не готова к эксплуатации.

Теперь люди замечают, что сооружение стало пропускать воду, текущую из Днепра к АРК - некоторые мешки разорвало, другие сползли.

https://kurs.com.ua/novost/405673-vodnaja-blokada-krima-pod-ugrozoi-damba-razrushaetsja?source=ukrnet
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08.06.2021 17:45 Відповісти
Арестович щось кардинально помінявся...
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08.06.2021 15:07 Відповісти
С твердого дерьма на жидкое?
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08.06.2021 15:52 Відповісти
Пора арестовичу, менять кличку на "Петушарович"...
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08.06.2021 15:54 Відповісти
Когда уже слово "арестович" изменится на "арестован"
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08.06.2021 16:00 Відповісти
Теоретически я бы дал воду в Крым в обмен на полную деоккупацию Донбасса и полный контроль нашими войсками оккупированных территорий ОРДЛО и границы с Рашкой, а потом после военного укрепления границы и стратегических мест и обьектов опять бы воду перекрыл. Но это не возможно, потому что Рашка свои обязательства все равно не выполнит и непризнанные территории не отдаст, так как это открытая рана нашей страны в которой Питторасия может постоянно ковырять ржавым гвоздем.
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08.06.2021 16:10 Відповісти
... арестович в своих реверансах старается угодить скорее всего путину а не стране в которой живет.
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08.06.2021 19:03 Відповісти
Арестович- подлая мразь, подельник ермака- козыря- гауляйтера Украины от руSSкого мира. Они там все такие портнов-татаров-демченко и прочая руSSнявая сволочь.
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08.06.2021 23:54 Відповісти
верно.
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09.06.2021 03:38 Відповісти
 
 