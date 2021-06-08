Україна може повернутися до проєкту консорціуму з управління ГТС, - радниця міністра енергетики Зеркаль

Україна може повернутися до ідеї залучення європейських і американських компаній до управління своєю газотранспортною системою (ГТС).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства енергетики, таку думку висловила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі ICTV.

"Це може бути та сама ідея, яка була в 2019 році щодо спільного консорціуму із залученням європейських і американських компаній до використання української труби", - наголосила Зеркаль.

За словами Зеркаль, такий крок посприяє зняттю експортної монополії "Газпрому" на продаж газу, оскільки європейські споживачі отримають доступ до ГТС, вирішуючи який маршрут постачання газу для них є вигіднішим.

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"Це геополітична проблема і вона має вирішуватися на геополітичному рівні із застосуванням механізмів, притаманних геополітиці. "Північний потік-2" став каменем спотикання для всієї Європи і для трансатлантичних відносин. Це вже не лише питання України. Ця газова труба стала питанням і предметом міжнародних перемовин на найвищому рівні", - зазначила Зеркаль.

Вона нагадала, що за допомогою партнерів України в Європейському Союзі вже вдалося внести зміни в третю газову директиву ЄС, яка передбачає її застосування до "Північного потоку-2".

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"Дуже важливо, щоб вона була застосована в повному обсязі. Тому що це дасть можливість збалансувати ринкові відносини, якщо "Північний потік-2" буде все ж таки добудований, сертифікований, і запущений", - сказала вона.

За її словами, у ЄС є інструментарій, який може убезпечити Україну від застосування "Північного потоку-2" в повному обсязі, залишивши українську ГТС без транзиту.

"Але для цього треба працювати з Європейською комісією, а також з іншими країнами, які також не зацікавлені в тому, щоб ПП-2 був запущений", - резюмувала Зеркаль.

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