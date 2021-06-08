Україна може повернутися до проєкту консорціуму з управління ГТС, - радниця міністра енергетики Зеркаль
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Україна може повернутися до ідеї залучення європейських і американських компаній до управління своєю газотранспортною системою (ГТС).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства енергетики, таку думку висловила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі ICTV.
"Це може бути та сама ідея, яка була в 2019 році щодо спільного консорціуму із залученням європейських і американських компаній до використання української труби", - наголосила Зеркаль.
За словами Зеркаль, такий крок посприяє зняттю експортної монополії "Газпрому" на продаж газу, оскільки європейські споживачі отримають доступ до ГТС, вирішуючи який маршрут постачання газу для них є вигіднішим.
"Це геополітична проблема і вона має вирішуватися на геополітичному рівні із застосуванням механізмів, притаманних геополітиці. "Північний потік-2" став каменем спотикання для всієї Європи і для трансатлантичних відносин. Це вже не лише питання України. Ця газова труба стала питанням і предметом міжнародних перемовин на найвищому рівні", - зазначила Зеркаль.
Вона нагадала, що за допомогою партнерів України в Європейському Союзі вже вдалося внести зміни в третю газову директиву ЄС, яка передбачає її застосування до "Північного потоку-2".
"Дуже важливо, щоб вона була застосована в повному обсязі. Тому що це дасть можливість збалансувати ринкові відносини, якщо "Північний потік-2" буде все ж таки добудований, сертифікований, і запущений", - сказала вона.
За її словами, у ЄС є інструментарій, який може убезпечити Україну від застосування "Північного потоку-2" в повному обсязі, залишивши українську ГТС без транзиту.
"Але для цього треба працювати з Європейською комісією, а також з іншими країнами, які також не зацікавлені в тому, щоб ПП-2 був запущений", - резюмувала Зеркаль.
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Відповідно хаб, ціна газу встановиться на Сході України. Можна натиснути на Муйло і поновити експорт газу з Середньої Азії, правда кажуть там трубу розпиляли.
«В России две беды: дураки и дороги»
Є два фактори, які вплинули на будівництво Північних потоків
1. Відмова Німеччини від атомної енергетики і використання вугілля на теплових електростанціях та перехід на альтернативні відновлювані джерела.
2. В паРаші налагоджено крадіжка газу, а продати той газ за тверду валюту можна лише в Європу. При транспортуванні вкраденого газу через українську ГТС потрібно "ділитись" і відповідно зайві свідки.
Тому Інтернеті проходила інформація, що паРаша може досягти експорту газу в Європу до 250-300 млрд куб м. Північні потоки мають пропускну потужність 27 млрд кубометрі + 55 мільярдів м3 = 82 млрд. куб. м. Тобто 200-82=118 млрд. куб м ще потрібно кудоюсь качати.
Взагалі тема цікава
Сейчас уже поздно и никому на Западе это не нужно! Это нужно было им лет 12-13 назад, НО Вона тогда начала кудахтать о нашем "национальном" богатстве --ТРУБЕ, никому не отдадим и делится долей не будем! Теперь труба никому не нужна, да еще ее содержание будет стоить немерянно! юлька тварь и популистка, а Украина в проигрыше!