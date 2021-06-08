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Україна може повернутися до проєкту консорціуму з управління ГТС, - радниця міністра енергетики Зеркаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна може повернутися до проєкту консорціуму з управління ГТС, - радниця міністра енергетики Зеркаль

Україна може повернутися до ідеї залучення європейських і американських компаній до управління своєю газотранспортною системою (ГТС).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства енергетики, таку думку висловила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі ICTV.

"Це може бути та сама ідея, яка була в 2019 році щодо спільного консорціуму із залученням європейських і американських компаній до використання української труби", - наголосила Зеркаль.

За словами Зеркаль, такий крок посприяє зняттю експортної монополії "Газпрому" на продаж газу, оскільки європейські споживачі отримають доступ до ГТС, вирішуючи який маршрут постачання газу для них є вигіднішим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: Волкер тепер відстоює інтереси "Північного потоку-2"

"Це геополітична проблема і вона має вирішуватися на геополітичному рівні із застосуванням механізмів, притаманних геополітиці. "Північний потік-2" став каменем спотикання для всієї Європи і для трансатлантичних відносин. Це вже не лише питання України. Ця газова труба стала питанням і предметом міжнародних перемовин на найвищому рівні", - зазначила Зеркаль.

Вона нагадала, що за допомогою партнерів України в Європейському Союзі вже вдалося внести зміни в третю газову директиву ЄС, яка передбачає її застосування до "Північного потоку-2".

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"Дуже важливо, щоб вона була застосована в повному обсязі. Тому що це дасть можливість збалансувати ринкові відносини, якщо "Північний потік-2" буде все ж таки добудований, сертифікований, і запущений", - сказала вона.

За її словами, у ЄС є інструментарій, який може убезпечити Україну від застосування "Північного потоку-2" в повному обсязі, залишивши українську ГТС без транзиту.

"Але для цього треба працювати з Європейською комісією, а також з іншими країнами, які також не зацікавлені в тому, щоб ПП-2 був запущений", - резюмувала Зеркаль.

Також читайте: Експлуатація української ГТС обходиться в $ 1 мільярд на рік, - оператор

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Международный Консорциум по разделке металлолома.
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08.06.2021 14:33
+3
Дивно,чому це ще не зроблено? Ніяк не могли поділити бабло від труби? Тепер запахло смаженим?, тому пора повертатися до проекту?
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08.06.2021 14:34
+3
Консорциум возможен при доле Украины в 51%, отсутствии в консорциуме Раши или компаний в которой есть хоть часть российского капитала. Поэтому оставшиеся 49 % можно продать США, Канаде, Великобритании и в какой то мере Германии ., Польше, Словакии, Австрии. по 7% на "брата". Но Раши там не должно быть однозначно. и Это даже обсуждению не подлежит, как и скажем вода, транспорт и т.д. в Крым
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08.06.2021 14:38
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это та Зеркаль, которая говорила, что ей не по пути с новым направлением ?
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08.06.2021 14:32 Відповісти
Все,кто был и есть при власти- проститутки!
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08.06.2021 14:33 Відповісти
Ніяких консорціумів з людьми які не запросили Україну навіть на рядовий саміт НАТО, хай з путіним входять в консорціуми, хоча вони і так там!
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08.06.2021 15:13 Відповісти
Это та самая Зеркаль, советник Министра Энергетики, которая не понимает своим умишком что из себя представляет газотранспортная система Украины. В чем ее уникальность для нее рассказы об изумрудах на Плутоне. При зелевласти Украина превращается в предмет торгов, как показывал зеледент на сцене задолго до своей каденции.
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08.06.2021 14:44 Відповісти
А было иначе?
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08.06.2021 14:47 Відповісти
Было, иначе бы тупин не начинал войну. Теперь тянет свои бесконечные и убыточные для него газопроводы. А когда, психанув по-дебильному, перестал через украинскую ГТС газ качать подоспели конкуренты с сжиженным газом на танкерах.
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08.06.2021 14:56 Відповісти
Шо хотите опять кацапам ГТС продать?!
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08.06.2021 14:33 Відповісти
Международный Консорциум по разделке металлолома.
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08.06.2021 14:33 Відповісти
Дивно,чому це ще не зроблено? Ніяк не могли поділити бабло від труби? Тепер запахло смаженим?, тому пора повертатися до проекту?
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08.06.2021 14:34 Відповісти
Консорциум возможен при доле Украины в 51%, отсутствии в консорциуме Раши или компаний в которой есть хоть часть российского капитала. Поэтому оставшиеся 49 % можно продать США, Канаде, Великобритании и в какой то мере Германии ., Польше, Словакии, Австрии. по 7% на "брата". Но Раши там не должно быть однозначно. и Это даже обсуждению не подлежит, как и скажем вода, транспорт и т.д. в Крым
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08.06.2021 14:38 Відповісти
Все это хорошо, если РФ согласится качать через Украину значительные объемы, чтобы было чего с этого иметь, а без этого условия все это пустая болтовня.
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08.06.2021 15:03 Відповісти
Никогда Московия не будет помогать финансами Украине, любое взаимовыгодное сотрудничество с РФ это бред
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08.06.2021 15:13 Відповісти
Вот когда Путлер начнёт Сев.Поток-3 строить, тогда и выходите с этим предложением. А сейчас поезд уже ушёл. Американцы решили не давать возможности Коломойскому зарабатывать деньги на нашей трубе.
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08.06.2021 14:38 Відповісти
Контрольный пакет стоит отдать Штатам за проявленную жесткость в отношении строительства СП-2 - ""Свершившимся фактом" назвал государственный секретарь США Энтони Блинкен завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Он поддержал решение США об отмене части санкций и пообещал ответить, если Москва попытается использовать газ в качестве оружия"
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08.06.2021 14:41 Відповісти
Вечно обеспокоенные, разной степени.
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08.06.2021 14:44 Відповісти
Будапештский меморандум тоже чего-то там обещал.
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08.06.2021 14:45 Відповісти
Это такая "дипломатическая " бумажка когда Украину поимели.
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08.06.2021 14:47 Відповісти
...і як результат всі бігають в намордниках та прищеплюються.
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08.06.2021 15:59 Відповісти
Это надо было сделать лет двадцать назад...Европу в партнеры брать. а не жадничать. Идиоты.
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08.06.2021 14:43 Відповісти
Здати потрібно в концесію 2/3 акцій. Але не капіталу паРаші. Також розділити між європейським та американським капіталом. Україні залишити 1/3 +1акція.
Відповідно хаб, ціна газу встановиться на Сході України. Можна натиснути на Муйло і поновити експорт газу з Середньої Азії, правда кажуть там трубу розпиляли.
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08.06.2021 16:06 Відповісти
Осталось только посмеяться с дураков.
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08.06.2021 14:55 Відповісти
...в паРаші.
«В России две беды: дураки и дороги»
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08.06.2021 15:56 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились - с вводом сп-2 если и будет транзит по территории Украины и то в малых объемах, и хорошо если будут покрывать ее содержание, так что это предложение опоздало лет так на 12.
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08.06.2021 14:59 Відповісти
Объем реализации природного газа через «Газпром экспорт» в дальнее зарубежье (млрд куб. м):
Є два фактори, які вплинули на будівництво Північних потоків
1. Відмова Німеччини від атомної енергетики і використання вугілля на теплових електростанціях та перехід на альтернативні відновлювані джерела.
2. В паРаші налагоджено крадіжка газу, а продати той газ за тверду валюту можна лише в Європу. При транспортуванні вкраденого газу через українську ГТС потрібно "ділитись" і відповідно зайві свідки.
Тому Інтернеті проходила інформація, що паРаша може досягти експорту газу в Європу до 250-300 млрд куб м. Північні потоки мають пропускну потужність 27 млрд кубометрі + 55 мільярдів м3 = 82 млрд. куб. м. Тобто 200-82=118 млрд. куб м ще потрібно кудоюсь качати.
Взагалі тема цікава
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08.06.2021 15:53 Відповісти
Уже давно пропонувалось здати в концесію ГТС і ПГС. Відповідно хаб на газ з паРанші був би на Сході України. Передати в концесію 67% акцій ГТС і ПГС, Україні лишається 33%+1 акція. 67% акцій розділяються - 3/4 великим фірмам, 1/4 малим фірмам. Бенефіціари з капіталом походження з паРаші не допускаються.
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08.06.2021 15:21 Відповісти
Какой нах консорциум !? Принято кацапо-еврогеями решение срочно и быстро достроить СП-2 !? .. а дальше - война с русней !!!! Кому еще обьяснять нужно наши перспективы !?
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08.06.2021 15:32 Відповісти
Війна України з паРашею йде понад 850 років
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08.06.2021 15:55 Відповісти
я это знаю , но если ты не понял в чем суть, то речь будет идти о финале ...о последнем бое !!!
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08.06.2021 19:42 Відповісти
Конгсорциум: Украина, Германия и *****? Україна може повернутися до проєкту консорціуму з управління ГТС, - радниця міністра енергетики Зеркаль - Цензор.НЕТ 7865
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08.06.2021 16:08 Відповісти
Да сократить пропускную способность, разборкой части трубопроводов, и пускай чешутся те кто будет подмерзать без резерва в случае форсмажора.
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08.06.2021 16:52 Відповісти
Дорога ложка к обеду!

Сейчас уже поздно и никому на Западе это не нужно! Это нужно было им лет 12-13 назад, НО Вона тогда начала кудахтать о нашем "национальном" богатстве --ТРУБЕ, никому не отдадим и делится долей не будем! Теперь труба никому не нужна, да еще ее содержание будет стоить немерянно! юлька тварь и популистка, а Украина в проигрыше!
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09.06.2021 02:15 Відповісти
 
 