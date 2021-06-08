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В ОП є купа людей, які хочуть мати "ручного прокурора" на чолі САП, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП є купа людей, які хочуть мати

Якщо ухвалити законопроєкт про ліквідацію ОАСК у тому вигляді, в якому він є зараз, то може з'явитися "ОАСК-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю розповів координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков.

"Я впевнений у тому, що в Офісі Президента є купа людей, які хочуть чи можуть хотіти мати ручного прокурора на чолі САП. Це видно з тієї політики, яку проводить ОП, і з дій людей, які підконтрольні. Так само може статися з ВККС, якщо ухвалювати законопроєкт 3711-д у тій редакції, яка є на сьогодні. Міжнародники не пропускатимуть якихось суперпоганих, недоброчесних кандидатів, а представники суддівської мафії – агентів змін, які справді незалежні", - зазначив він.

Серед позитивних змін у судовій системі за президентства Зеленського Жернаков назвав ВАКС, якому дають працювати.

"Одразу як прийшла нова влада, було проголосовано за закон, який цьому суду "розв’язав руки". Це не величезне досягнення і не рух уперед, але принаймні немає атак на цю інституцію", - зазначив координатор Громадської ради доброчесності.

Коментуючи законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Жернаков зазначив: "Якщо законопроєкт про ліквідацію ОАСК ухвалити в такому вигляді, як він є, а так само законопроєкти щодо ВККС і ВРП без змін, то буде у нас ОАСК-2 аж бігом. Можу поставити $100. Для того, щоб цього не сталося, в самому законопроєкті має бути прописано, куди йдуть ці судді і як набирають нових. Було б добре створити Вищий адміністративний суд, і на конкурсі за участю міжнародних експертів провести відбір. Цього в законопроєкті немає", - додав Жернаков.

Інтерв'ю з Михайлом Жернаковим читайте тут.

Також читайте: Виходити на протест під ОП після кожного судового рішення неможливо. Потрібно вийти один раз за чесні суди, - Жернаков

Автор: Наталя Джума
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А в ляльковому балагані іншого керування ,як ручного,бути не може !!!)))
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08.06.2021 14:51 Відповісти
Список этой кучи в студию !
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08.06.2021 14:59 Відповісти
Правильней так было сказать - "в ОПе нет людей которые бы не были заинтересованы в ручном прокуроре".
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08.06.2021 15:01 Відповісти
Нужно не красть, тогда и приучать не надо
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08.06.2021 15:01 Відповісти
Я тоже хочу, только у меня столько денег нет
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08.06.2021 15:04 Відповісти
 
 