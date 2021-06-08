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За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню
Фото: TUT.BY

У Мінську засудили місцевого жителя до примусового лікування в психіатричній лікарні за образу Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Мінська.

У повідомленні зазначається: "В рамках справи в суді вирішувалося питання про застосування до жителя столиці Н. примусових заходів безпеки і лікування.

Діяння Н. охоплювали наклеп щодо Президента Республіки Білорусь, його публічну образу, поєднану з обвинуваченням в особливо тяжкому злочині, а також публічну образу представників влади в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а судді - в зв'язку зі здійсненням правосуддя".

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Йому загрожувало до 5 років позбавлення волі. Але спеціальна комісія постановила, що підсудний страждає на психічний розлад і не усвідомлює "реального характеру і суспільної небезпеки своїх дій".

Жовтневий районний суд направив жителя Мінська в психіатричну лікарню на примусове лікування.

Як відомо, цей вид покарання активно застосовувався за радянських часів і отримав назву "каральна психіатрія".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Надо наоборот - Лукавого в дурку на пожизненное !
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08.06.2021 15:04
+5
Твое лицо когда приз "Главный долбо.... мудак года" резким наскоком вырывает из рук обезумевший колхозник
За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню - Цензор.НЕТ 2529
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08.06.2021 15:14
+4
В сумасшедшем доме есть внутренние сумасшедшие дома.
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08.06.2021 15:05
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Т.е ему повезло ?
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08.06.2021 15:02 Відповісти
Это вряд ли.. Если всё как в лучших традициях КГБ.. когда политических отправляли в дурку.. нормальными оттуда выходили уже редко
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08.06.2021 18:03 Відповісти
Надо наоборот - Лукавого в дурку на пожизненное !
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08.06.2021 15:04 Відповісти
В сумасшедшем доме есть внутренние сумасшедшие дома.
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08.06.2021 15:05 Відповісти
И на том спасибо. Хоть не расстреляли из зенитного орудия как в Северной Корее За оскорбления Лукашенко жителя Минска отправили на принудительное лечение в психбольницу - Цензор.НЕТ 911
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08.06.2021 15:06 Відповісти
Я ещё в самом начале "протестов" понял , что не в ту сторону они водят хороводы . Надо было жечь покрышки , и гнать Картофеля к Овощу .
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08.06.2021 15:06 Відповісти
Саме за це мені "сябри" скопом уже півроку рвуться "очі повидирать"! Бо я їх "ліваруцію вихідного дня" ще у вересні назвав "праздником непослушания" Тільки сьогодні "крайнього" "заціпило"! А так я у них - БІЛОРУСОФОБ"!!! (Правда я сам себе вважаю "білорусозневажателем"! Маю право - я поряд з ними живу тому їх знаю !)
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08.06.2021 15:16 Відповісти
И что ?
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08.06.2021 15:19 Відповісти
Жизнь наоборот , буйные психи убивают мирных людей и сажают на дурку тех кто называет вещи своими именами !
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08.06.2021 15:06 Відповісти
одним словом оставили жить на родине ..
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08.06.2021 15:09 Відповісти
а что вы хотели? за оскорбление солнцеликого карают в любой северной корее. еще легко тип отделался.
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08.06.2021 15:09 Відповісти
Ну да , сделают растением . Но жить будет . За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню - Цензор.НЕТ 9767
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08.06.2021 15:11 Відповісти
І що то буде за "життя"? Він же не буде себе сприймать людиною! Так - поїсти попить поспать посрать Все! Це - не ЛЮДИНА І це - не ЖИТТЯ Це - "існування"
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08.06.2021 15:19 Відповісти
Ну так его согражданам фиолетово . Они красиво начали , потом "хоровод" незаметно рассосался . Если так , то ничего не поменяется .
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08.06.2021 15:22 Відповісти
Хто-б сумнівався! Вони вже почали нас з собою прівнювать і розказувать:"Ви тут просто виступали а нам цей "упирь" що сидів 27 років відразу голови проламувать почав!" Питаю : "Це ми його на вашій шиї 27 років тримали?" Мовчать
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08.06.2021 15:30 Відповісти
Твое лицо когда приз "Главный долбо.... мудак года" резким наскоком вырывает из рук обезумевший колхозник
За образу Лукашенка мешканця Мінська відправили на примусове лікування в психіатричну лікарню - Цензор.НЕТ 2529
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08.06.2021 15:14 Відповісти
в еще одной северной корее солнцеликий аркадаг бердымучамедов не отстает от лукашеску. свЫн уже даже не в тройке лидеров.
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08.06.2021 15:23 Відповісти
Повезло ещё мужику, а то не дай Бог, могли и на расстрел его оформить.
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08.06.2021 15:27 Відповісти
В связи с тем, что БССР не окружена горами, расстрелы там не за горами.
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08.06.2021 15:30 Відповісти
мест в тюрьмах наверно уже не хватает
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08.06.2021 19:55 Відповісти
Интересно он, этот житель, за Луку все 27 лет голосовал или нет? Впрочем БССР довно превратилась в клинику для людей с психическими растройствами.
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08.06.2021 15:29 Відповісти
зеля тоже очень хочет ввести подобные порядки (не зря, ведь, по его указанию, открывали дело на Зверобой и Федыну), но когда ему сообщили, что это может негативно отразится на рейтинге, решил ПОКА обождать, до более подходящего момента...
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08.06.2021 17:22 Відповісти
 
 