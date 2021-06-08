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Новини Політика України
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НАБУ (3427) Ситник (772)

НАБУ притягало до кримінальної відповідальності 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів влади і 65 суддів, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ притягало до кримінальної відповідальності 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів влади і 65 суддів, - Ситник

За час роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до кримінальної відповідальності були притягнуті 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади та понад 65 суддів, повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Якщо говорити коротко про ті результати, які були досягнуті спільно прокурорами, детективами і вже суддями, то за той короткий проміжок часу, який ми існуємо, до кримінальної відповідальності притягнуто 6 міністрів і їхніх заступників, 11 керівників центральних органів виконавчої влади, понад 65 суддів. Це, думаю, є величезною проблемою для політичної еліти і, відповідно, це викликає певну реакцію у вигляді спроб якимось чином зупинити цю роботу. Ці спроби стосуються не тільки Антикорупційного бюро, а взагалі антикорупційної системи", - сказав Ситник на конференції "Democracy in action: Zero corruption conference" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пояснив спроби позбавити його посади тим, що, незважаючи на те, що пройшло вже багато часу після Революції Гідності, створення антикорупційних органів, політична еліта не готова до того, що в країні функціонує система, яка притягає до відповідальності за корупцію, "незалежно від того, де ти працюєш, до якої політичної сили належиш і яку посаду обіймаєш".

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"За шість років роботи ми направляли свої запити про міжнародну допомогу в 75 країн світу. Можна тільки уявити масштаб української корупції та кількість країн, які якимось чином були причетні до корупційних потоків. Традиційно, найбільше ми направляємо запитів у Німеччину, Велику Британію, США, Латвію та інші країни", - пояснив Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що за кордоном заарештовано більше ніж $ 120 млн, 8 млн євро, більше ніж 3 млн швейцарських франків.

"Це серйозні суми, які можна було б повернути в Україну", - вказав він.

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Автор: Анастасія Потіха
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А можно пофамильный список с фотографиями злодеев привлечённых к ответственности? Арестованные деньги это хорошо, но сколько наворованного возвращенно в бюджет Украины?
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08.06.2021 15:11 Відповісти
А сколько из них сидит с конфискацией? Сколько из этих воров пошло на повышение и получили награды?
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08.06.2021 23:06 Відповісти
Не потрібно так багато слів,дайте тільки; ПІБ, посада і термін ув'язнення. ВСЕ!!!! "А в ответ тишина...." НАБУ привлекло к уголовной ответственности 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов власти и 65 судей, - Сытник - Цензор.НЕТ 9984
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08.06.2021 15:14 Відповісти
Хотілося би почути від Ситника не голі цифри, а наприклад: міністр....-10 років з конфіскацією всього нажитого непосильною працею; суддя .... 15 років з конфіскацією.... А те, що Ситник відкрив справи, після яких їх закрили за відсутністю доказів- це ху...ня!
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08.06.2021 15:15 Відповісти
Каких министров?
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08.06.2021 16:48 Відповісти
Сколько из привлеченных, получили реальное наказание? Это будет говорить о качестве следствия, а не о факте.
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08.06.2021 17:16 Відповісти
Такие отчеты это бла-бла-бла. Кому ты хочешь лапши навешать,Сытник? Сейчас это не очень-то проходит.Людям нужна конкретика.
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08.06.2021 18:39 Відповісти
Каких министров, за что - а какая разница?
Само по себе "привлекли министров" - ласкает моё пролетарское ухо!
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08.06.2021 19:03 Відповісти
а скольких отвлекло..???
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08.06.2021 19:19 Відповісти
А где же наши хваленые СМИ, что пишут и вещают о власть имущих злодеях. Почему нет информации кому, сколько и за что с конфискацией или без , Где Вы хваленые недотроги журналисты , почему молчим ???
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27.10.2021 17:09 Відповісти
 
 