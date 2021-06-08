У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті"
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Держдума РФ ухвалила проєкт заяви про засудження законопроєкту президента України Володимира Зеленського, оскільки документ не зараховує росіян до корінних народів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.
"Державна дума розглядає внесений президентом України законопроєкт як образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України", - йдеться в тексті заяви.
Крім того, Держдума звертається до Міжпарламентської асамблеї СНД, парламентських асамблей ОДКБ, ОБСЄ і Ради Європи, парламентів країн - членів ЄС "із закликом засудити здійснену в Україні спробу розділити її населення на "корінне" і "некорінне", яка може мати найсерйозніші наслідки для самого існування України як держави".
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.
Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.
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А кацапы - это помесь различных монголо-татарских и финно-угорских племён.
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
https://www.inpearls.ru/
а Лениных продать мокшанам. нехай молются.
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
https://www.inpearls.ru/
Сидить москаль на прилавку,
Прищурює очі.
Так і знати, що псявіра
Вареників хоче.
Хоче бідний вареників,
То й ніщо питати!..
Та тілько їх по-нашому
Не вміє назвати.
«Хазяюшка, галубушка! -
Став він говорити. -
Сварі-ка мне вот етаво!..»
«Та чого зварити?»
«Да ентаво… как, біш, єво
У вас називают?..
Вот, что, знаєш… берут тєсто,
Сиром накладают…»
«Та бог його святий знає,
Що вам, служба, гоже!..
Тісто сиром накладають, -
То галушки, може?»
«Не галушкі, не галушкі,
Я галушкі знаю.
Сварі-ка мне, галубушка…
Всьо, біш, забиваю…
Уш с глаз далой - так с памяті!
Вон ентакой бес-то!..
Да знаєш лі: ентак сир-то,
А на сире тєсто…»
«Та бог його святий знає
І добрії люди.
Сир у тісті?.. хіба, може,
Чи не пиріг буде?»
«Да не пірог, галубушка!..
Екая досада!..
Да знаєш лі, туда масла
Да сметани нада!..»
А вона-то добре знає,
Чого москаль хоче,
Та чекає барабана,
Заким затуркоче.
Як почула барабана, -
Слава тобі, боже! -
Та й говорить москалеві:
«Вареників, може?»
Аж підскочив москалина,
Та ніколи ждати…
«Варенікі, варенікі!»
Та й пішов із хати.
Хороший закон. Надо принимать.
А до того були просто "москалями"
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией