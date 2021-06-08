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У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України

Держдума РФ ухвалила проєкт заяви про засудження законопроєкту президента України Володимира Зеленського, оскільки документ не зараховує росіян до корінних народів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

"Державна дума розглядає внесений президентом України законопроєкт як образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України", - йдеться в тексті заяви.

Крім того, Держдума звертається до Міжпарламентської асамблеї СНД, парламентських асамблей ОДКБ, ОБСЄ і Ради Європи, парламентів країн - членів ЄС "із закликом засудити здійснену в Україні спробу розділити її населення на "корінне" і "некорінне", яка може мати найсерйозніші наслідки для самого існування України як держави".

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Боюсь в Украине мало кого интересует мнение госдуры Раисы и иже с ними, сори В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 2277
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08.06.2021 15:15
+46
русский - имя прилагательноое как он может быть коренным?
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08.06.2021 15:16
+43
В бундестаге возмутились что немцы не были включены в список коренных народов Украины. "Мы там целых три года жили", - добавили в немецком парламенте
В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 1127
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08.06.2021 15:24
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Ущербная недоимперия постройкой туалетов для своих холопов заняться не хочет? Все со своим дебильными комплексами носятся а получается все ущербней
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08.06.2021 15:15 Відповісти
Боюсь в Украине мало кого интересует мнение госдуры Раисы и иже с ними, сори В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 2277
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08.06.2021 15:15 Відповісти
Не треба цього боятися. Нехай вони бояться.))))
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08.06.2021 21:44 Відповісти
А шо, есть такое народ - россияне???
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08.06.2021 15:16 Відповісти
та да ))) и народ бамбаса тоже народ-расисияне придумали себе )))))
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08.06.2021 15:26 Відповісти
Нету такого народа, это сброд. Есть мокши, эрзя, удмурты, чуваши и т.д.
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08.06.2021 15:52 Відповісти
Росіяни повинні жити в країні Росіянія, а ці кончені назвали її російська федерація (іменник тут федерація, а російська це прикметник) то вони тоді будуть ФЕДЕРАСТИ
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08.06.2021 17:08 Відповісти
не, правильное название их государства - Московия или Золотая Орда.
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08.06.2021 18:23 Відповісти
И где у них в рфии находится их русская территориальная единица?) Сомневаюсь что ответят)))
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08.06.2021 22:13 Відповісти
Коренным народом Украины может только быть украинец родившийся на территории Украины и точка.
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08.06.2021 15:16 Відповісти
А потомки высланных комуняками украинцев ,что не люди ?
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08.06.2021 15:44 Відповісти
ПОНЯТИЕ "коренной народ" включает в себя, что это - меньшинство.
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08.06.2021 17:00 Відповісти
Владімєр Владімєровіч ******************
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08.06.2021 15:16 Відповісти
русский - имя прилагательноое как он может быть коренным?
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08.06.2021 15:16 Відповісти
тільки пристєжним
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08.06.2021 15:18 Відповісти
найточніший коментар..
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08.06.2021 15:41 Відповісти
Русскими по праву могут называться только славяне-украинцы, как потомки жителей Руси.
А кацапы - это помесь различных монголо-татарских и финно-угорских племён.
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08.06.2021 15:54 Відповісти
Только не русскими, т.к. это прилагательное и применимо только к кацапам, а русичами или русами, как назывались в древности
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08.06.2021 17:16 Відповісти
Русьский, це прикметник, належність до русича, жителя Київської Русі, (опосередковано його покровительство, його майно, незаперечна власність, особливо у східному діалекті). Наприклад: Хозяйский собака, панський кінь, бомжацький жакет, тощо.
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08.06.2021 17:59 Відповісти
а шо это за народ - россияне?кто-то видел учебник рассеянского языка?=)))
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08.06.2021 15:18 Відповісти
Это мокшане оскорбляются, или рзя, мурома или мовдва?
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08.06.2021 15:18 Відповісти
Лол, к международным организациям обращаются, главные нарушители международного права. В Басманный районный суд обращайтесь, обсосы козломордые
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08.06.2021 15:18 Відповісти
В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 105
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08.06.2021 15:21 Відповісти
кого из них В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 8459
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08.06.2021 15:21 Відповісти
пенздюки вони всі....
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08.06.2021 15:57 Відповісти
Игра называется найди здесь московита
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08.06.2021 15:26 Відповісти
Да , скифы мы ! да ! азиаты мы с раскосыми и жадными очами ! (с)
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08.06.2021 16:08 Відповісти
Скифы это опять же Украина. Сарматы возможно, это больше к россиянам.
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08.06.2021 16:56 Відповісти
У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 3906
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08.06.2021 16:58 Відповісти
А чего коми курчавый, как негр?😁
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08.06.2021 17:20 Відповісти
А з якого біса ерзя і мокша мають бути корінними народами України ???
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08.06.2021 15:21 Відповісти
Звідки москворила саранча що прилізла в Україну в 18-20 столітті залежно від території, може важатись корінною? Остаточна ліквідація кацапізму в Україні є задачою влади №1. Занадто дорого він обійшовсь Країні.
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08.06.2021 15:22 Відповісти
Кацапы никогда не были коренным населением Украины Все они были насильственно заселены , во все времена руцкой империи , да и совка тоже, на землях Украины.
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08.06.2021 15:23 Відповісти
интереснее и то, что расияне (???) никогда не были коренными народами самой расиси ))))
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08.06.2021 15:27 Відповісти
Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
https://www.inpearls.ru/
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08.06.2021 18:42 Відповісти
Можно только включить в закон о национальных меньшинствах Украины национальность Московит от слова Московия. Слово русский Я бы поспорил с лаптеногими что это ихнее. Это слово происходит от слова Русь. А Русь находилась на территории современной Украины. Так что сорян. Все верно.
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08.06.2021 15:24 Відповісти
В бундестаге возмутились что немцы не были включены в список коренных народов Украины. "Мы там целых три года жили", - добавили в немецком парламенте
В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 1127
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08.06.2021 15:24 Відповісти
А вот возьму и напишу, что выбрасывать эти таблички нельзя - аккуратно сложить и закрыть в подвале местного краеведческого музея.
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08.06.2021 15:39 Відповісти
та ради бога. в Харькове с табличками Жукова можно поступить так же.
а Лениных продать мокшанам. нехай молются.
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08.06.2021 15:47 Відповісти
Вепс!
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08.06.2021 16:11 Відповісти
Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.
https://www.inpearls.ru/
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08.06.2021 18:43 Відповісти
так срузкие не было и нету такого народа, пуйло и тот удмурт
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08.06.2021 15:25 Відповісти
Можно только включить в закон о национальных меньшинствах Украины национальность Московит от слова Московия. Слово русский Я бы поспорил с лаптеногими что это ихнее. Это слово происходит от слова Русь. А Русь находилась на территории современной Украины. Они к Киевской Руси не имеют никакого отношения. Так что сорян. Все верно.
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08.06.2021 15:25 Відповісти
Радует то, что расеянские пердаки от этого известия нехило подгорают
В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти" - Цензор.НЕТ 5171
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08.06.2021 15:26 Відповісти
У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 3654"
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08.06.2021 17:01 Відповісти
Как цапы угро-финские, вы, су ки монгольского улуса, хотите быть коренным народом в Украине? з якого дива??? так же и папуасы могут претендовать... можете быть только коренным народом рязанщины-тамбовщины- мацковщины, дальше границ этих территорий ни где не можете быть коренным народом, только оккупантом и агрессором.
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08.06.2021 15:26 Відповісти
У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 1964
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08.06.2021 15:28 Відповісти
Для справки: Россию придумал Пётр Первый в восемнадцатом веке.
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08.06.2021 15:28 Відповісти
не придумал, банально украл то. что ему и кацапам не пренадлежало.
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08.06.2021 15:33 Відповісти
а кто там у них коренной расисиянин???? ))))) кадырка наверное?
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08.06.2021 15:28 Відповісти
Значит хорошие сапоги
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Я из россии . Моя страна - Украина . И что ? Вбейте себе клин в свою ватную задницу .
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08.06.2021 15:30 Відповісти
Абсолютно пох...
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08.06.2021 15:32 Відповісти
Пора выгнать всю вату из Украины. Чемодан, вокзал, Россия.
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08.06.2021 15:37 Відповісти
русские это вокзальные бомжи, у них своего ничего нет и земли тоже
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08.06.2021 15:40 Відповісти
Та брешуть москалики, як завжди. До 2015 року їхні етнографи, навіть у Криму не вважали росіян - корінним народом

У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 8859
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08.06.2021 15:41 Відповісти
Помилявся, виявляється і зараз російські етнографи не вважають росіян корінним народом Крима. Напевно заставили їх додати слово "считают". Тоді не зрозуміло чого у Думі вирішили доколупуватися до України? У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 4806 Спитали би своїх етнографів У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 840
У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 3766
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09.06.2021 00:05 Відповісти
Хоть одну украинскую школу в России, в Крыму, в Ордло пусть назовут, где, в каком населенном пункте находится и номер этой школы пусть укажут. 💣💣💣💣💣
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08.06.2021 15:42 Відповісти
с какого буя мокшане стали коренным народом Украины-Руси?! У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 9827
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08.06.2021 15:42 Відповісти
Спочатку хай визначаться з поняттям такої нації як "русский"! Указ Петра І від 2 листопада 1721 року національність не визначає а іменує так "підданих" нової імперії що до того була "Московським царством"!
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08.06.2021 15:42 Відповісти
Про этот "коренной народ" хорошо написал Степан Руданський в 1858 году:

Сидить москаль на прилавку,
Прищурює очі.
Так і знати, що псявіра
Вареників хоче.
Хоче бідний вареників,
То й ніщо питати!..
Та тілько їх по-нашому
Не вміє назвати.
«Хазяюшка, галубушка! -
Став він говорити. -
Сварі-ка мне вот етаво!..»
«Та чого зварити?»
«Да ентаво… как, біш, єво
У вас називают?..
Вот, что, знаєш… берут тєсто,
Сиром накладают…»
«Та бог його святий знає,
Що вам, служба, гоже!..
Тісто сиром накладають, -
То галушки, може?»
«Не галушкі, не галушкі,
Я галушкі знаю.
Сварі-ка мне, галубушка…
Всьо, біш, забиваю…
Уш с глаз далой - так с памяті!
Вон ентакой бес-то!..
Да знаєш лі: ентак сир-то,
А на сире тєсто…»
«Та бог його святий знає
І добрії люди.
Сир у тісті?.. хіба, може,
Чи не пиріг буде?»
«Да не пірог, галубушка!..
Екая досада!..
Да знаєш лі, туда масла
Да сметани нада!..»
А вона-то добре знає,
Чого москаль хоче,
Та чекає барабана,
Заким затуркоче.
Як почула барабана, -
Слава тобі, боже! -
Та й говорить москалеві:
«Вареників, може?»
Аж підскочив москалина,
Та ніколи ждати…
«Варенікі, варенікі!»
Та й пішов із хати.
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08.06.2021 15:48 Відповісти
У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 9686 !!!
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08.06.2021 16:16 Відповісти
Ерефія незадоволена?
Хороший закон. Надо принимать.
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08.06.2021 15:55 Відповісти
"Россияне", русские это что за народ такой, сборная солянка. "Русский" это вообще имя прилагательное. Наделение бывшей Орды. "Россияне", "русские" каким боком к Руси Украине?
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08.06.2021 16:01 Відповісти
Скажу коротко - мордвинцы - ПНХ!
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08.06.2021 16:11 Відповісти
Єдиний народ світу що знає точну дату свого виникнення - кацапи! Вони були "призначені" "людьми русскими" Височайшим Указом Петра І 2 листопада 1721 року!!!
А до того були просто "москалями"
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08.06.2021 16:20 Відповісти
А даже и без сцаря, кокцапо-москали - самое молодое ответвление восточных славян. Украинской гаплогруппе - около 4-5 тыс лет, родилась в Карпатах. Кацапская родилась в первом веке н.э. Родилась в мокшанских болотах, как переводнячок капратско-полабской +чудь-весь-мордва+ монголо- гаплогрупп, которые в украинской гаплогруппе, как гаплогруппы-спутницы , отсутствуют.
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08.06.2021 16:51 Відповісти
Не совсем так. В то время их назвали великоросами. А руSSкими их уже назвал сралин в 30-х годах.
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08.06.2021 22:47 Відповісти
Наплевать на всё,что думают в госдуре или в кремле,да и вообще *************...
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08.06.2021 16:32 Відповісти
Вообще-то "россияне"-это не народ, а гомункулы.
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08.06.2021 16:32 Відповісти
Им помогут монголы, они причислят этих людей к своим коренным народам😁😁😁
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08.06.2021 16:34 Відповісти
Чтобы Украина не делала, россия всегда вмешивается во внутренние дела Украины, ведет себя как брошенная жена, истерит, вопит, просто какой то комплекс неполноценности., причем россия постоянно жалуется на Украину в Европейские суды (!), при этом их не признавая если дело касается россии, даже закон такой приняли.
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08.06.2021 16:35 Відповісти
Рассея это местность которая собрана из пазлов территорий ранее принадлежащих другим коренным народам. Как Москва построенная Юрием Долгоруким, так и остальные территории которые были отжаты или отвоеванные в разных ситуациях. Уже давно пытаются подогнать под себя историю, которая держится на сказочных былинах и заказных писателях. Для пропарки мозгов населения про свое величие подмазывают себя под Киевскую Русь и носятся с победой во 2 Мировой, которую сами частично и развязали. Резюме: как и все Рассейское - недолговечно.
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08.06.2021 16:37 Відповісти
а гагаузы где?
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08.06.2021 16:41 Відповісти
в Молдове.
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08.06.2021 16:49 Відповісти
не только, о и у нас, впрочем, как и Арнауты
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09.06.2021 10:58 Відповісти
У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 6500"
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08.06.2021 16:58 Відповісти
Почему украинцы не коренные?
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08.06.2021 17:30 Відповісти
Тому що мова йде про меншості, українці титульна нація.
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08.06.2021 19:01 Відповісти
Зачем делать подмену понятий и ставить себя не выгодное положение? Давайте называть вещи своими именами!!!
Значение слов:
1) Коренной - изначальный, исконный, касающийся самых основ, корней чего-н.
2) Укорениться - прижиться, внедриться, пустить корни, укрепиться, утвердиться, установиться, приняться, поселиться, войти в обиход, войти в обычай, стать традицией
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08.06.2021 18:26 Відповісти
Если укоренившихся татар будут считать коренными, то каком статусе тогда будут украинцы, суперкоренные, что-ли? У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 5680
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08.06.2021 18:33 Відповісти
Имени державы и державе - равные. Титульные. Государствообразующие.
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08.06.2021 23:39 Відповісти
Короч, как я понимаю, в Украине скоро будут все коренные, кроме самих украинцев У Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті" - Цензор.НЕТ 5694
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08.06.2021 18:34 Відповісти
Русские , есть коренные народы Зауралья и Колымы!!
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08.06.2021 21:06 Відповісти
Та - ні. Вони і в Російськй Федерації (!!!) на законодавчому рівні не мають суб"єктності, не має у них такого суб"єта федерації, умовно кажучи, "Русії"
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08.06.2021 23:47 Відповісти
Почему вековой агрессор и оккупант должен считаться коренным народом?
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08.06.2021 22:11 Відповісти
за парєбрік
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08.06.2021 22:25 Відповісти
КАРАИМ КАРАИМА НЕ ОБМАНЕТ !)
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09.06.2021 12:40 Відповісти
нуда, ну да, подстилайтесь под татар и прочих крымских каримов и крымчаков!! , вот пусть они в Крыму и живут и там считаются КОРЕННЫМ народом, у нипх это из названия видно, где у них родина, а тут они скоро себе Херсонскую область сделают типа мы тут коренные, а вас из дома выживу и страну себе разорвут на клочки, а вы им в этом поможете
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09.06.2021 13:09 Відповісти
русский нация 404
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09.06.2021 16:07 Відповісти
 
 