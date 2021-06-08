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На вихідних у Чернівцях відкриють два центри масової вакцинації проти COVID-19, - ОДА

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На вихідних у Чернівцях відкриють два центри масової вакцинації проти COVID-19, - ОДА

На вихідних 12-13 червня у Чернівцях відкриють два центри масової вакцинації проти коронавірусу. Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Уже на цих вихідних у нас почнуть роботу два центри масової вакцинації населення. Перший буде мобільним центром і працюватиме на Калинівському ринку, а також буде стаціонарний центр вакцинації, який працюватиме в "Юності Буковини" (обласний центр естетичного виховання. - Ред.)", - зазначила заступниця голови ОДА.

Вакцинуватимуть препаратом CoronaVac.

За словами Гусак, у ці вихідні готові вакцинувати проти коронавірусу дві тисячі чернівчан.

Також читайте: Найближчими вихідними на Київщині почнуть роботу два центри вакцинації проти COVID-19, - ОДА

Автор: Наталя Джума
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08.06.2021 15:54 Відповісти
 
 