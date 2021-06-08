В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ

У вівторок, 8 червня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у рамках глобального механізму COVAX. Вона налічує 117 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Раніше в рамках глобального механізму COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

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