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В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ

У вівторок, 8 червня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer у рамках глобального механізму COVAX. Вона налічує 117 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Раніше в рамках глобального механізму COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти коронавірусу вакцинувалися вже понад 184 тисячі педагогів, - Міносвіти

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Это все просто прекрасно, но где можно привиться вакциной от Pfizer?
"Дію" не предлагать.
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08.06.2021 16:11
+2
Думаю, це не можливо. Я хворів рівно рік тому. Досить важко, але без госпіталізації. Два тижні. І щось таки в організмі змінилося. Наче все нормально, але не так, як до хвороби. І після цього по роботі контактував з клієнтами, які або щойно інфікувался, або їхні родичі саме хворіли, або самі вони хворіли, чи лише одужали. І більше я ні разу не захворів. Мої родичі, які хворіли, теж хворіли лише раз. Тому думаю, що двійне, або декількаразове інфікування - рідкісний виняток.
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08.06.2021 16:16
+2
Так мы и знали, все вакцины Пфайзер растащат масоны... В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2754
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08.06.2021 16:36
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Мне кажется , что я уже незаметно пару раз переболел .
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08.06.2021 16:04 Відповісти
Думаю, це не можливо. Я хворів рівно рік тому. Досить важко, але без госпіталізації. Два тижні. І щось таки в організмі змінилося. Наче все нормально, але не так, як до хвороби. І після цього по роботі контактував з клієнтами, які або щойно інфікувался, або їхні родичі саме хворіли, або самі вони хворіли, чи лише одужали. І більше я ні разу не захворів. Мої родичі, які хворіли, теж хворіли лише раз. Тому думаю, що двійне, або декількаразове інфікування - рідкісний виняток.
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08.06.2021 16:16 Відповісти
Это все просто прекрасно, но где можно привиться вакциной от Pfizer?
"Дію" не предлагать.
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08.06.2021 16:11 Відповісти
В ОПУ. В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2274
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08.06.2021 16:21 Відповісти
В ОПУ ОПУ.
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08.06.2021 16:38 Відповісти
А яка заслуга в тому самого Ляшка і його зеленого патрона, який кисневі концентратори з барс кого плесюча відправив у Індію? От ЮНІСЕФ допомагає рятувати українців від пандемії, а Зєлєнскій пятуж індусів. Тому Ляшкові оце піаритсь якось не личить.
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08.06.2021 16:11 Відповісти
Пока из знакомых никто Pfizer не привился,наверное для начальства берегут.
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08.06.2021 16:19 Відповісти
С прививкой пфайзера, через месяц будут пускать в ЕС. С прививкой китайской херни, которой нас кормьят зебилы, не пустят даже в молдову. Вот поэтому пфайзер только для своих, а не для всех.
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08.06.2021 17:04 Відповісти
сегодня пфайзером привился хотя переболел перед новым годом
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08.06.2021 16:24 Відповісти
Так мы и знали, все вакцины Пфайзер растащат масоны... В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2754
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08.06.2021 16:36 Відповісти
Вакцина-невидимка. Ее можно увидеть только по ТВ - в репортаже о прибывшем грузе.
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08.06.2021 16:52 Відповісти
Я привьюсь тока файзером. Шмурдяк не интересует. Думаю, что представляю мнение большинства.
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08.06.2021 19:04 Відповісти
пфайзер - РНК вакцина которая никогда ранее на людях не использовалась!

шмурдяк - именно она.
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09.06.2021 00:12 Відповісти
 
 