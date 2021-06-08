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На суді по MH17 у Гаазі показали фото уламків ракети, яка могла збити лайнер. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі показали фото уламків ракети "Бук", яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив засновник порталу Bellingcat Елліот Хіггінс.

"На суді по MH17 в даний час демонструють частини ракети "Бук", знайдені на уламках літака... Суддя описує всі докази, що свідчать про те, що знайдені уламки відповідають ракеті "Бук" 9М38М1, яку привіз (з Росії, - ред.) конвой 53-ї бригади", - зазначив Хіггінс.

Чотири уламки ракети були знайдені свідком у справі про катастрофу MH17. За словами судді, після дослідження уламків і фрагментів, експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК "Бук".

На суді по MH17 у Гаазі показали фото уламків ракети, яка могла збити лайнер 01
На суді по MH17 у Гаазі показали фото уламків ракети, яка могла збити лайнер 02

На суді по MH17 у Гаазі показали фото уламків ракети, яка могла збити лайнер 03
На суді по MH17 у Гаазі показали фото уламків ракети, яка могла збити лайнер 04

Ці фотографії були оприлюднені під час судового засідання.

Читайте також: Усі докази свідчать, що Росія поставила зброю, якою збили Боїнг МН17, - журналіст-розслідувач Грозєв

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Топ коментарі
+13
Давайте напишите ещё одно письмо Пуйлу, может поможет...
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08.06.2021 16:05
+12
Уже даже скучно читать об этих "глубоких" обеспокоенностях .
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08.06.2021 16:05
+1
Скільки пройшло часу від вибуху Боїнг-747-121 над Локербі і смертю Каддафі в трубі?
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08.06.2021 16:15
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Давайте напишите ещё одно письмо Пуйлу, может поможет...
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08.06.2021 16:05 Відповісти
Уже даже скучно читать об этих "глубоких" обеспокоенностях .
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08.06.2021 16:05 Відповісти
Скільки пройшло часу від вибуху Боїнг-747-121 над Локербі і смертю Каддафі в трубі?
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08.06.2021 16:15 Відповісти
сколько можно, когда будет приговор?
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08.06.2021 16:06 Відповісти
та ладно! которая могла сбить. там же из Бука каждый день пуляли по 50 боекомплектов.
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08.06.2021 16:06 Відповісти
...і кожна в ціль потрапляла
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08.06.2021 16:10 Відповісти
И что? Все мимо? Ну нельзя же так издеваться над рашистским оружием. Путлеру и так нечем дышать в бункере от возмущений, так ты ему еще воздух стараешься испортить, да еще и прямо под себя...
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08.06.2021 16:13 Відповісти
...бункерний трубу готує, як Каддафіч
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08.06.2021 16:17 Відповісти
А де той - АВИДОКАЖІТЄ.
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08.06.2021 16:09 Відповісти
Доказательства не катят! Нужны только пруфы!!!
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08.06.2021 16:26 Відповісти
От и все ценности Европы - 7 лет прошло,а ссутся даже приговор вынести.Как они там любят говорить - типа не хотят злить росию. Гнилые насквозь.Родственникам погибших полегчало от озабоченостей?
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08.06.2021 17:35 Відповісти
да там вся соль в том, кому будет этот приговор. обвиняемых всего четверо, на скамье подсудимых - никого
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08.06.2021 18:01 Відповісти
Россия развалится оттого что муслимы начнут резать христиан, и наоборот, в Мацкве и ******
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08.06.2021 23:04 Відповісти
 
 