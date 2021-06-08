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Мешканці окупованих територій можуть оформити свідоцтво про народження для дитини онлайн, - Мінцифри

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Мешканці окупованих територій можуть оформити свідоцтво про народження для дитини онлайн, - Мінцифри

Сервіс єМалятко, який дає можливість за однією заявою зареєструвати новонароджену дитину онлайн, тепер став доступним для жителів окупованого Криму і ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Якщо дитина народилася в Криму, Донецькій або Луганській областях, вона може отримати українське свідоцтво про народження. Для цього батькам або іншим законним представникам дитини необхідно подати заяву про встановлення факту народження через Електронний суд. До заяви необхідно додати:

  • копії документів, що підтверджують народження дитини: медичне свідоцтво про народження та/або медичні довідки
  • копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків
  • копію свідоцтва про шлюб (за наявності)
  • інші докази факту народження дитини (за наявності)

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Після цього необхідно:

- подати заяву на отримання послуги єМалятко на порталі "Дія" та внести номер судового рішення;

- підписати заяву єМалятко своїм електронним підписом;

- отримати свідоцтво в відділі ДРАЦС у зручний час.

"Також дані із свідоцтва можна буде додати до документів в застосунку "Дія". Для дітей до 18 років, народжених на тимчасово окупованих територіях, доступні додаткові послуги з присвоєння номера платника податків, привласнення УНЗР і визначення громадянства України, допомога при народженні і реєстрація місця проживання", - уточнили в Мінцифри.

Автор: Анастасія Потіха
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Этого нельзя, там наблюдается дефект генов.
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08.06.2021 16:30 Відповісти
дефект генів є по всій Україні.
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08.06.2021 16:36 Відповісти
а зачем им это? А служить в ВСУ будут или только льготы и паспорта хотят?
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08.06.2021 16:40 Відповісти
Ну тобто тепер лугандонійцям можна "народжувати" по 10-15 дітей і отримувати соц виплати, а то може й нерухомість на правах "багатодітних". Це як з тими історіями про сотні-тисячі "пенсіонерів" прописаних в будинку в якому навіть бомжі не ночують.
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08.06.2021 16:44 Відповісти
Копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки? Ну подадут родители копии свидетельств и справок ЛынырыДыныры, что это будет признаваться? Что стоит фейковым недореспубликам напечатать сотни таких справок для получения помощи при рождении ребенка? Будут "предприимчивым" молодым родителям выдавать за определенную мзду липу о рождении ребенка, а после получения мат помощи можно так же за мзду сделать справку о смерти ребенка от болезни например и по новой можно "рожать"
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08.06.2021 16:49 Відповісти
Ну таперь осталось выплатить 50тысяч за рожденого сепара.
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08.06.2021 17:45 Відповісти
Мало у нас в стране диверсантов и подрывных элементов, правительству хочется их увеличить во много раз. Не надо думать, что от этого лугандоны будут меньше ненавидеть нас и нашу Украину. Они презирают слабых ( а эти меры в их глазах показатель слабости, уступчивости Украины) и уважают только силу. Неужели этого не понимает наше непонятное правительство?
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08.06.2021 18:01 Відповісти
 
 