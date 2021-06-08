Мешканці окупованих територій можуть оформити свідоцтво про народження для дитини онлайн, - Мінцифри

Сервіс єМалятко, який дає можливість за однією заявою зареєструвати новонароджену дитину онлайн, тепер став доступним для жителів окупованого Криму і ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Якщо дитина народилася в Криму, Донецькій або Луганській областях, вона може отримати українське свідоцтво про народження. Для цього батькам або іншим законним представникам дитини необхідно подати заяву про встановлення факту народження через Електронний суд. До заяви необхідно додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини: медичне свідоцтво про народження та/або медичні довідки

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків

копію свідоцтва про шлюб (за наявності)

інші докази факту народження дитини (за наявності)

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Після цього необхідно:

- подати заяву на отримання послуги єМалятко на порталі "Дія" та внести номер судового рішення;

- підписати заяву єМалятко своїм електронним підписом;

- отримати свідоцтво в відділі ДРАЦС у зручний час.

"Також дані із свідоцтва можна буде додати до документів в застосунку "Дія". Для дітей до 18 років, народжених на тимчасово окупованих територіях, доступні додаткові послуги з присвоєння номера платника податків, привласнення УНЗР і визначення громадянства України, допомога при народженні і реєстрація місця проживання", - уточнили в Мінцифри.