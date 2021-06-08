Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію, - посол Елгаммаль

Єгипет з імпортерів природного газу перейшов у розряд виробників завдяки відкриттю родовищ на шельфі Середземного моря, тому один з перспективних напрямів співпраці - експорт газу в Україну за бартерними операціями на зерно та іншу продукцію.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" надзвичайний і повноважний посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль, передає Цензор.НЕТ.

"Це дозволить поліпшити торговельний баланс - зникне необхідність залучення в угоду іноземної валюти, а також дозволить вирівняти баланс імпорт / експорт, відкоригувати існуючий ухил в сторону України", - повідомив посол.

При цьому українським компаніям пропонується інвестувати у відновлювану енергетику в Єгипті. "Однак поки конкретних домовленостей немає", - додав посол.

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Водночас Елгаммаль підкреслив, що з єгипетської сторони є зацікавленість в інвестиціях в Україну.

"Основна зацікавленість єгипетських компаній у проєктах аграрного виробництва і тваринництва, проте проєкти в енергетичний сфері поки не обговорюються", - уточнив Елгаммаль.