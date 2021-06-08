Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію, - посол Елгаммаль
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Єгипет з імпортерів природного газу перейшов у розряд виробників завдяки відкриттю родовищ на шельфі Середземного моря, тому один з перспективних напрямів співпраці - експорт газу в Україну за бартерними операціями на зерно та іншу продукцію.
Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" надзвичайний і повноважний посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль, передає Цензор.НЕТ.
"Це дозволить поліпшити торговельний баланс - зникне необхідність залучення в угоду іноземної валюти, а також дозволить вирівняти баланс імпорт / експорт, відкоригувати існуючий ухил в сторону України", - повідомив посол.
При цьому українським компаніям пропонується інвестувати у відновлювану енергетику в Єгипті. "Однак поки конкретних домовленостей немає", - додав посол.
Водночас Елгаммаль підкреслив, що з єгипетської сторони є зацікавленість в інвестиціях в Україну.
"Основна зацікавленість єгипетських компаній у проєктах аграрного виробництва і тваринництва, проте проєкти в енергетичний сфері поки не обговорюються", - уточнив Елгаммаль.
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И начинать не стоит.
"В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол".
пенсия 500 баксов, зарплата штука и это в 2005 когда за 100 баксов были большими деньгами
Нужно просто увеличить поставки.
І скажіть після цього, що він діло пропонує?!