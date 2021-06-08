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Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію, - посол Елгаммаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію, - посол Елгаммаль

Єгипет з імпортерів природного газу перейшов у розряд виробників завдяки відкриттю родовищ на шельфі Середземного моря, тому один з перспективних напрямів співпраці - експорт газу в Україну за бартерними операціями на зерно та іншу продукцію.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" надзвичайний і повноважний посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль, передає Цензор.НЕТ.

"Це дозволить поліпшити торговельний баланс - зникне необхідність залучення в угоду іноземної валюти, а також дозволить вирівняти баланс імпорт / експорт, відкоригувати існуючий ухил в сторону України", - повідомив посол.

При цьому українським компаніям пропонується інвестувати у відновлювану енергетику в Єгипті. "Однак поки конкретних домовленостей немає", - додав посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році Єгипет очікує 1,5 млн туристів з України, - посол

Водночас Елгаммаль підкреслив, що з єгипетської сторони є зацікавленість в інвестиціях в Україну.

"Основна зацікавленість єгипетських компаній у проєктах аграрного виробництва і тваринництва, проте проєкти в енергетичний сфері поки не обговорюються", - уточнив Елгаммаль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Можна спробувати.
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08.06.2021 16:15
+7
Газпром/Кремль не позволит... Будет какая-то ... капость..
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08.06.2021 16:15
+7
Litva zakupajet v etom godu prakticeski tolko amerikanski zyzeni gaz,no prosloj nedeli proplyl s Egypta odin karabl.Tut vsio cena resajet
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08.06.2021 17:11
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Газпром/Кремль не позволит... Будет какая-то ... капость..
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08.06.2021 16:15 Відповісти
Радужно, конечно. Но как это защитить? Хотя Египет для чего-то Мистрали покупал?
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08.06.2021 16:34 Відповісти
Дело не в газпроме, а в местечковых феодалах, которым от бартера валюты не отломится.
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08.06.2021 17:50 Відповісти
Єгипет пропонує бартер газу на українську продукцію, - посол Елгаммаль - Цензор.НЕТ 7582
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08.06.2021 18:12 Відповісти
Можна спробувати.
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08.06.2021 16:15 Відповісти
Все закончится как всегда полной жопой.
И начинать не стоит.
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08.06.2021 16:27 Відповісти
Вибачаюсь, а це ще розпинання "мальчіков в трусіках", чи вже геноцид?)))
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08.06.2021 16:16 Відповісти
И почему меня эта статья ассоциируется с предыдущей? Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 163
"В 2021 году Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины, - посол".
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08.06.2021 16:19 Відповісти
ща Юлина братва проинформирует про биопаспорт, чип на лбу, и про то шо жыдоегиптяне тянут свои загорелые руки к священным паям зубожілих українців.
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08.06.2021 16:19 Відповісти
Как жилось при Юле,так за 30 лет никому не жилось в Украине.. Лучшие времена
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08.06.2021 16:42 Відповісти
как раз знакомый на пенсию вышел в начале 2005 года,
пенсия 500 баксов, зарплата штука и это в 2005 когда за 100 баксов были большими деньгами
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08.06.2021 16:49 Відповісти
Что бы получать пенсию в 2600 грн. в 2005 году нужно было быть либо блатным пенсом (судьей, чиновником, прокурором), либо шахтером-металлургом, либо получать зарплаты в 7-8 тысяч в начале 00-х, а средняя пенсия в 2005 г - 316 грн.
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08.06.2021 19:48 Відповісти
Результаты правления надо смотреть в конце правления. Поэтому получается вся заслуга Кучмы. Это он оставил Юльке цветущую страну. А потом цветная революция и " Украина без Кучмы" . И в результате её правления она нахваталась кредитов как блох, и нашим детям ещё придется отдавать эти кредиты благодаря ей. И тогда при ней начался кризис, который идет до сих пор. А при Кучме мировой кризис 1998 года мы и не заметили.
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08.06.2021 16:55 Відповісти
Ах вот оно что! Кацапы строили Турецкий поток для того, чтобы газ из Турции качать! Вот ведь какие дальновидные, продуманные сволочи. Заранее трубу протащили, миллиарды вбухали, чтобы не остаться без газа и свои ***** залесские газифицировать! Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 8989 Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 8989 Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 8989
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08.06.2021 16:20 Відповісти
в Украине примерно 2.4-3 трл кубов газа
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08.06.2021 16:21 Відповісти
и судя по ценам на хлеб, гречку, растительное масло - то ничего и не выращиваем.. или выращиваем но все продаем ?
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08.06.2021 16:27 Відповісти
Это смотря сколько ты зарабатываешь: как металлург или минималку. Если разделить зарплату на стоимость хлеба,гречки, раститнльное масло, то сейчас даже больше получается. Смотря что, на что делить. И хлеб сецчас есть социальный, а есть комерческий, фермерский, собственного изготовления. Так что займись вычислениями. Сообщишь потом.
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08.06.2021 17:09 Відповісти
Поставлена задача продать всю пшеницу, подсолнечник, масло, гречку, землю до конца каденции утырка. уже даже послы начали барыжить национальным достоянием.
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08.06.2021 19:13 Відповісти
Ти реально не розумієш, що жоден товар не може коштувати дешевше, ніж на світових ринках, інакше це шлях до карткової системи?
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08.06.2021 20:16 Відповісти
складається враження, шта хахли апять нє замьорзнут...
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08.06.2021 16:38 Відповісти
А как? Немного погуглив это получается СПГ? Так это надо в Украине терминал срочно строить?
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08.06.2021 16:47 Відповісти
в Польше уже построили. Для американского. Для американского. Но никто не хочет покупать. Дорого.
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08.06.2021 16:51 Відповісти
Так Египет же совсем близко, не через океан, а в Средиземном море. Транспортные расходы маленькие.
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08.06.2021 16:57 Відповісти
Газовозы СПГ Турция через Босфор и Дарданеллы не пропускает. Только газовозы с СНГ.
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08.06.2021 17:11 Відповісти
К газовозам ещё инфраструктура нужна по приёму-разжиживанию и отводу.. Ничего этого нет, а создавать -это не бюджет пилить
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08.06.2021 17:46 Відповісти
Польша отказалась от российского газа с мая. Значит будет через СПГ покупать. А вы говорите "никто не покупает"
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08.06.2021 17:00 Відповісти
ну Польша сама и покупает. Но у них же американцы построили хаб, хотели на всю Европу продавать свой сжиженный газ, а Европа строит Северные потоки.
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08.06.2021 19:07 Відповісти
Litva zakupajet v etom godu prakticeski tolko amerikanski zyzeni gaz,no prosloj nedeli proplyl s Egypta odin karabl.Tut vsio cena resajet
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08.06.2021 17:11 Відповісти
У нас под Одессой есть давно уже готовый LNG-терминал
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08.06.2021 19:15 Відповісти
Турки не пропускають танкери з СПГ через Суец
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08.06.2021 20:18 Відповісти
через какой газопровод? или он сжиженный предлагает? это дорого. там и переработка, и транспортировка... Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию, - посол Элгаммаль - Цензор.НЕТ 2573 у нас и так мука уже заоблачную цену имеет, потому что зерно вывезли. мне кажется, нам лучше вообще отказаться от газа и наращивать мощности электростанций.
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08.06.2021 16:49 Відповісти
И газ, и электричество - одно другому не мешает.
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08.06.2021 17:01 Відповісти
В ЛЮБОМ СУПЕРМАРКЕТЕ Египта уже продается продукция РОШЕН.
Нужно просто увеличить поставки.
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08.06.2021 18:08 Відповісти
пилять, даже НИЩИЕ, не имеюшие образования , в основном, из 160 млн чел, более 20 млн не имеют даже никаих документов, бедуины и те открывают, разрабатывают, выходят на экспорт новые месторождения, тогда пилять кто мы ы Украине!??????там того египта на карте не видно....
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08.06.2021 18:32 Відповісти
все дырки в земле давно именные и распределены между семьями, украинцы к месторождениям не имеют ни какого отношения, одно могу сказать что Украина давно обогнала Кувейт по добычи газа, последняя перепись всех дырок была в начале 2000 годов в данный момент сколько было набурено за 20 лет знают только в семьях, суть лохотрона заключается в круглосуточном скулеже про газ из **********, якобы наши хранилища заполняются газом из расее))) на самом деле наш газ закачивается в трубопровод помары-ужгород, выручка от проданного делится между семьями и ***********.
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09.06.2021 09:00 Відповісти
та да... и это печально.. след., ни о каком лучшем светлом будущем можно даже и не думать... нужно сваливать с семьей с Украины... без вариантов!
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09.06.2021 09:06 Відповісти
В Україні запаси газу найбільші в Европі, але Бубочка чому замість видобувати його, анонсує міліард посаджених... дерев.
І скажіть після цього, що він діло пропонує?!
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08.06.2021 20:21 Відповісти
 
 