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Затримано чиновника Податкової служби Дніпропетровської області, який вимагав хабаря в кількох підприємців, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідчі Територіального управління ДБР в Полтаві затримали начальника одного з відділів управління з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби у Дніпропетровській області, який вимагав хабаря у підприємців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець погрожував компаніям з різних сфер бізнесу створенням штучних перешкод, якщо вони не будуть сплачувати "щомісячну данину". У разі відмови податківець обіцяв організувати позапланові перевірки, призупинити їхню діяльність або призначити чималі штрафи.

4 червня 2021 року під час одержання чергового "платежу" податківця затримали.

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Він мав при собі 350 тис. гривень які, ймовірно, отримав раніше від інших підприємців.

Перевіряється можлива причетність до злочинної схеми інших податківців регіону.

"Затриманому повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - наголошується в повідомленні.

Затримано чиновника Податкової служби Дніпропетровської області, який вимагав хабаря в кількох підприємців, - ДБР 01
Затримано чиновника Податкової служби Дніпропетровської області, який вимагав хабаря в кількох підприємців, - ДБР 02

Автор: Анастасія Потіха
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Ну вот , не поделился .
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08.06.2021 16:21 Відповісти
...жлаБіна
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08.06.2021 16:23 Відповісти
А чого це в Дніпрі, а не в ОП?
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08.06.2021 16:22 Відповісти
пипец...борец
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08.06.2021 16:32 Відповісти
В Днепре никто не вымогает . Все вежливые . Просто бешеный попался . Задержан чиновник Налоговой службы Днепропетровской области, требовавший взятки у ряда предпринимателей, - ГБР - Цензор.НЕТ 1940
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08.06.2021 16:40 Відповісти
Ковдру в клітинку привезли? Можу закластися, до кінця року буде поновлений на посаді і компенсації з бюджету будуть величезні. Мені одному здається, що то так вони собі премії роблять?
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08.06.2021 16:43 Відповісти
Ха достижение ! Пусть поймают хоть одного судейского , мента или мытаря . кто не берёт.
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08.06.2021 20:16 Відповісти
 
 