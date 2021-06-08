Прикордонника затримано на одержанні 600 дол. хабаря на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України викрила військовослужбовця одного з відділів Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби в систематичному отриманні хабарів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УСБУ в Одеській області.
За попередньою версією слідства, дільничий інспектор налагодив корупційний механізм отримання грошей від громадян. За неправомірну винагороду він обіцяв не створювати штучні перешкод у ході перевезення товарів народного споживання через державний кордон, в тому числі з порушенням чинних нормативно-правових актів.
"Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця після отримання авансу за сприяння у безперешкодному переміщенні товарів народного вжитку через держкордон", - йдеться в повідомленні.
Наразі процесуальні дії тривають, проводяться обшуки за місцем служби і постійного мешкання затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших осіб.
Будь ласка, зачекайте...