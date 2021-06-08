Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ
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Внутрішньо переміщеним особам (ВПЛ) почнуть виплачувати заборгованість з пенсій у 2022 році. Загальна сума заборгованості становить 11 млрд грн.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
Ситуація непроста, тому що люди, які не могли виїхати з тієї території, пенсіонери, не могли вибратися на підконтрольну територію і подати необхідні документи, щоб їм відновили виплати", — розповіла директорка Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Харенко.
За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, близько половини з 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб живуть на непідконтрольній Україні території. Для розв'язання цієї проблеми розробили новий порядок виплат.
"Ми схвалюємо розроблений Пенсійним фондом проєкт для виплати заборгованості особам пенсійного віку з тимчасово непідконтрольних територій. Важливо зазначити, що механізм передбачає виплату пенсій спадкоємцям померлих пенсіонерів", — зазначив представник уповноваженого Верховної Ради з дотримання рівних прав і свобод Віктор Іванкевич.
Проєкт постанови стосується внутрішньо переміщених осіб і тих українців, які раніше відмовилися від цього статусу. Щоб спростити доступ до пенсій, запропоновано варіант дистанційно підтверджувати в банках свою особистість і підпис. Крім того, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, що дозволяє виплачувати пенсії та соцдопомогу ВПО в такому самому порядку, як і іншим пенсіонерам.
Проблема припинення виплати пенсії ВПО виникла у зв'язку з тим, що багато пенсіонерів через закриті КПВВ не можуть виїхати з непідконтрольної території та зняти свої пенсії. Водночас в Україні діє постанова Кабміну №1596 про отримання пенсій через банки, яка передбачає порядок припинення виплат, якщо вони понад рік не знімалися з рахунку.
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Во первых это проект постановления.
Во вторых, осуществление будет возможно при возможности изыскать дополнительные суммы и заложить их в бюджет.
Популистские заявления. Не перемыкайтесь.
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Зеленські-єрмаки мають допомогти пуйлу утримувати окуповані території.
"СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА": МО ЗАБОРГУВАЛО ВИПЛАТ ВІЙСЬКОВИМ МАЙЖЕ НА МІЛЬЯРД
Як передає Військовий кур'єр, до них у редакцію потрапив офіційний документ, який датовано 25-м травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.
"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім'ях військовослужбовців.
Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!
А тут вдруг пенсии выплатят всем и будут платить. Даже удалённо.
А воду в Крым-то тоже пустят, раз такое дело?
А ещё надо не забыть про права граждан голосовать. То, что там войска РФ это неважно. Верю, что путен обеспечит полностью демократическое голосование и в результате выборов в Крыму, в раде появится много настоящих патриотов Украины.
Демократичненько )))
лапу
медведя
Пенсионерам с оккупированных территорий ..... начнут - Источник: https://censor.net/ru/n3270172
Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом"
Кому начнут, или не важно?