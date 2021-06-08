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Новини Політика України
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заборгованість (92) Пенсійний фонд (254) пенсія (922) переселенці (518)

Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ

Внутрішньо переміщеним особам (ВПЛ) почнуть виплачувати заборгованість з пенсій у 2022 році. Загальна сума заборгованості становить 11 млрд грн.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація непроста, тому що люди, які не могли виїхати з тієї території, пенсіонери, не могли вибратися на підконтрольну територію і подати необхідні документи, щоб їм відновили виплати", — розповіла директорка Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Харенко.

За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, близько половини з 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб живуть на непідконтрольній Україні території. Для розв'язання цієї проблеми розробили новий порядок виплат.

"Ми схвалюємо розроблений Пенсійним фондом проєкт для виплати заборгованості особам пенсійного віку з тимчасово непідконтрольних територій. Важливо зазначити, що механізм передбачає виплату пенсій спадкоємцям померлих пенсіонерів", — зазначив представник уповноваженого Верховної Ради з дотримання рівних прав і свобод Віктор Іванкевич.

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Проєкт постанови стосується внутрішньо переміщених осіб і тих українців, які раніше відмовилися від цього статусу. Щоб спростити доступ до пенсій, запропоновано варіант дистанційно підтверджувати в банках свою особистість і підпис. Крім того, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, що дозволяє виплачувати пенсії та соцдопомогу ВПО в такому самому порядку, як і іншим пенсіонерам.

Проблема припинення виплати пенсії ВПО виникла у зв'язку з тим, що багато пенсіонерів через закриті КПВВ не можуть виїхати з непідконтрольної території та зняти свої пенсії. Водночас в Україні діє постанова Кабміну №1596 про отримання пенсій через банки, яка передбачає порядок припинення виплат, якщо вони понад рік не знімалися з рахунку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Пенсія в Україні солідарна. Не має виплат в пенсійний фонд з тих територій, то не може бути і виплат пенсій. Якщо б пенсія була накопичувальна то була б інша справа, а так українці не мають кормити Донбас та Крим. Вони ж казали що усю Україну кормлять, то знайдуть кошти і на пенсії
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08.06.2021 16:47
+18
за бюлетень на майбутніх виборах
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08.06.2021 16:43
+17
Та ви шо? "Тамженашилюди"?
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
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08.06.2021 16:47
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08.06.2021 16:42 Відповісти
за бюлетень на майбутніх виборах
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08.06.2021 16:43 Відповісти
Та це таке.
Во первых это проект постановления.
Во вторых, осуществление будет возможно при возможности изыскать дополнительные суммы и заложить их в бюджет.
Популистские заявления. Не перемыкайтесь.
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08.06.2021 17:12 Відповісти
Счаз вот 1 млд. гривен задолжености ВСУ заплатим, а потом вот и сепаратистам пенсии выплатим.
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08.06.2021 19:55 Відповісти
Вата, это опечатка, в 2122м!!!
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08.06.2021 16:43 Відповісти
Это скорей всего европейские или американские деньги спецом под эту гуманитарку. Своих денег на своих пенсионеров скоро перестанет хватать
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08.06.2021 16:46 Відповісти
Пенсія в Україні солідарна. Не має виплат в пенсійний фонд з тих територій, то не може бути і виплат пенсій. Якщо б пенсія була накопичувальна то була б інша справа, а так українці не мають кормити Донбас та Крим. Вони ж казали що усю Україну кормлять, то знайдуть кошти і на пенсії
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08.06.2021 16:47 Відповісти
так у них пенсии и выплачиваются. И здесь они получают. Что является причиной лютой ненависти околоЛугандонских пенсов - типа там две пенсии
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08.06.2021 16:58 Відповісти
Эта типе трюда расскассал. Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1246 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3595 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3595
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08.06.2021 17:42 Відповісти
Та ви шо? "Тамженашилюди"?
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
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08.06.2021 16:47 Відповісти
а нашим пенсионерам когда будет вторая пенсия с цапии? а если не будет ,по чему наши пенсионеры хуже?
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08.06.2021 16:47 Відповісти
Они не кормильцы . Пенсионерам с оккупированных территорий в 2022 году начнут выплачивать задолженности, - СМИ - Цензор.НЕТ 5977
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08.06.2021 16:50 Відповісти
Када в опу вирхавный ссуть трахнуть. Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9957 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4285
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08.06.2021 17:44 Відповісти
Військові почекають на зарплати.
Зеленські-єрмаки мають допомогти пуйлу утримувати окуповані території.

"СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА": МО ЗАБОРГУВАЛО ВИПЛАТ ВІЙСЬКОВИМ МАЙЖЕ НА МІЛЬЯРД

Як передає Військовий кур'єр, до них у редакцію потрапив офіційний документ, який датовано 25-м травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.

"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім'ях військовослужбовців.

Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!
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08.06.2021 16:49 Відповісти
Странно. Я вроде как слышал, что содержание граждан на оккупированной территории это проблема и обязанность оккупанта.
А тут вдруг пенсии выплатят всем и будут платить. Даже удалённо.
А воду в Крым-то тоже пустят, раз такое дело?
А ещё надо не забыть про права граждан голосовать. То, что там войска РФ это неважно. Верю, что путен обеспечит полностью демократическое голосование и в результате выборов в Крыму, в раде появится много настоящих патриотов Украины.
Демократичненько )))
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08.06.2021 16:58 Відповісти
За что? За то что звали *****?
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08.06.2021 16:59 Відповісти
А пусть они расийские пенсии получают!
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08.06.2021 16:59 Відповісти
пусть они сосут
лапу
медведя
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08.06.2021 17:15 Відповісти
Теперь как гусеницы будущих бабочек снова полезут в Украину за деньгами , качественной жратвой , лекарствами и рассказами о том , что укробиндеровцы стреляют и не дают им нормально жить .. .
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08.06.2021 17:07 Відповісти
Уважаемому редактору, может лучше про реактор? Про НАТО и ЕС. Ну не ваше это. Или на вентилятор набросить? Пятиминутку срача устроить?
Пенсионерам с оккупированных территорий ..... начнут - Источник: https://censor.net/ru/n3270172

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) - Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом"
Кому начнут, или не важно?
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08.06.2021 17:07 Відповісти
а військовим до того часу виплатять зарплатню? зе-п@дори, що скажете?
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08.06.2021 17:13 Відповісти
Пенсионный фонд финансируется за счет налога с доходов украинцев. Кто-нибудь спросил их: готовы ли они своим заработком финансировать оккупированную территорию? При этом предусмотрено "дистанционно подтверждать в банках свою личность и подпись", это как?
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08.06.2021 17:14 Відповісти
первое что надо сделать- что бы получали пенсию через Укрпочту!!! Ни каких банковских карточек !!! Ни какой ВЭБобналички.Только лично и в срок!
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08.06.2021 21:38 Відповісти
Похоже, у зеленых совсем мозги жиром заплыли, если они предусматривают выплаты пенсий на лугандонии не только пенсионерам, но и их наследникам, если пенсионер уже того. А нашим живым всем уже долги роздали? Врачам, теряющим здоровье на борьбе с КОВИДОМ, воинам, рискующим жизнью на войне с рашистами? Да и остальным гражданам не мешало бы проиндексировать зарплаты и пенсии! А то озаботились продажными ватниками! Все равно они голосуют за бывшую партию регионов, это не зеленый электорат! Умерьте пыл!!!
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08.06.2021 17:14 Відповісти
Ожидаем повышение пенсионного возраста до 70 и страхового стажа до 40 ?
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08.06.2021 17:38 Відповісти
Тада силеную плесень паяльнай лампай выжгут. Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5191 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5191 Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5191
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08.06.2021 17:48 Відповісти
Тих хто не зрадив та виіхав звідтія, "шимпанЗЕ", залишають в дурях.По іх логіці щоб добре жити в Украіні треба іі ЗРАДИТИ,як це зробили лугандонці?От вам і відповідь на запитання: " навіщо привели до влади цих поки....ів?"
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08.06.2021 18:05 Відповісти
Пенсионерам подконтрольной территории сдедует затянуть пояски. А вот интересно услышать от власть имущих, какая сумма поступила в ПФУ за период 2014-2021гг от предприятий ордло??? И насрать, что тамошние пенсы исправно платили в ПФ, у нас солидарная система, я получаю пенсию не со своих былых взносов, а с теперешних поступлений в ПФУ от предприятий подконтрольных территорий Украины. Так что может и нам следует организовать "народную республику" и полчать две пенсии? Какого хрена за наш счет это сепарское ватное быдло жирует, их вышкребки без экзаменов зачисляются в ВУЗы на бюджет, это быдло бесплатно лечится и вакцинируется в Украине, не оплачивают Украине за свет, газ, воду??? Не порали нам замутить всеукраинский референдум по этому поводу?
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08.06.2021 18:10 Відповісти
Ополоумели чтоли? Там уже больше полмиллиона с рашистскими паспортами! А сколько же "пенсов" за 7 лет ушло в иной мир, а их картка "живет"!
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08.06.2021 18:28 Відповісти
****, на армию у зебилов нет денег, а колаборантам выплачивать они прямо спешат. Мрази!
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08.06.2021 18:40 Відповісти
Да ну на. Где столько денег взять. Думаю сокращение пенсионеров будет превышать роста долгов по пенсиям.
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08.06.2021 20:14 Відповісти
тю...а кто тогда каждый месяц мотается за пенсиями через КПВВ ? какая такая задолженность?
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08.06.2021 20:43 Відповісти
це їм від зелені за путлера на палці і власовський прапор в центрі лугандона. спочатку перевірка в сбу, здача заліку з української і гімн україни напамять в центрі донецька
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08.06.2021 21:47 Відповісти
Просто нет слов. Идиоты, с вас смеются те пенсы, иначе как хохлами не называют, а вы им сраки лижете. Они там пенсии получают, причём женщины с 55 лет! И коммуналка там копеечная, и гуманитарка ежемесячная от круп с окорочками до моющих.
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09.06.2021 06:02 Відповісти
К сожалению это так.Б.одноклассник приезжал со Свердловска(ЛНР) хату продавать,получил пенсию за полгода и очень нахваливал ежемесячно получаемую им гуманитарку..
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09.06.2021 08:55 Відповісти
 
 