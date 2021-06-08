Пенсіонерам з окупованих територій у 2022 році почнуть виплачувати заборгованості, - ЗМІ

Внутрішньо переміщеним особам (ВПЛ) почнуть виплачувати заборгованість з пенсій у 2022 році. Загальна сума заборгованості становить 11 млрд грн.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація непроста, тому що люди, які не могли виїхати з тієї території, пенсіонери, не могли вибратися на підконтрольну територію і подати необхідні документи, щоб їм відновили виплати", — розповіла директорка Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Харенко.

За даними Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, близько половини з 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб живуть на непідконтрольній Україні території. Для розв'язання цієї проблеми розробили новий порядок виплат.

"Ми схвалюємо розроблений Пенсійним фондом проєкт для виплати заборгованості особам пенсійного віку з тимчасово непідконтрольних територій. Важливо зазначити, що механізм передбачає виплату пенсій спадкоємцям померлих пенсіонерів", — зазначив представник уповноваженого Верховної Ради з дотримання рівних прав і свобод Віктор Іванкевич.

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Проєкт постанови стосується внутрішньо переміщених осіб і тих українців, які раніше відмовилися від цього статусу. Щоб спростити доступ до пенсій, запропоновано варіант дистанційно підтверджувати в банках свою особистість і підпис. Крім того, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, що дозволяє виплачувати пенсії та соцдопомогу ВПО в такому самому порядку, як і іншим пенсіонерам.

Проблема припинення виплати пенсії ВПО виникла у зв'язку з тим, що багато пенсіонерів через закриті КПВВ не можуть виїхати з непідконтрольної території та зняти свої пенсії. Водночас в Україні діє постанова Кабміну №1596 про отримання пенсій через банки, яка передбачає порядок припинення виплат, якщо вони понад рік не знімалися з рахунку.