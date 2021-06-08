Єврокомісія про умови отримання Україною 600 млн євро другого траншу від ЄС: Реформа ВККС, ВСП і збереження незалежності НАБУ
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В Європейській комісії заявили, що надання Україні нового траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро залежатиме від проведення реформи системи правосуддя.
Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Вона нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро.
"Але головна з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила Матернова.
Також вона підкреслила, що до головних вимог варто було б зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ.
"Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила представниця Єврокомісії.
Також вона утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.
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Але і тут я вангую: нічого путнього не приймуть. Тому що для зебілів ручне управління економікою - то святе. Тільки так там "можно прибарахлиться"