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Єврокомісія про умови отримання Україною 600 млн євро другого траншу від ЄС: Реформа ВККС, ВСП і збереження незалежності НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Єврокомісія про умови отримання Україною 600 млн євро другого траншу від ЄС: Реформа ВККС, ВСП і збереження незалежності НАБУ

В Європейській комісії заявили, що надання Україні нового траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро залежатиме від проведення реформи системи правосуддя.

Про це заявила глава групи підтримки України у Єврокомісії Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вона нагадала, що Україні відомі вимоги, за яких уряд отримає 600 млн євро.

"Але головна з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила Матернова.

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Також вона підкреслила, що до головних вимог варто було б зарахувати виконання усіх вимог МВФ, які стосуються збереження незалежності НАБУ.

"Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила представниця Єврокомісії.

Також вона утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.
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Топ коментарі
+6
"оооооо как оно, МВФ с козырей зашло!!!!" - зашипели ваЗЕлиновые гномы...
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08.06.2021 16:45
+6
Зебилы, денег не будет. В сентябре надо отдать 5,8 млрд. А там уже и холода не за горами…Печалька
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08.06.2021 16:48
+3
Значит денег не будет. Зебилы, хватит кормить Гейропу!
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08.06.2021 16:51
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"оооооо как оно, МВФ с козырей зашло!!!!" - зашипели ваЗЕлиновые гномы...
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08.06.2021 16:45 Відповісти
В общем, это безнадежно.
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08.06.2021 16:47 Відповісти
Зебилы, денег не будет. В сентябре надо отдать 5,8 млрд. А там уже и холода не за горами…Печалька
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08.06.2021 16:48 Відповісти
Значит денег не будет. Зебилы, хватит кормить Гейропу!
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08.06.2021 16:51 Відповісти
"Я хочу поблагодарить главу..."
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
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08.06.2021 16:51 Відповісти
портнов, татаров и лукаш уже спешат отреформировать высшую квалификац комиссию. Сейчас так навыбирают судей, что лучше бы в Украине вообще не было судей.
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08.06.2021 17:09 Відповісти
"к главным требованиям стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ " Независимость от украинской власти? Тогда возникает вопрос, а от кого у них будет зависимость? Сказки про белого бычка о независимых НАБУ, как и о независимых СМИ - сразу отметаются, ибо набу и подобные, точно так же как и сми создаются как инструмент давления и принуждения на власть.
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08.06.2021 17:09 Відповісти
тим часом "Представители Кабмина и ВР провели совещание по законопроектам, необходимым для сотрудничества с МВФ, - Шмыгаль".
Але і тут я вангую: нічого путнього не приймуть. Тому що для зебілів ручне управління економікою - то святе. Тільки так там "можно прибарахлиться"
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08.06.2021 17:09 Відповісти
короче - коммуналка опять подорожает
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08.06.2021 19:59 Відповісти
Це ж добре. Чим гірше рівень життя, тим нижче рейтинг зеленського
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08.06.2021 22:42 Відповісти
Нас спасёт только Роттердам с двумя плюсами. В 2022 г Роттердам должен быть с 3-мя плюсами.
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08.06.2021 20:03 Відповісти
Зеля думает, что деньги на деревьях растут, решил в озеленение Украины вложиться. На экономические реформы просто ума не хватает.
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08.06.2021 20:11 Відповісти
 
 