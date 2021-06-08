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Новини Політика України
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Дніпропетровщина (2370) Зеленський (17470) місцеве самоврядування (176) реформи (2316) місцеві бюджети (37)

Зеленський про реформу місцевого самоврядування: Будь-які спроби побудови окремого федерального князівства отримають жорстку відсіч

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про реформу місцевого самоврядування: Будь-які спроби побудови окремого федерального князівства отримають жорстку відсіч

В Україні активними темпами триває реформа місцевого самоврядування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.

"Громади отримують більше власності, землі, коштів і, головне, більше повноважень. Це більше викликів ... для всієї країни. Ми дуже уважно стежимо за тим, як формуються місцеві еліти. Не всі і не завжди правильно сприймають реформу, зміцнення місцевого самоврядування не означає ослаблення єдності", - заявив президент.

"Будь-які не те що спроби, а навіть думки про побудову якогось окремого федерального князівства в рамках громади за рахунок місцевої власності або місцевого бюджету - все це отримає дуже жорстку відсіч! Місцева влада повинна чітко усвідомити, що головне, ставши менш залежними від рішень з високих столичних кабінетів, ви не стали менш залежними від інтересів жителів регіону. Я знаю, що в більшості регіонів України ОДА, облради за всієї своєї великої політичної різноманітності співпрацюють", - зазначив він.

За його словами, для ефективного розвитку регіонів домінантною має бути не політика, не гасла, а дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Утютю..какие мы грозные.
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08.06.2021 16:51
+4
Ой, халтура! Понимаешь, у того лицо умнее!
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08.06.2021 16:54
+3
а портрет-то какой. Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 1744 Ну прямо Иван Грозный.
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08.06.2021 16:52
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Утютю..какие мы грозные.
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08.06.2021 16:51 Відповісти
А Днепр только начал расцветать .
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08.06.2021 16:52 Відповісти
а портрет-то какой. Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 1744 Ну прямо Иван Грозный.
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08.06.2021 16:52 Відповісти
Ой, халтура! Понимаешь, у того лицо умнее!
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08.06.2021 16:54 Відповісти
Боиться что местные громады втихаря федерализируются
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08.06.2021 16:54 Відповісти
Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 4927

В средние века к полосатой одежде относились крайне негативно, был даже случай, когда сапожника приговорили к смерти за то, что он носил полосатую одежду. Случилось это в 1310 году во французском городе Руан. В те времена одежда из полосатой ткани считалась дьявольской.
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08.06.2021 16:54 Відповісти
Фреска "Похороны Сатаны", XIV век.
У покойника лицо уж больно знакомое...
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08.06.2021 16:56 Відповісти
Оно, наверное, хотело сказать «удельное княжество».Федеральный, в общем-то, значит общегосударственный или союзный. Хоть бы кто подсказал убогому.
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08.06.2021 16:55 Відповісти
оно само не знает что хотело сказать )))
главное бровки сдвинуть ))))
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08.06.2021 17:03 Відповісти
Какой грозный "наполеончик". Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 2320
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08.06.2021 16:55 Відповісти
баюсь,баюсь Зеленский о реформе местного самоуправления: Любые попытки построения отдельного федерального княжества получат жесткий отпор - Цензор.НЕТ 4120
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08.06.2021 16:59 Відповісти
Глянул на эту мерзкую рожу и сразу вспомнил "Смерть Сталина", как маленкова фотографировали. Урод...
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08.06.2021 17:13 Відповісти
А удельное княжество тогда можно?)
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08.06.2021 17:15 Відповісти
интересно, а флаг Израиля до сих пор висит на Днепровском горсовете?
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08.06.2021 18:05 Відповісти
Ну как что ни скажет наш величайший лидер всей вселенной, так обязательно мимо кассы. Не бывает федеральных княжеств, убогое. Надо было в школе и в институте учиться, а не кривляться по московским сценам. Не имея никакого понятия об административно-хозяйственном управлении и вообще и принципах устройства государство оно еще берётся кому-то грозить. Смешно.
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08.06.2021 19:19 Відповісти
правильно.
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09.06.2021 04:11 Відповісти
Уже! Поздно пить боржоми...
А земли скупят, так ещё и армии собственные организуют чтобы их охранять.
Сам натворил делов, теперь пальчиком грозится, смешной.
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09.06.2021 06:05 Відповісти
 
 