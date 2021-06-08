Зеленський про реформу місцевого самоврядування: Будь-які спроби побудови окремого федерального князівства отримають жорстку відсіч
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні активними темпами триває реформа місцевого самоврядування.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, інформує Цензор.НЕТ.
"Громади отримують більше власності, землі, коштів і, головне, більше повноважень. Це більше викликів ... для всієї країни. Ми дуже уважно стежимо за тим, як формуються місцеві еліти. Не всі і не завжди правильно сприймають реформу, зміцнення місцевого самоврядування не означає ослаблення єдності", - заявив президент.
"Будь-які не те що спроби, а навіть думки про побудову якогось окремого федерального князівства в рамках громади за рахунок місцевої власності або місцевого бюджету - все це отримає дуже жорстку відсіч! Місцева влада повинна чітко усвідомити, що головне, ставши менш залежними від рішень з високих столичних кабінетів, ви не стали менш залежними від інтересів жителів регіону. Я знаю, що в більшості регіонів України ОДА, облради за всієї своєї великої політичної різноманітності співпрацюють", - зазначив він.
За його словами, для ефективного розвитку регіонів домінантною має бути не політика, не гасла, а дії.
Будь ласка, зачекайте...
В средние века к полосатой одежде относились крайне негативно, был даже случай, когда сапожника приговорили к смерти за то, что он носил полосатую одежду. Случилось это в 1310 году во французском городе Руан. В те времена одежда из полосатой ткани считалась дьявольской.
У покойника лицо уж больно знакомое...
главное бровки сдвинуть ))))
А земли скупят, так ещё и армии собственные организуют чтобы их охранять.
Сам натворил делов, теперь пальчиком грозится, смешной.