Віцепрем'єр Стефанішина про зволікання з ПДЧ для України: "Ніхто не хоче дратувати Росію"
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Однією з причин зволікання НАТО з наданням Україні плану дій щодо членства є небажання урядів деяких країн дратувати президента РФ Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Демократія у дії".
"Якщо ми говоримо про наших партнерів, і я говорю не тільки про США - також Францію, Італію, Німеччину - ніхто не хоче дратувати Росію. І ми часто чуємо, що лише коли зміниться керівництво Росії, тоді Україна почує відповідь", - заявила Стефанішина.
Віцепрем'єрка нагадала, що з часу Бухарестського саміту у 2008 році подальших прямих кроків для членства України та Грузії не було, але це не зупинило Росію від агресії проти Грузії, окупації Криму у 2014 році та розв’язування війни на Донбасі.
"Потрібно розуміти реальність. Зараз мова вже не про те, що ми не повинні дратувати Росію - мова про те, що нашим державам потрібно захищатися від агресора", - підкреслила Стефанішина.
За її словами, Україна вже робить внесок у колективну оборону і політику безпеки, фактично зміцнюючи південний фланг НАТО, для якого у НАТО поки немає стратегії взагалі, тоді як в України є стратегія захисту своїх кордонів.
"Ми розуміємо, що це не рішення, яке приймається за одну ніч - ми на початку дуже довгого шляху... Але ми говоримо про стратегію на 10 років і країни, які підтримують політику відкритих дверей і підтримують Україну та Грузію на цьому шляху. Тому це чудовий момент почати цю дискусію", - наголосила віцепрем’єрка.
Стефанішина додала, що саме зараз дуже вдалий час у тому числі через те, що чинний президент США добре обізнаний про Україну і може бути готовий підтримати її на цьому шляху.
Будь ласка, зачекайте...
І тоді Захід цілеспрямовано економічно давив совок. Що зараз так заважає? Не розумію, адже криза і зміна влади в рашці дозволить західним компаніям, наприклад, придбати задешево ті ж газові і нафтові родовища...
У 2008 був шанс отримати ПДЧ, але Меркель і Саркозі заблокували. Свій внесок зробила також Юлія Тимошенко (Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!). У 2010 "мудрий" нарід вибрав двічі несудимого Януковича, який поставив хрест на євроатлантичній інтеграції України і за це поплатився. У 2014 президентом став Порошенко і швидкими темпами відновився рух в НАТО та ЄС. У 2019 зебидло вибрало чотириразового уклоніста від призову на військову службу в 2014-2015 роках, і питання НАТО стали не на часі, а те, що допомагало армію реформувати, швиденько стали прибирати. Як бачимо, тенденція така, що президента євроатланстита (Ющенко, Порошенко) змінює совок, прихильник руского міра (Янукович, Зеленський). Логічно, що наступним повинен прийти євроатлантист.
Убивця чи ні? Зеленський не зміг відповісти на питання про Путіна
Але хто зважав ? Порошенко плюнув і робив своє.
І Європа поступилась. Дала безвіз воюючій країні. Хто б тоді подумав..
А ці вже лапки склали.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО.
https://kurs.com.ua/novost/402195-frg-ne-vidit-ukrainu-v-nato-iz-za-pozicii-putina
Вот вам и ответ. Потому Украине не видать НАТО еще долго. Будут пустые обещания и пустая болтовня открытых дверей и на этом ВСЕ. И это давно пора понять.
Украинской власти нужно просить Конгресс США и самого Байдена....что бы дал Главного союзника вне НАТО.
Вот тут реальные шансы Украины.
Когда идёт нападение, ст.5 устава НАТО тоже вводится в действие консенсусом. Стало быть, нападёт россия на члена НАТО и какой-нибудь условный Кипр опять скажет "давайте не раздражать путина".
Большие организации с принятием решения консенсусом не очень жизнеспособны, мне кажется. Надо предлагать американцам более компактное НАТО-2 для защиты партнёров из бывшего СССР. Англо-саксы + Турция + Польша + Румыния + прибалты + Украина / Грузия / Молдова. Это будет очень эффективно против россии и Беларуси.
А НАТО-1 пусть будет для защиты старой Европы.
Кто сказал, что нельзя сделать 2-3 разных оборонных союза ? И тогда эти поиски консенсуса по Украине никому не будут нужны. У нас будут те союзники, которые готовы с нами вместе защищаться. По большому счёту критически нужны только американцы как глобальная сила, а остальные мной упомянутые больше для логистики.
Да нет.. БЗДЯТ-С!
Черчилля читайте, амёбы..