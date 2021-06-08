Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді

Верховний Суд відмовив почесному патріархові Київському і всієї Русі-України Філарету в задоволенні його позову щодо скасування рішення синоду про самоліквідацію УПЦ КП.

Про це заявив представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Важливе рішення Верховного Суду України. У своєму рішенні Суд виніс одне рішення за сутністю справи, але також інше, яке має важливий узагальнений характер.

1. Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього Предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 р., який було скликано ним особисто разом з Архієрейським Собором УПЦ КП у Малій Софії. На якому він головував, рішення якого разом з Президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все "було ситуативно".

Верховний Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді, адже це було би порушенням норми про розділення Церкви і держави та неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи.

Прикметно, що опосередковано Верховний Суд у такий спосіб показав, що протягом двох років Почесний Патріарх намагався спонукати державу втрутитися у церковні справи - зробити саме те, від чого Церква страждала у радянські часи.

2. Важливим узагальненим рішенням також є те, що внутрішні питання життя релігійних організацій, які за їхніми власними статутами і нормами регулюються статутними органами управління - не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді. Світський суд не може давати оцінки рішенням статутних органів релігійних організацій з внутрішніх питань, бо це стало би неприпустимим втручанням держави.

Як один з тих, до кого було подано позов (адже як член Президії Помісного Собору я підписував його рішення) - ухвалою Верховного Суду задоволений", - розповів архієпископ Євстратій(Зоря).





