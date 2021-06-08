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Верховний Суд (786) УПЦ КП (234) Філарет (274) Євстратій (Зоря) (90) ПЦУ (778)

Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді

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Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді

Верховний Суд відмовив почесному патріархові Київському і всієї Русі-України Філарету в задоволенні його позову щодо скасування рішення синоду про самоліквідацію УПЦ КП.

Про це заявив представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ.

"Важливе рішення Верховного Суду України. У своєму рішенні Суд виніс одне рішення за сутністю справи, але також інше, яке має важливий узагальнений характер.

1. Суд остаточно поставив крапку в численних намаганнях колишнього Предстоятеля УПЦ КП оскаржити рішення Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 р., який було скликано ним особисто разом з Архієрейським Собором УПЦ КП у Малій Софії. На якому він головував, рішення якого разом з Президією Собору першим підписав. А потім вирішив, що це все "було ситуативно".

Верховний Суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді, адже це було би порушенням норми про розділення Церкви і держави та неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи.

Прикметно, що опосередковано Верховний Суд у такий спосіб показав, що протягом двох років Почесний Патріарх намагався спонукати державу втрутитися у церковні справи - зробити саме те, від чого Церква страждала у радянські часи.

2. Важливим узагальненим рішенням також є те, що внутрішні питання життя релігійних організацій, які за їхніми власними статутами і нормами регулюються статутними органами управління - не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді. Світський суд не може давати оцінки рішенням статутних органів релігійних організацій з внутрішніх питань, бо це стало би неприпустимим втручанням держави.

Як один з тих, до кого було подано позов (адже як член Президії Помісного Собору я підписував його рішення) - ухвалою Верховного Суду задоволений", - розповів архієпископ Євстратій(Зоря).

Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді 01
Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді 02
Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді 03
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Топ коментарі
+14
***
Придет гордыня, придет и посрамление; но со смиренными - мудрость.
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08.06.2021 17:18
+10
Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде - Цензор.НЕТ 4163
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08.06.2021 17:35
+9
А если через РНБО?)
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08.06.2021 17:18
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Давно не был в церкви . И не тянет . Бог в голове , без церковного пафоса .
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08.06.2021 17:09 Відповісти
нас венчали не в церкви..)
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08.06.2021 17:34 Відповісти
Аналогічно.
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08.06.2021 19:35 Відповісти
какое красивое решение
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08.06.2021 17:13 Відповісти
Обломали пихатого гебнявого поца.
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08.06.2021 17:16 Відповісти
А если через РНБО?)
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08.06.2021 17:18 Відповісти
***
Придет гордыня, придет и посрамление; но со смиренными - мудрость.
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08.06.2021 17:18 Відповісти
Неужели Филарета не обеспечивают всем необходимым в его 92 года?
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08.06.2021 17:18 Відповісти
Клоуны в рясах, лицемеры и корыстолюбцы
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08.06.2021 17:26 Відповісти
Старий КГБіст ніяк не заспокоїться?
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08.06.2021 17:34 Відповісти
дружок Тимохи-Капительман, который присутствовал на Жулькином "сюмпозиуме" вместе с Кравчучком..
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08.06.2021 19:30 Відповісти
Верховный Суд отказал в рассмотрении иска Филарета о ликвидации УПЦ КП: Решения Поместного Собора не могут быть обжалованы в светском суде - Цензор.НЕТ 4163
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08.06.2021 17:35 Відповісти
Пэтя постарался....
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08.06.2021 17:51 Відповісти
Филаре слишком честолюбивый. Для монахов это плохо. Особенно когда вам за 90.
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08.06.2021 17:49 Відповісти
А він хоч усвідомлює свої наміри? Можливо прикриваються його іменем?
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08.06.2021 19:39 Відповісти
ну шо ж тебе, дед, неймется?
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08.06.2021 17:51 Відповісти
а тепер пора на покой, нехай захватить свого друзяку леоніда макаровича кравчука.
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08.06.2021 18:21 Відповісти
рьігівський жабогадючий лайносуд ім. вірастюка(((
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08.06.2021 18:25 Відповісти
Кто то понимает что они там творят?
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08.06.2021 18:59 Відповісти
Церковь превратилась в инструмент зарабатывания денег, и похоже что выхлоп у них не хуже чем от продажи оружия или наркоты. Бог там ,походу, давно не живет, Бенджамин Франклин там ведет проповеди.
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08.06.2021 19:03 Відповісти
ну допустим Ватикан вообще об этом открыто говорит....там бизнесцентр официально....
А в православии просто отмывают бабки на "благотворительность" ...ну и + всякого рода лавки, гостиницы, трапезные которые не платят налогов...
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08.06.2021 19:35 Відповісти
Освящение публичного дома
Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 6783

освящение виноводочного магазина
Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 9415
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08.06.2021 19:41 Відповісти
Старість- не радість... Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 439
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08.06.2021 19:30 Відповісти
Т.е. собственный Патриархат Украине не светит? Верховний Суд відмовив у розгляді позову Філарета про ліквідацію УПЦ КП: Рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у світському суді - Цензор.НЕТ 1588
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09.06.2021 10:58 Відповісти
 
 