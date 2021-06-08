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Бабин Яр (157) СС Галичина (38) Цензор.НЕТ (124) Бужанський (102)

"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Максим Бужанський прокоментував смерть ветерана дивізії "Галичина", учасника збройного підпілля ОУН Ореста Васкула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналнардепа.

"Зворушливий некролог чергового померлого есесівця на "Цензорі". Нічого не соромиться ніхто, так і пишуть, есесівець, все нормально, мовляв, пам'ятаємо, сумуємо. На мою думку,  чудовим видається напередодні 80-ї річниці Бабиного Яру", - зазначив Бужанський.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 8 червня, помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помер ветеран дивізії "Галичина" Орест Васкул. ФОТО

Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+90
Когда уже будет некролог российского коллаборанта Бужанского?
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08.06.2021 17:18
+79
Эта Тварь украинофобская еще хлебало открывает..
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08.06.2021 17:18
+47
не сцы Бужанский . когда ты **** сдохнешь ( хотелось бы поскорей ) про это напишут все
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08.06.2021 17:19
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а ще би дочекатися некрологів на зе-ублюдка, дєрьмака та інших зелених потвор...
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08.06.2021 18:45 Відповісти
С огромным удовольствием прочту некролог когда бужанский сдохнет,будем пить шампанское.
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08.06.2021 18:45 Відповісти
Да оно понятия не имеет кем на самом деле была дивизия СС ГАЛИЧИНА Трубит о том что ему преподнесли учебники ЦК КПСС. В дивизии этой было много посланцев от УПА УПА отправляло служить в неё своих людей чтобы те учились боевому опыту Который потом применяла УПА в борьбе с красноперыми Кроме того дивизия снабжала УПА оружием И именно УПА части дивизии удалось выйти из окружения Упа сказало дивизийникам где ждут их красноперые. И ещё Дивизия имела всего один бой на территории Украины Бой против РККА. Но * патриоты* Украины её за это ненавидять Да в Нюрнбенге бойцов дивизии не засудили, так же как и УПА.
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08.06.2021 18:51 Відповісти
Не кизди, лично знаю и председателя дивизийныков Головатого Мирона и членов УПА.
Неоднократно лично наблюдах, как они к Головатому относятся.
За один стол не садятся.
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08.06.2021 19:04 Відповісти
Кто бы издел но ты Мой отец был под Бродами...
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08.06.2021 23:54 Відповісти
Ото, он подобно Головатому, и свистит эту чепуху в свое оправдание.
При Ющенко одновременно проводился слет дивизийников в Киеве и конгрес украинцев, на котором хватало ОУНовцев разных направлений.
Я прекрасно наблюдал их отношения.
А Головатого мне довелось возить по Киеву и на его родину в Коломыю.
Человек с высшим техническим, а абсолютно не образованый и примитивный.
Думаю, ни одной книги за всю жизнь не прочитал. От и вступил по своей сирости куда попало.
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09.06.2021 05:10 Відповісти
бужанский мразота вали на расию ****** лесное
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08.06.2021 19:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бужанські, партнови, татарови, шуфричі, дубінські, медведчуки...і...і...i...!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
раSSія це ДІАГНОЗ!!
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08.06.2021 19:07 Відповісти
Цікавий парадокс (на перший погляд лише): мір руSSкій, а його адепти майже суцільно кошерні. "Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 6395
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08.06.2021 20:09 Відповісти
Лучше бы были некрологи о бужанских, дубинских и прочих коллаборантов.
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08.06.2021 19:23 Відповісти
Якби отаке не "ляпнув", хто б згадав би про Бужанського. А так тепер на "язицях".
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08.06.2021 19:24 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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08.06.2021 19:26 Відповісти
когда ты сдохнешь, падла косорылая, Цензор этого не заметит. как и вся Украина.
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08.06.2021 19:30 Відповісти
сдохни падла и я тебя стихами обрисую.....
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08.06.2021 19:34 Відповісти
Не бачу жодної суттєвої різниці між СС й кпСС . Крім того , що вафен-кпСС ніколи не існувало й професійні коммуняки зазвичай керували загран-загонами й рострільними командами десь у тилу поки урок кидали на кулемети тисячами . До речі випадків , коли колишній робітник НКВС перекваліфіковувався в гестапівця , чимало .

Й ще один історичний факт . Гітлер свої військові злочини ретельно приховував від німецького народу й констабори , де знищували дітей , жінок й професорів універу для німців в 1945-1946 році стало реально шоком . Також Гітлер ретельно підбирав й готував зондер-команди , різних катів й навіть охоронців констаборів . Й тим ні меньш й така система інколи не спрацьовувала .
А ось Сралін майже нічого не приховував , в НКВС брав усяке бидло з вулиці . На партсборах істерічки вимагали рострілювати незнайомих їм людей . Репресувати ціли родини .
В механізмі Голодомору "працювали" не тільки працівники НКВС але й війска , які ловили й рострілювали (в тому числі й дітей) між оточенними війском НКВС селами . Сралін залишав тисячи свідків його злочинів й навіть ніколи не лякався , що його засудить народ ...

Скажу так , а ні граф Шептицький , а ні Йосип Сліпий ніколи не підтримували (але й не засуджували) СС Галичину , а ось з ОУН зв"язки були . Бо після знахідок на Лонського народ стримати було неможливо . До речі , той самий народ , який спочатку софкоїдів зустрічав без будь якої агресії !
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08.06.2021 19:38 Відповісти
Насчет знахідок на Лонського можно поподробней?
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08.06.2021 20:06 Відповісти
Гугєл тобі в руки, конь пєдальний.
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08.06.2021 20:10 Відповісти
Що ти робишь на сутто українському сайті , якщо такі дитячі питання задаєшь ?!
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08.06.2021 21:06 Відповісти
после того,как немцы освободили Львов от красной армии, львовяне обнаружили в тюрьме на Лонського кучу трупов украинцев, замученных НКВД
"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 6638
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08.06.2021 22:54 Відповісти
http://shidulvovi.blogspot.com/2012/05/blog-post_09.html
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08.06.2021 22:55 Відповісти
не открывается
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09.06.2021 01:51 Відповісти
Спасибо. Самое главное, шо из-за этого в частности, Бандера получивший поддержку местного населения, (безвластие: кремлядь сбежала, а фрицы еще не зашли, объявил о создании независимого украинского государства)... То же самое было и в Киеве, как на Лонського, когда в киевских душегубках НКВДисты при отступлении, утопили свои комнаты для пыток в крови. Там же замучили и отца С.Бандеры... Никогда бы не вдуплил черех Гугл, шо ул. Лонського ассоциируется именно со львовскими душегубками.
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09.06.2021 01:49 Відповісти
Совєти у 1941му перед відступом зі Львова розстріляли там усіх в'язнів, в основному - українців, патріотів.
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08.06.2021 22:54 Відповісти
Я також не пiдтримую, як i не засуджую СС"Галичина". Засуджую тiльки Мельника, котрий призвiв до розколу в ОУН, своею спiвпрацею з ССэсiвцями.: За те, що вiн постачав з Галичини рекрутiв до СС"Галичина", йому була дарована посада головного полiцейського в Галичинi. Також Мельник, з капiтуляцiею Германii, припинив збройну боротьбу з советами. Тому кремлядь i дала йому померти своею смертю. А ось борця з комунофашистами Бандеру отруiла ...
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09.06.2021 02:08 Відповісти
В чому пiдлiсть Мельника: набираючи рекрутiв , вiн iм брехав, що тi йдуть захищати Украiну. Бо в той час, коли було створено дивiзiю СС"Галичина", вже не йшлося про захист Украiни, йшлося про прикриття вiдступаючих частин гiтлерiвцiв... Дивiзiйники й прикривали пiшодрапака фрiцiв. Вiдмiннiсть дивiзiйникiв вiд бандерiвцiв за суттю: Дивiзiйники значною частиною були винищенi пiд Бродами, частково, як в даному випадку, потрапили до сибiрських в`язниць, частково влилися в бандерiвську УПА, частково вiдiйшли в Захiдну Европу, прикриваючи вiдступ гiтлерiвцiв. Бандерiвцi ж, бачачи, як ковпакiвцi драпають на схiд, а мельникiвцi - на захiд, залишились вiрними своiй присязi, нi кроку назад, тiльки вперед, до остаточноi перемоги.
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09.06.2021 02:31 Відповісти
Что интересно репрессировали евреев ,что советы ,что нацисты.Паяльники в жопу совали советы всем кто под руку попался.И расстреляли тех же евреев -немало.Недавно смотрел списки репрессированных в 30 годах,чисто еврейских фамилий -дохера! Тикалы евреи со страны советов толпами,но так как 99,99%евреев русскоговорящие ,то они поклоняются все же срусскому миру .По сути евреи приспособленцы. Надеюсь ,что евреи Украины все же в душе украинские евреи.А подлецы в каждом народе родятся тоже не спроста.
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08.06.2021 20:13 Відповісти
Окстись. Что ты несеш. Коломойский и Зеленский украинские евреи? Для них Украина источник бабла не больше.
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08.06.2021 20:22 Відповісти
Евреи Зеленский,Ермак,Бужанский - "в душе украинские евреи"? Это как?
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08.06.2021 23:35 Відповісти
Евреев в Украине десятки тысяч, и далеко не все согласны быть срусскими.
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09.06.2021 08:11 Відповісти
Ну есть -рабинович, добкин, дубинский, дальше сам вспомнишь. Они в душе - кто??? помер еще с пол года назад вот - кернес
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09.06.2021 01:28 Відповісти
а ты вспомни Еврейскую сотню на Майдане
"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 5645
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11.06.2021 16:15 Відповісти
а еще вспомни еврейских бандеровцев в АТО:
"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 1522
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11.06.2021 16:16 Відповісти
ша! нихто про уважаеміх людей тут не говорил. Шла беседа о шлемазлах!
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14.06.2021 23:47 Відповісти
бужанский раньше привлекался у ответственности по делах о насилии в семье. Жены убегали от семейного садиста. и что то он так медленно передвигается по ВР, едва ходит. Наверное, серьезно болен, поэтому и вымещает немощь в насилие над женами. Там у слуг все как то не так -один пиво выносит без оплаты, другой жен п......, еще один как мелкий фраер на рояле им играет.
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08.06.2021 20:16 Відповісти
Бужанський засцяв виходити з автівки, коли її оточіли атовці. Де і коли це було? Було. Сидів в автівці і не вилазив. Може і у Дніпрі.
В Дніпрі хтось здуру причепив колорадку на сумку. Дніпряни били ногами лежачого навіть у присутності поліції. Сумно. Але весело))
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08.06.2021 20:30 Відповісти
Нічого сумного. Коли б'ють ворога - це надихає.
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09.06.2021 00:04 Відповісти
А як там Юля, не боiться виходити з автiвки?
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09.06.2021 02:34 Відповісти
Кум Медведчука Пєця, що працював в уряді Януковіча, і той не боїться. А чому боятись тій, що Україну багато разів рятувала від катастроф? Україну рятувати треба не боятись, а прагнути, що вона і робить.
(на згадку продажним тролям)
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09.06.2021 05:57 Відповісти
Мдя... Не боятися вийти з автiвки - спасти Украiну? Як забагато пафосу, що до Ульянки Громовоi, котра омрiйливо грудьми торувала шлях свого прем`ерства, через ширку зi шлеперем , аж до 2025 року включно. Та не все так сталося, як омрiювалося. До речi, Юлечкою погребував навiть клоун, бо втямив що то е за птиця... ЗЫ... В тому роцi бабусi грюкнуло 60 "Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 8100 Стидаюся запитати, чи з почестями ii провели на пенсiю? Э-хэ, хэ-э, хэ, хэ-э.... мдя... "Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 6652 "Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 7491 "Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина" - Цензор.НЕТ 7219
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09.06.2021 16:31 Відповісти
Постоянно упрекая соседей в фашизме и в формировании дивизий СС во время Второй мировой, россияне стыдливо забывают, что львиная доля частей СС на оккупированных территориях была укомплектована русскими солдатами. В отличие от латышей, эстонцев и украинцев, которых от силы набралось по одной дивизии, русских частей и соединений СС было более дюжины: - Добровольческий полк СС «Варяг». - 1-я русская национальная бригада СС «Дружина». - 15-й казачий кавалерийский корпус СС. - 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская). - 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская). - 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер». КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС - 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков. - СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС) - 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков. - 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков. БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС - 1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов. - 1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда 113» СД - 1 батальон, 2 роты. - Бригада СС «Центра противобольшевистской борьбы»... (ЦПББ) - 3 батальона. - Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА-СС - 4 отряда спецназначения. Цифра в 1,5 млн. пособников фашизма сравнима разве что с суммарным количеством мобилизованных граждан стран-союзников Гитлера
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08.06.2021 20:46 Відповісти
Уверен,что во многих этих соединениях украинцев было тоже не мало.Большевики чрезвычайно насолили всем людям.И осуждать кого либо из них я к примеру не могу.Незнаю как сам бы поступил в той ситуации.
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09.06.2021 08:16 Відповісти
Пособники фашистов, типо, были лизоблюдами у Бенито Мусолини?
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09.06.2021 14:12 Відповісти
бужанская - що за шлюха?
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08.06.2021 20:49 Відповісти
...тварюка выйми голову с плечей ...качок уродливый
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08.06.2021 20:50 Відповісти
Єто не кач. Єто страх и спорт химия... На самом деле - он духом слаб. Только бабло ему кидаемое его держит... а вот если
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09.06.2021 01:30 Відповісти
украинские евреи выкалупуют неприятности, а потом опять будуть скыглыть - холокост, погромы, их нелюбят
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08.06.2021 20:53 Відповісти
Можно подумать,что именно евреи виновны во всех нынешних и прошлых и будущих негараздах Украины.Это смешно!Но часть из евреев воспользовались простотой украинцев по полной.Ну такая еврейская особенность.
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09.06.2021 08:20 Відповісти
Бужанский!УПА освобождали Украину от двух фашистов:немецких и коммунистов-фашистов из СССР, которые были в сто раз хуже фашистов! И еслт вУПА было около 20 тысяч , то что делали 1.5 млн предателей -коммунистов в рядах вермахта?? Особенно герой СССР Власов и его армия!!
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08.06.2021 21:03 Відповісти
Не твое дело, москальская подстилка.
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08.06.2021 21:53 Відповісти
Само прикольно следующее: Орест Васкул был сослан в Башкирию, бежал, был пойман, получил 25 лет лагерей, но не был казнен и через 9 лет был был освобожден.
Бужанский за вою экономическую деятельность в те времена был бы казнен без всяких оговорок.
Это все что надо знать ублюдкам типа Бужанского что их бы ждало в СССР.
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08.06.2021 21:56 Відповісти
Каким боком Галичина к Бабьему Яру и уничтожению Евреев? СС Галичина никогда не совершала военных преступлений,не убивала мирных граждан не убивала евреев. Евреям Украины давно пора занять ПРОУКРАИНСКУЮ а не промоскальскую позицию. Ведь они в В УКРАИНЕ живут а не в Москаляндии и даже не в Израиле. Когда будете жить вне Украины-фантазируйте все что угодно и на здоровье
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08.06.2021 22:32 Відповісти
Украину они грабят( " работают"), а живут в Израиле, Испании , Италии,Швейцарии -иначе зачем им там недвижимость-котеджи, квартиры,
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08.06.2021 23:40 Відповісти
Дебил
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08.06.2021 22:35 Відповісти
Кто там поближе к этому буженинскому - сделайте ему массаж лица и зеленкой замажьте.
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08.06.2021 23:00 Відповісти
бичанський махсимка рідка скотинка
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08.06.2021 23:34 Відповісти
Ворогів України під час війни треба відстрілювати!
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08.06.2021 23:48 Відповісти
у Бужанского и Дубинского один собачий рот на прокат
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09.06.2021 00:03 Відповісти
то есть - и получать будут - все два? за раз?
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09.06.2021 01:32 Відповісти
Бужанскому в процессе обрезания надо было голову отрезать.
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09.06.2021 00:27 Відповісти
Досить i кастрацii, щоби не плодилося пусте насiння. Навряд чи знайдеться такий дурень, котрий би витрачався на клонацiю тупня.
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09.06.2021 01:22 Відповісти
Як що від цього полихає підкацапське лайно,то це добре.
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09.06.2021 05:31 Відповісти
За украинофобство пора наказывать. Вплоть до лишения гражданства.Или поражения в правах.
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09.06.2021 08:23 Відповісти
Зараз бужанські пропихують у ВР закон про онтєсємітізьм. Треба терміново внести на розгляд закон про українофобство. От і побачимо тоді, "кто єсть ху", як казав Горбачов.
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09.06.2021 15:51 Відповісти
Бужанський таке ж воно, як і лисе воно Гордон, обоє жикаци!
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25.11.2021 10:44 Відповісти
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