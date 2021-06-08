"Цензор" не соромиться розміщувати некролог есесівцеві, - "слуга народу" Бужанський про смерть ветерана дивізії "Галичина"
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"Слуга народу" Максим Бужанський прокоментував смерть ветерана дивізії "Галичина", учасника збройного підпілля ОУН Ореста Васкула.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналнардепа.
"Зворушливий некролог чергового померлого есесівця на "Цензорі". Нічого не соромиться ніхто, так і пишуть, есесівець, все нормально, мовляв, пам'ятаємо, сумуємо. На мою думку, чудовим видається напередодні 80-ї річниці Бабиного Яру", - зазначив Бужанський.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 8 червня, помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.
Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.
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Неоднократно лично наблюдах, как они к Головатому относятся.
За один стол не садятся.
При Ющенко одновременно проводился слет дивизийников в Киеве и конгрес украинцев, на котором хватало ОУНовцев разных направлений.
Я прекрасно наблюдал их отношения.
А Головатого мне довелось возить по Киеву и на его родину в Коломыю.
Человек с высшим техническим, а абсолютно не образованый и примитивный.
Думаю, ни одной книги за всю жизнь не прочитал. От и вступил по своей сирости куда попало.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
раSSія це ДІАГНОЗ!!
Й ще один історичний факт . Гітлер свої військові злочини ретельно приховував від німецького народу й констабори , де знищували дітей , жінок й професорів універу для німців в 1945-1946 році стало реально шоком . Також Гітлер ретельно підбирав й готував зондер-команди , різних катів й навіть охоронців констаборів . Й тим ні меньш й така система інколи не спрацьовувала .
А ось Сралін майже нічого не приховував , в НКВС брав усяке бидло з вулиці . На партсборах істерічки вимагали рострілювати незнайомих їм людей . Репресувати ціли родини .
В механізмі Голодомору "працювали" не тільки працівники НКВС але й війска , які ловили й рострілювали (в тому числі й дітей) між оточенними війском НКВС селами . Сралін залишав тисячи свідків його злочинів й навіть ніколи не лякався , що його засудить народ ...
Скажу так , а ні граф Шептицький , а ні Йосип Сліпий ніколи не підтримували (але й не засуджували) СС Галичину , а ось з ОУН зв"язки були . Бо після знахідок на Лонського народ стримати було неможливо . До речі , той самий народ , який спочатку софкоїдів зустрічав без будь якої агресії !
В Дніпрі хтось здуру причепив колорадку на сумку. Дніпряни били ногами лежачого навіть у присутності поліції. Сумно. Але весело))
(на згадку продажним тролям)
Бужанский за вою экономическую деятельность в те времена был бы казнен без всяких оговорок.
Это все что надо знать ублюдкам типа Бужанского что их бы ждало в СССР.