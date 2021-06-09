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Електричка на смерть збила людину на станції "Караваєві Дачі" в Києві, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Потерпілий переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяг, який наближався до зупинки. Від отриманих травм 35-річний чоловік помер на місці. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи та працівники інших профільних служб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 15.00 години до столичної поліції надійшло повідомлення про загибель невідомого чоловіка на залізничній станції "Караваєві Дачі". Для встановлення обставин події на місце виїхали слідчо-оперативні групи районного управління поліції та група главку з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Попередньо встановлено, що чоловік переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяг, який наближався до зупинки. Від отриманих травм 35-річний потерпілий помер на місці.

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Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі поліцейські з’ясовують обставини цього інциденту та проводять усі необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде надано правову кваліфікацію події".

У столичному ДСНС наголосили, що "Негайно до місця події були направлені рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

Електричка на смерть збила людину на станції Караваєві Дачі в Києві, - Нацполіція 01
Електричка на смерть збила людину на станції Караваєві Дачі в Києві, - Нацполіція 02
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08.06.2021 17:33 Відповісти
Электричка насмерть сбила человека на станции Караваевы дачи в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7216
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08.06.2021 18:29 Відповісти
Музычку слушал ..
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08.06.2021 17:34 Відповісти
ну торчкам музыка ниочём, он там луноходил какабычно
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09.06.2021 00:06 Відповісти
Не, ну если б это была "Русановка" я бы ещё понял. Хотя тоже нет. На КарДачах кто мешал по мосту перейти? Вверх-вниз по ступенькам внапряг? Ну всё, маладца, теперь уже расслабился полностью.
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08.06.2021 17:52 Відповісти
мож хотел через перон залезть и съекономить пять копеек за проезд.
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08.06.2021 18:30 Відповісти
музыка превыше всего.
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08.06.2021 18:00 Відповісти
Як я став свідком загибелі людини . "остановочна платформа " Лісова Буча .Чоловік не поспіхом переходить колії , от вже сходинки на пасажирську платформу , він же знає - електричка довезе його куди треба і зупиниться біля краю ... Той електропоїзд прямував без зупинок "Лісова Буча " , Новобіличі , Академмістечко ...((
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08.06.2021 19:11 Відповісти
За часи СРСР,машиніста в таких випадках на місяць клали на реабілітацію !!!)))
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08.06.2021 19:27 Відповісти
 
 