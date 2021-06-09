Столичного стоматолога підозрюють у ще одному замаху на вбивство: пошкодив гальмівний шланг в автомобілі колишньої тещі

33-річний столичний стоматолог, якого підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжках і шахрайстві, підозрюється ще в одному замаху. Він пошкодив гальмівний шланг і систему газобалонного обладнання в автомобілі колишньої тещі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні ще одного замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомлялося раніше, у березні 2021 року лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою у Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

У ході досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину. Так, у липні 2020 року підозрюваний на грунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі.

Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, пошкодив гальмівний шланг та систему газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля.

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"Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм", - зазначили в прокуратурі.

Наразі підозрюваному продовжено строк тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

Зазначається, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.