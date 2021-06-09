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Столичного стоматолога підозрюють у ще одному замаху на вбивство: пошкодив гальмівний шланг в автомобілі колишньої тещі

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Столичного стоматолога підозрюють у ще одному замаху на вбивство: пошкодив гальмівний шланг в автомобілі колишньої тещі

33-річний столичний стоматолог, якого підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжках і шахрайстві, підозрюється ще в одному замаху. Він пошкодив гальмівний шланг і систему газобалонного обладнання в автомобілі колишньої тещі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні ще одного замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомлялося раніше, у березні 2021 року лікарю-стоматологу, який займався стоматологічною практикою у Києві, було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

У ході досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину. Так, у липні 2020 року підозрюваний на грунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі.

Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, пошкодив гальмівний шланг та систему газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля.

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"Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм", - зазначили в прокуратурі.

Наразі підозрюваному продовжено строк тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

Зазначається, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України.
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Топ коментарі
+19
какой энергичный стоматолог, кругом успевает
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08.06.2021 17:40
+10
"Стоматолог", это кличка? Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 86
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 4445
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08.06.2021 17:52
+9
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 9399
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08.06.2021 17:47
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какой энергичный стоматолог, кругом успевает
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08.06.2021 17:40 Відповісти
Це просто прокуратура вигадує кримінальні справи і намагається відібрати у стоматолога всі гроші. В цьому випадку краще відмовитись платити ментам та прокурорам і знайти адвоката який не продасть тебе ментам та прокурорам, а це важко.
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08.06.2021 18:49 Відповісти
Ручные тормоза)))))
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08.06.2021 18:51 Відповісти
Страна превратилась в "Готэм" Столичный стоматолог подозревается в еще одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 5369
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08.06.2021 17:41 Відповісти
Стахановец, пля! Столичный стоматолог подозревается в еще одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 8118
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08.06.2021 17:42 Відповісти
Навесят даже убийство Кеннеди .....
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08.06.2021 17:42 Відповісти
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 9399
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08.06.2021 17:47 Відповісти
Хмммм...СТОМАТОЛОГ!!!, которому 33 года, из них практики у него аж лет пять не более!! И уже успел ....дословно.....подозревают в покушении на убийство, разбоях, воровстве и мошенничестве, подозревается еще в одном покушении???? И тут выплывает фсья череда.....коров!!!!!....обиженных...разбоями, покушениями, кражами и...добавьте сами.....
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08.06.2021 17:47 Відповісти
НиХРЕНА себе стоматолог ,ему бы до Квентина Торонтино ... Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 3609
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08.06.2021 17:51 Відповісти
"Стоматолог", это кличка? Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 86
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 4445
показати весь коментар
08.06.2021 17:52 Відповісти
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 554
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08.06.2021 18:37 Відповісти
Моя теща просто ненавидит мой
мобильник с функцией голосового набора номера - всякий раз, когда меня грубо
подрезают на дороге, телефон послушно набирает тещин номер.
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08.06.2021 18:00 Відповісти
Перерізати тормозний шланг тещі, це свята справа! Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 2143
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08.06.2021 18:04 Відповісти
Як казав наш університетський викладач з ОБЖД - "от это если молодой человек с тёщей не ладит, то должен знать, что для взрыва концентрация газа на кухне должна быть от 4 до 17 процентов"
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08.06.2021 18:35 Відповісти
Кина насмотрелся
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08.06.2021 18:18 Відповісти
9 ярдов
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09.06.2021 09:49 Відповісти
Якийсь сюжет для трилера з ухилом у вужаси.
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08.06.2021 18:30 Відповісти
Стоматолог ну прям как Фигаро, - Фигаро здесь, - Фигаро там...
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08.06.2021 18:35 Відповісти
Так он же на велосипеде
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08.06.2021 19:43 Відповісти
Ручные тормоза)))) Это походу наборщики текста на Цензоре.
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08.06.2021 18:50 Відповісти
Ну все, теперь на него и убийство Кенеди повесят.
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08.06.2021 19:01 Відповісти
Не стоматолог, а Доктор Зло какой-то... На все руки! Украинская земля богата талантами! 👍😁
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08.06.2021 19:06 Відповісти
Доктор Зло и большой, и маленький...типа членс)
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08.06.2021 19:42 Відповісти
Столичный стоматолог подозревается еще в одном покушении на убийство: повредил тормозной шланг в автомобиле бывшей тещи - Цензор.НЕТ 1161
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08.06.2021 19:25 Відповісти
Сюжет для триллера. Стоматолог-изувер пытает бормашиной старушек-клиенток и отбирает драгоценности. Где сценаристы отечественного кинематографа? Хотя отечественные с темой не справятся.
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08.06.2021 21:02 Відповісти
 
 