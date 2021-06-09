Серед країн НАТО немає консенсусу з приводу вступу України, - заступник голови Альянсу Джоане
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Серед країн - членів Північноатлантичного альянсу немає консенсусу щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
Про це під час конференції Democracy in Action 7 червня повідомив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"НАТО - організація з 30 країн, які приймають рішення завдяки консенсусу. Щоб прийняти рішення, (про надання Україні ПДЧ) ми маємо прийти до консенсусу. З цього питання консенсусу поки немає", - зазначив Джоане.
Він додав, що НАТО під час саміту 14 червня випустить спеціальну заяву, в якій підтвердить прихильність політиці "відкритих дверей" і прагненню України і Грузії стати членами Альянсу.
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нам по любому надо укреплять свою армию,хоть в нато,хоть вне нато.а вот с этим как раз у членотряса не складывается.так что нам надо эту проблему решать,остальное потом приложится
Перевод с дипломатического языка на общечеловеческий:
"Господа украинцы, вместо НАТО идите в жопу".
Вы ядерную боеголовку желаете отправить всего на 100 км? А облачком обратно накроет минимум половину Украины!
Уж если говорить о ядерном вооружении для Украины, то нам нужны ракеты СРЕДНЕЙ дальности и малой дальности. Малой, чтобы с Карпат или Подолья легко добивать до Ростова-на-Дону, ну а средней, чтобы добивать не только до Москвы и Питера, но и за Уралом. Иначе это пугать ежа голой задницей.
А вообще, надо тратить деньги на развитие науки и изобретать что-то принципиально новое. Например, не термоядерную боеголовку, которая попадает под договор о нераспространении ядерного оружия, а чисто водородную бомбу с нейтронным инициатором вместо заряда урана. Чисто водородная бомба, как я термоядерный взрыв, может разрушить всю Москву, но вот радиоактивного заражения местности не будет, а значит такая бомба не попадает под ограничения, а договор о ракетах Средней дальности сейчас отменили и США и РФ.
Украине нужны не простые решения заробитчанина Саакашвили, а нестандартные!!!
Надо лучше знать историю.
1. Грецию и Турцию приняли в НАТО в один день. СПЕЦИАЛЬНО чтобы избежать ВЕТО и прочего геморроя если принимали бы по раздельности.
2. Когда принимали Грецию и Турцию, у НАТО не было никакого регламента относительно того, что у стран не должно быть территориальных споров. Это правило появилось в 1999 году!
3. НИГДЕ в уставе нато не написано, что запрещено принимать страны с тер.спорами. Написано следующее: "to settle ethnic disputes or external territorial disputes including irredentist claims or internal jurisdictional disputes by peaceful means in accordance with OSCE principles"
Если кто не понимает, то краткий перевод - решать этнические и территориальные споры надо мирно, по типу ОБСЕ.
4. Более того в Уставе НАТО написано, что страна может выполнить все требования, но всё равно её не примут. И наоборот - она может чего-то НЕ выполнить, но её примут.
Читайте, пожалуйста, первоисточники.
Ну и очень простой вывод для Украины: её не принимают в НАТО не потому что не могут, мол, мешает устав или ещё какой-то закон. А потому что НЕ ХОТЯТ. Если бы хотели, то приняли бы даже в ходе войны с РФ, так как НИГДЕ не написано, что это запрещено.