Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін
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Міжнародні експерти не дали пройти на наступний етап конкурсу на керівника САП фавориту Банкової Андрію Костіну, тепер керована з ОП частина комісії зриває продовження відбору.
Про це пише в Facebook голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сімка Татарова зриває конкурс, бо кандидати ОП не пройшли етап доброчесності і вилетіли зі змагання. Контрольовані Банковою члени комісії зривають кворум: зірвали вчора, зірвуть сьогодні і готуються зірвати завтра, і післязавтра теж", - зазначає активіст.
За його словами, один із семи делегованих Радою членів не ходить, а щоб не було кворуму - достатньо, щоб не прийшли ще двоє.
"План офісу Зеленського такий: підвісити обрання відсутністю кворуму, щоб виграти час, за який зірвати весь конкурс через суд. З відповідними позовами туди побіжать кандидати Банкової. Наразі етап доброчесності пройшов лише один кандидат - детектив НАБУ (Олександр Клименко). Якщо інших кандидатів не пропустять, Клименко виграє конкурс на керівника САП автоматично. Після етапу доброчесності, голосувань комісії НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО - лише виставлення балів. За сумою цих балів переможець визначається АВТОМАТИЧНО. Тож Банкова взялася будь-якою ціною зривати конкурс, який її ставленики (Костін і Войтенко пролетіли і який, схоже, виграє незалежний детектив НАБУ. Ще й той, який Татарова доганяє", - зазначає Шабунін.
Він упевнений, що це "паскудство" може вплинути на переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом.
"Для посольства США (та інших країн G7) - чесний конкурс на керівника САП є одним з ключових маркерів адекватності Зеленського, його спроможності тримати власне слово. Вкотре Банкова ставить під удар партнерство з Західними союзниками заради бажання контролювати антикорупційну інфраструктуру", - констатує Шабунін.
Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.
20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Его планируют завершить до конца лета.
Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.
Будь ласка, зачекайте...
Кличко пока что не последний Виталий в Мире.
Цікаво, а скільки сотень тисяч дерев посадила ЗЕко-***** сьогодні?
Вовочка ж пообіцяв 1 мільярд штук посадити за три роки - це 1 мільйон штук щодня.
І вже один день пройшов.
То скільки посаджено?)😀
по моему плохо,когда осваивают деньги сороса,а сами ватные с головы до ног
Пы сы я уже давно говорю , что это хитрый план олигархата Украины , через приЗЕдента, показать , что мы не нужны западу и нам придётся договариваться с парашей
В того ж Кондитера з 245 анансованних РИГхформ можливо було знайти ще трійку-п"ятірку того , що хоча б умовно було назвати реформами ...
Ці ж нові обличча , яких не складно переплутати з "новими дупами" бо звилин в обох нема ...
Так ось вони апріорі не здібні а нічого герерувати ніж симуляцію процеса замість самого процеса .
Останній приклад - він же й типовий . "Закон про олігафренів" вигляда нібито його готували по завданню виховательки середньої групи дитячого садочку карапузи дошкільного віку .
На перший клас він вже не дотягує !
Ось перевітре ... просто требо додати слово "неможливість" до кожного їх закону й вийде сутність :
"Закон про неможливість інпічменту" - хіба це не на 100% правда .
"Закон про неможливість скасування недоторканості" - 100% правда .
"Закон про неможливість ринку землі" -- 1000% правда .
Абсолютно усе , що вони роблять - це профанація процессу й тому вони и перегортають золото в лайно , бо золота там ніколи не було - заздалагідь лайно було лайном !
Люди , продайте замість собачок увесь СН разом з Шабуніним Томашу Піалу й заплатіть за комуналку ...
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
Глава Агентства США с международного развития (USAID) Samantha Power (утверждена Сенатом США 28.04.21,) "В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.