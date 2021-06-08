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Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін

Міжнародні експерти не дали пройти на наступний етап конкурсу на керівника САП фавориту Банкової Андрію Костіну, тепер керована з ОП частина комісії зриває продовження відбору.

Про це пише в Facebook голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сімка Татарова зриває конкурс, бо кандидати ОП не пройшли етап доброчесності і вилетіли зі змагання. Контрольовані Банковою члени комісії зривають кворум: зірвали вчора, зірвуть сьогодні і готуються зірвати завтра, і післязавтра теж", - зазначає активіст.

За його словами, один із семи делегованих Радою членів не ходить, а щоб не було кворуму - достатньо, щоб не прийшли ще двоє.

"План офісу Зеленського такий: підвісити обрання відсутністю кворуму, щоб виграти час, за який зірвати весь конкурс через суд. З відповідними позовами туди побіжать кандидати Банкової. Наразі етап доброчесності пройшов лише один кандидат - детектив НАБУ (Олександр Клименко). Якщо інших кандидатів не пропустять, Клименко виграє конкурс на керівника САП автоматично. Після етапу доброчесності, голосувань комісії НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО - лише виставлення балів. За сумою цих балів переможець визначається АВТОМАТИЧНО. Тож Банкова взялася будь-якою ціною зривати конкурс, який її ставленики (Костін і Войтенко пролетіли і який, схоже, виграє незалежний детектив НАБУ. Ще й той, який Татарова доганяє", - зазначає Шабунін.

Він упевнений, що це "паскудство" може вплинути на переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Для посольства США (та інших країн G7) - чесний конкурс на керівника САП є одним з ключових маркерів адекватності Зеленського, його спроможності тримати власне слово. Вкотре Банкова ставить під удар партнерство з Західними союзниками заради бажання контролювати антикорупційну інфраструктуру", - констатує Шабунін.

Читайте також: Вибори голови САП: члени комісії від ВР намагалися протягнути кандидатуру "слуги народу" Костіна, - Шабунін

Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін 01

Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Его планируют завершить до конца лета.

Читайте также: Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП

Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.
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Топ коментарі
+21
Ермак, ты пока шефу билет в США на июнь не бронируй...
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08.06.2021 18:43
+21
Ну с другой стороны яныковский ворюга Татаров и Зеленский, так что лично я за Шабунина
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08.06.2021 18:51
+18
Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5212
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08.06.2021 18:51
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Шабунин это известный борец с коррупцией ... Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5850
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08.06.2021 18:42 Відповісти
Да уж известнее, чем головка Коломойского ЗЕ.
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08.06.2021 18:50 Відповісти
в перший рік зашквари були щодня, в другий рік - 2-3 В ДЕНЬ
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08.06.2021 20:20 Відповісти
Ну с другой стороны яныковский ворюга Татаров и Зеленский, так что лично я за Шабунина
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08.06.2021 18:51 Відповісти
Ермак, ты пока шефу билет в США на июнь не бронируй...
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08.06.2021 18:43 Відповісти
А на Ростов самолёты не летают.
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08.06.2021 19:44 Відповісти
А до Ростова на своїх двох. Ну, або на чотирьох...
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08.06.2021 20:25 Відповісти
Еврокомиссия об условиях получения Украиной 600 млн евро второго транша от ЕС: Реформа ВККС, ВСП и сохранение независимости НАБУ https://censor.net/ru/n3270174

Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6842
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08.06.2021 20:32 Відповісти
Бахматюк уже зеленому пообещал 150 ярдов без всяких МВФ. дураком управлять, - легче не куда=)
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08.06.2021 20:36 Відповісти
Віталя, ти як ніхто зробив це разом!
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08.06.2021 18:43 Відповісти
А причем тут Виталя к ворюге татарову и зеленскому?
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08.06.2021 18:52 Відповісти
Виталий Шабунин Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 7039

Кличко пока что не последний Виталий в Мире.
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08.06.2021 18:54 Відповісти
План перевиконав, ЗЕлена шмаркля?
Цікаво, а скільки сотень тисяч дерев посадила ЗЕко-***** сьогодні?
Вовочка ж пообіцяв 1 мільярд штук посадити за три роки - це 1 мільйон штук щодня.
І вже один день пройшов.
То скільки посаджено?)😀
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08.06.2021 18:44 Відповісти
А що Шабунину не нравицца? Вон как колбасило за "молодого, незаангажированного"! Теперь желание Шабунина сбылось, "незаангажированный" в искомом кресле. Какие могут быть вопросы?
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08.06.2021 18:46 Відповісти
Ну шо зебилы, вам еще мало новостей из цикла "почему мы не в нато"?
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08.06.2021 18:46 Відповісти
Если Вова и это сорвет, ставим на нем окончательный крест
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08.06.2021 18:49 Відповісти
Если тебе уже сделанньіх вовой косяков недостаточно, чтобьі поставить на нем крест, то и после єтого не поставишь
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08.06.2021 19:37 Відповісти
последнее китайское предупреждение?
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08.06.2021 23:36 Відповісти
Ставте. Він і вибори зірве, як Лука, якщо програватиме.
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09.06.2021 08:02 Відповісти
Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5212
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08.06.2021 18:51 Відповісти
Клован не при делах. Д'ерьмак решает.
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08.06.2021 18:52 Відповісти
Офіс Зеленського та всі негаразди , що з ним пов'язані,стали можливі "завдяки" мерзотним істотам на кшталт Шабуніна-безпринципним "заробітчанам" ,паразитам у повному сенсі! Це глисти й гниди нашого суспільства-Найєм,Лещ,Шабуня,Вомбат Арестович та інші "нетонучі" шматки! Тому відповідальність за всі пакості "офіса" так само мають нести й ці "персонажі"!
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08.06.2021 18:53 Відповісти
НІТ, Ігорьйок, не канає-дуже товсто.
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08.06.2021 19:09 Відповісти
И шо там Зеля с этим соросенком Шабуней не поделил? Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8134
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08.06.2021 18:59 Відповісти
а шо,соросенок-это плохо?
по моему плохо,когда осваивают деньги сороса,а сами ватные с головы до ног
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08.06.2021 19:04 Відповісти
И потом они ещё ноют , что их не берут в НАТО
Пы сы я уже давно говорю , что это хитрый план олигархата Украины , через приЗЕдента, показать , что мы не нужны западу и нам придётся договариваться с парашей
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08.06.2021 19:10 Відповісти
ти зробив це разом, к чему теперь эти взвизги
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08.06.2021 19:17 Відповісти
Пора уже Зеленскому собирать чемоданы в Ростов.Неужели он думает ,что терпение украинского народа беспредельно?
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08.06.2021 19:23 Відповісти
Голова НБУ Кирило Шевченко і "Терра Банк": звідки взялися 40 мільйонів уо?https://www.youtube.com/watch?v=W-nnJ8Ecpx4
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08.06.2021 19:27 Відповісти
твоя мушка нравится зелоху, в собачий рот
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08.06.2021 20:15 Відповісти
"Мушка! ******-мушка! Я должен делать вид, что в упор не вижу эту ******-мушку! Но эта ******-мушка колит мне глаза! Я отрежу её! Я раздавлю её как навозную муху! Раз-дав-лю!!!"© (Остин Пауэрс, к/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер", 2002)
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08.06.2021 20:20 Відповісти
Вова такой, все развалит, так что утикайте, делать вам после Вовы нечего.Плохо это или нет, не знаю. Но ваша программа не проходная.
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08.06.2021 20:33 Відповісти
Шабунін такий же самий імітатор як й уся інша зелена зграя ...

В того ж Кондитера з 245 анансованних РИГхформ можливо було знайти ще трійку-п"ятірку того , що хоча б умовно було назвати реформами ...

Ці ж нові обличча , яких не складно переплутати з "новими дупами" бо звилин в обох нема ...
Так ось вони апріорі не здібні а нічого герерувати ніж симуляцію процеса замість самого процеса .
Останній приклад - він же й типовий . "Закон про олігафренів" вигляда нібито його готували по завданню виховательки середньої групи дитячого садочку карапузи дошкільного віку .
На перший клас він вже не дотягує !

Ось перевітре ... просто требо додати слово "неможливість" до кожного їх закону й вийде сутність :
"Закон про неможливість інпічменту" - хіба це не на 100% правда .
"Закон про неможливість скасування недоторканості" - 100% правда .
"Закон про неможливість ринку землі" -- 1000% правда .

Абсолютно усе , що вони роблять - це профанація процессу й тому вони и перегортають золото в лайно , бо золота там ніколи не було - заздалагідь лайно було лайном !

Люди , продайте замість собачок увесь СН разом з Шабуніним Томашу Піалу й заплатіть за комуналку ...
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08.06.2021 20:41 Відповісти
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).
Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский).
После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
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08.06.2021 22:37 Відповісти
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП). Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский). После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.
Глава Агентства США с международного развития (USAID) Samantha Power (утверждена Сенатом США 28.04.21,) "В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
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08.06.2021 23:20 Відповісти
Зек - гнида. такая же как и Парашенко. Строит вертикаль. Ссаными тряпками гнать из президентов. Он мешает Украине
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09.06.2021 04:03 Відповісти
Порошенко будував Україну, дбав про економіку і інституції держави. Тільки гнида може називати його так. А ось Зеленський руйнує Україну, демократію і економіку, і він створює диктаторський РЕЖИМ.
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09.06.2021 06:24 Відповісти
Дякую.. Посміявся.. Пишіть анекдоти ще Офіс Зеленського зриває конкурс на очільника САП через провал свого кандидата Костіна, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7185
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09.06.2021 06:47 Відповісти
Такие же гниди, як ти, хотіли Зе, тіштеся тепер своїм фаворитом, тільки російської України вам не бачити, зате дефолт вже недалеко.
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09.06.2021 06:37 Відповісти
 
 