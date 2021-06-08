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Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА

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Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА

У Херсонській області визначено шість пунктів вакцинації від коронавірусу для жителів окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Херсонської ОГА.

"Вже 2 особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м.Генічеськ. Наразі Міністерством охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія". В області для цієї мети визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac", - говориться в повідомленні.

Згідно з інформацією, кримчани можуть вакцинуватися:

  1. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";
  2. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
  3. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;
  4. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
  5. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;
  6. Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

У повідомленні зазначено, що щеплення безкоштовні, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код.
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Топ коментарі
+16
а жители херсонской обл.... где могут свободно вакцинироваться?
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08.06.2021 19:01
+6
А може нехай ці житєлі йдуть на йух? Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3497
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08.06.2021 19:22
+6
и конечно даже без очереди? а своих жителей области вы уже провакцинировали??? шо за фигня ляшко? может нам всем в крым переехать к путлеру, чтобы потом на всякую халяву в Украину подъезжать? учиться в вузах пожалуйста, медицина - будь ласка?, закордонные паспорта и безвиз - без проблем, пенсии, соцвыплаты, документы справки и т.д. какая то куйня творится - и гандоны из бамбаса и крысчане -предатели оказывается для нашей влады гораздо желаннее и приятнее чем пересичные жители Украины.... зельц шо ты творишь???
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08.06.2021 19:57
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Тільки якщо є довідка про відсутність російського громадянства. Інакше тюрма з конфіскацією!
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08.06.2021 19:00 Відповісти
а жители херсонской обл.... где могут свободно вакцинироваться?
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08.06.2021 19:01 Відповісти
Наверное в Кривом Рогу. Или Роге?
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08.06.2021 19:54 Відповісти
"Уже 2 человека с временно оккупированного Крыма получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа А кацапськи паспорти вони теж отримали ? Крим наш вакцина ваш.Источник: https://censor.net/ru/n3270212
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08.06.2021 19:03 Відповісти
А нахера им куда-то кататься, если в Крыму вакцинируют? В очереди на границе постоять? 🤨
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08.06.2021 19:03 Відповісти
В Крыму вакциной от ящура вакцинируют...спутник пять называется...И далеко не все в Крыму идиоты так что понимают что даже китайский шмурдяк лучше чем шмурдяк из паРаши..
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08.06.2021 19:09 Відповісти
Та спутніком нехай коляться.
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08.06.2021 19:09 Відповісти
Дійсно, є ж православний "спутнікЪ вЪ", схвалений москало-попом і "роскосмосом". А від вакцинації на території завидющих злих укрів у жителів родной ґовєні ще почнуться кісткові болі в "рюзкайазичьной чєлюсті", впаде у воду керченський міст )))
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08.06.2021 19:22 Відповісти
А в кривом роге где я могу вакцинироваться !? Почему дети калабарантов из ОРДЛО поступают в ВУЗы без проблем, а я должен своего платной учить!? Не тех кормите ИМХО
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08.06.2021 19:20 Відповісти
А може нехай ці житєлі йдуть на йух? Жители оккупированного Крыма могут вакцинировать от COVID-19 в шести пунктах на Херсонщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3497
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08.06.2021 19:22 Відповісти
Закиньте туди "пфайзеру" побільше. Для "нашихлюдей" не жалко.
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08.06.2021 19:22 Відповісти
На кой хрен они нужны? На херсонщине ватников и так хватает.
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08.06.2021 19:23 Відповісти
А можно по российскому паспорту? Ведь украинские они уже давно сдали.
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08.06.2021 19:36 Відповісти
ідут вони в сраку
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08.06.2021 19:43 Відповісти
А вот президент другого мнения и считает, что в сраку должны идти я, ты, он, она да и вся наша страна.
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08.06.2021 19:58 Відповісти
Девиз ЗЕ и его шоблы ПОМОЖЕМ ОККУПАНТУ ЧЕМ МОЖЕМ!
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08.06.2021 19:56 Відповісти
и конечно даже без очереди? а своих жителей области вы уже провакцинировали??? шо за фигня ляшко? может нам всем в крым переехать к путлеру, чтобы потом на всякую халяву в Украину подъезжать? учиться в вузах пожалуйста, медицина - будь ласка?, закордонные паспорта и безвиз - без проблем, пенсии, соцвыплаты, документы справки и т.д. какая то куйня творится - и гандоны из бамбаса и крысчане -предатели оказывается для нашей влады гораздо желаннее и приятнее чем пересичные жители Украины.... зельц шо ты творишь???
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08.06.2021 19:57 Відповісти
Выполняет задание *****.
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08.06.2021 20:11 Відповісти
А жителей Гондураса ещё не всех вакцинировали, шо им делать?
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08.06.2021 20:20 Відповісти
І, після щеплення, обов'язково поцілувати кримнашиста, від імені Зеленського, в жопу. Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6433
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08.06.2021 21:05 Відповісти
у меня вопрос на засыпку.откуда у жителей Крыма Украинский паспорт и идентификационный код?
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08.06.2021 21:21 Відповісти
а жителі Херсона де можуть вільно зробити щеплення ?
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08.06.2021 22:37 Відповісти
ни...уево живут в Крыму - на 6(шесть!) пунктов двое вакцинированных, отэто держава Украина, отэто неплохо запроданцам живется!!! Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5801 Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9146
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09.06.2021 10:00 Відповісти
 
 