Жителів окупованого Криму можуть вакцинувати від COVID-19 в шести пунктах на Херсонщині, - ОДА

У Херсонській області визначено шість пунктів вакцинації від коронавірусу для жителів окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Херсонської ОГА.

"Вже 2 особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м.Генічеськ. Наразі Міністерством охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрито записи на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія". В області для цієї мети визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac", - говориться в повідомленні.

Згідно з інформацією, кримчани можуть вакцинуватися:

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського"; КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1; КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1; Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130; Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А; Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

У повідомленні зазначено, що щеплення безкоштовні, з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код.