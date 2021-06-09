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Другу дозу від COVID-19 отримають усі. При вакцинації AstraZeneca вона потрібна через 12 тижнів, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Другу дозу від COVID-19 отримають усі. При вакцинації AstraZeneca вона потрібна через 12 тижнів, - МОЗ

Держава гарантує другу дозу вакцини всім, хто отримав перше щеплення. Тільки після її отримання людину можна вважати повністю вакцинованою.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга доза вакцини має бути введена через:

✔️Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21 день

✔️CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 днів

✔️Oxford / AstraZeneca - 12 тижнів", - сказано в повідомленні.

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У МОЗ обіцяють, що для вакцинації другою дозою запросять телефонним дзвінком на той номер, який людина після першого щеплення залишила як контактний. Ті, хто вакцинувався в центрах масової вакцинації, там же отримають і другу дозу. А у тих, кому перше щеплення організував роботодавець, він же відповідає і за організацію другого.

"Всі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема громадські діячі!" - підкреслили в міністерстві.

Більше про вакцинацію можна дізнатися за тел. контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Другу дозу від COVID-19 отримають усі. При вакцинації AstraZeneca вона потрібна через 12 тижнів, - МОЗ 01
Другу дозу від COVID-19 отримають усі. При вакцинації AstraZeneca вона потрібна через 12 тижнів, - МОЗ 02
Другу дозу від COVID-19 отримають усі. При вакцинації AstraZeneca вона потрібна через 12 тижнів, - МОЗ 03
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08.06.2021 19:29 Відповісти
ска дайте хоть першу!
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08.06.2021 19:29 Відповісти
Не всі доживуть)
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08.06.2021 20:01 Відповісти
Нагадайте, скільки доз Пфайзера (а не цієї мачмали) було передано бескоштовно Україні?
Тих самих, що "раптово десь зникли"?
Якщо не помиляюсь, мова йшла десь про 200 тисяч доз?!
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08.06.2021 20:03 Відповісти
Pfizer поставки йдуть комплектом 117.000 доз. де ти узяв 200?
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08.06.2021 21:20 Відповісти
Спробуй порахувати 2 комплекта. Розумію, це важко, та все ж напружся!
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08.06.2021 22:04 Відповісти
вони їх тут записують по 117.000 (поставка-таблиця)
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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08.06.2021 23:00 Відповісти
і ти сам скласти не зміг, а написав 200, хоча там 300.
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08.06.2021 23:08 Відповісти
За границей у многих 90 дней. Я вакцинировался второй вакциной через 4 недели.Второй раз ВООБЩЕ ничего не почувствовал! Дали Сертификат о вакцинации на трех языках -румынский,русский и английский. По первоначальным оценкам -на 1 год.
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08.06.2021 21:58 Відповісти
зенека пише, що від 4 до 12 тижнів. так як вакцини в Україні на другу дозу не було із першої поставки, то вирішили розтягувать по максимуму. а тепер вакцина є, а переіначувать інтервал боязно.
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08.06.2021 23:02 Відповісти
Может быть.
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09.06.2021 09:12 Відповісти
Ну сколько можно нагонять этот психоз - ********** от нас с вашими "вакцинами".
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08.06.2021 23:18 Відповісти
Какой ты нежный Coltушка... Ты имел право не открывать эту ветку.
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09.06.2021 09:14 Відповісти
 
 