Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя 9 червня винесе "вирок" звільненому кримському в'язневі Бекірову

Підконтрольний Росії обвинувач у "суді" окупованого Сімферополя попросив для кримськотатарського активіста Едема Бекірова чотири роки позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму і виплату штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як уточнюється, термін покарання обвинувач попросив обчислювати з моменту затримання підсудного, також він запропонував зарахувати в нього той період, який Бекіров провів у слідчому ізоляторі до обміну.

Захист у дебатах вказав що справа Бекірова є політичною і цим пояснюються численні суперечності, які були виявлені в матеріалах справи. Зокрема, адвокат Олексій Ладин попросив виключити з допустимих доказів покази засекреченого свідка Меметова, акт огляду місцевості, де була знайдена сумка з боєприпасами і вибуховими речовинами, що нібито належить Бекірову, а також результати біологічної експертизи, яка встановила сліди Бекірова на упаковці з патронами в цій сумці.

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Крім того, Ладин зачитав позицію самого Бекірова щодо його переслідування. Відповідно до цієї позиції, Крим є окупованою територією і, згідно з Женевською конвенцією, правосуддя має здійснювати спеціально створений суд, а підконтрольний Москві Центральний районний суд Сімферополя не має юрисдикції для розгляду цієї справи.

Адвокат Іслям Веліляєв у дебатах зазначив, що підзахисний утримувався в умовах тортур і це сильно позначилося на його здоров'ї. Свою вину Бекіров, зі слів Веліляєва, не визнає і жодного стосунку до цих боєприпасів не має. Захист просить Едема Бекірова виправдати. Вирок буде оголошено 9 червня о 10 ранку.

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в межах обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів, зокрема й Едем Бекіров.

Після повернення Едему Бекірову зробили кілька операцій.

Раніше окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста, а потім оголосив його в розшук.