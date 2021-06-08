Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Події
У мережі Інтернет російські окупанти поширюють фейкові документи про нібито низький морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних Сил України, залучених до операції Об'єднаних сил.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаємо увагу, що для створення цього повідомлення були використані особисті дані осіб, які зараз проходять службу в лавах Збройних Сил України. Цей та інші інформаційні вкидання, розміщені на ворожих пропагандистських ресурсах, мають на меті створити в суспільстві атмосферу зневіри і сумнівів у можливостях українських захисників протистояти агресору", - повідомили в Міноборони.
У військовому відомстві закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися інформацією з достовірних джерел.
"Українські воїни щодня демонструють високі морально-психологічні якості, успішно стримуючи збройну агресію Російської Федерації", - підкреслили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
долго смеялся с откровенной сепарской тупости)) .. лохи!.. даже соврать толком не могут!
и на иностранные ученьки 80ку регулярно засылают, потому что она лучшая..
а про то, как 80ка крыла (покрывала) иностранные спецназы и брала штабы НАТО, это известно.. и вообще много чего есть в 80ке, о чем промолчим..
и вот взять, и записать 80ку в морально-разложенные - это Петросянщина тупая!
А кремль - тупорылой кацапнёй.