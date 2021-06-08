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Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони

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Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони

У мережі Інтернет російські окупанти поширюють фейкові документи про нібито низький морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних Сил України, залучених до операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу, що для створення цього повідомлення були використані особисті дані осіб, які зараз проходять службу в лавах Збройних Сил України. Цей та інші інформаційні вкидання, розміщені на ворожих пропагандистських ресурсах, мають на меті створити в суспільстві атмосферу зневіри і сумнівів у можливостях українських захисників протистояти агресору", - повідомили в Міноборони.

У військовому відомстві закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися інформацією з достовірних джерел.

"Українські воїни щодня демонструють високі морально-психологічні якості, успішно стримуючи збройну агресію Російської Федерації", - підкреслили в міністерстві.

Читайте також: Данілов закликає українські ЗМІ не сприяти поширенню російських фейків: "Найкраща наша зброя - правда"
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Топ коментарі
+10
Нормально все с морально психологическим состоянием у пацанов на передке , со своими созваниваюсь пару раз в неделю.. Они даже не злопамятные , просто злые на Осла и память у них хорошая , а когда это тупорылое мудило сдохнет от передоза , то праздновать будут куда круче , чем если бы ***** сдох.
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08.06.2021 19:54
+7
Лучший ответ на подобные фейки ВСУ давали в 2014- первой половине 2019-го.
Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6847
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08.06.2021 19:50
+5
и по укомплектованности там со штатом и с оружием очень неплохо..
и на иностранные ученьки 80ку регулярно засылают, потому что она лучшая..
а про то, как 80ка крыла (покрывала) иностранные спецназы и брала штабы НАТО, это известно.. и вообще много чего есть в 80ке, о чем промолчим..
и вот взять, и записать 80ку в морально-разложенные - это Петросянщина тупая!
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08.06.2021 20:05
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Окупанты не очень далеки от истины-МО врёт Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2890
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08.06.2021 19:47 Відповісти
Добре було би що це - Фейк
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08.06.2021 22:06 Відповісти
ты о чем?
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08.06.2021 22:10 Відповісти
Я о том,что настроение у наших военных на передовой не очень,по известным причинам
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08.06.2021 23:30 Відповісти
Та не. норм военная злость, умноженная на бытовуху. А получать за это будут - враги. Так всем всегда легче
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08.06.2021 23:47 Відповісти
вообщем - вам - писец, мокши
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08.06.2021 23:48 Відповісти
Patrik 778078f1,хуйловский тролль-в спам животное! Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7500
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08.06.2021 22:39 Відповісти
У тебя обострение? Рановато тебя выпустили,рановато Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9157
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08.06.2021 23:36 Відповісти
учитывая кто у нас преЗЕдент то они не далеки от истины.
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08.06.2021 19:49 Відповісти
я також чомусь думаю, що затримки по з/п, наприклад, не сприяють моральному стану наших бійців...
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08.06.2021 19:59 Відповісти
Лучший ответ на подобные фейки ВСУ давали в 2014- первой половине 2019-го.
Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6847
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08.06.2021 19:50 Відповісти
ну с моралью нормально, а вот духовно огорчены событиями
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08.06.2021 19:51 Відповісти
читал вчера эту "хрень".. там записали 80 ОДШБр в самые морально разложенные..
долго смеялся с откровенной сепарской тупости)) .. лохи!.. даже соврать толком не могут!
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08.06.2021 19:51 Відповісти
80-ка это ж львовская десантура , там всегда нормалек с настроением было , вломить кацапам , как хороший праздник отпраздновать.
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08.06.2021 19:58 Відповісти
и по укомплектованности там со штатом и с оружием очень неплохо..
и на иностранные ученьки 80ку регулярно засылают, потому что она лучшая..
а про то, как 80ка крыла (покрывала) иностранные спецназы и брала штабы НАТО, это известно.. и вообще много чего есть в 80ке, о чем промолчим..
и вот взять, и записать 80ку в морально-разложенные - это Петросянщина тупая!
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08.06.2021 20:05 Відповісти
Ну на счет того что они лучшие спорный вопрос , по моему 95-я как минимум не хуже , а в остальном согласен.
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08.06.2021 20:13 Відповісти
шоб вы не спорили лучшая 72-я образца 2018.
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08.06.2021 20:32 Відповісти
72-я это мотопехотная бригада , а это вообще то не одно и то же . Это так же если сравнивать , арту и снайперское оружие , надо и то и другое и каждое хорошо по своему.
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08.06.2021 20:37 Відповісти
79 - форевер!
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08.06.2021 22:12 Відповісти
Нормально все с морально психологическим состоянием у пацанов на передке , со своими созваниваюсь пару раз в неделю.. Они даже не злопамятные , просто злые на Осла и память у них хорошая , а когда это тупорылое мудило сдохнет от передоза , то праздновать будут куда круче , чем если бы ***** сдох.
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08.06.2021 19:54 Відповісти
бред не гони! большего счастья для украинцев, чем когда ***** сдохнет-не бывает!
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08.06.2021 22:43 Відповісти
Велком на контракт в ВСУ , одна ротация на ноле и поймешь , что враг , это просто враг , а предатель который тебе запрещает защищать себя и своих побратимов куда хуже.
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09.06.2021 20:28 Відповісти
низкое морально-психологическое состояние характерно для высшего командного состава ВС. тут рейх прав, а возглавляют этих паникеров поц со своим павлином, которые тратят колосальные суммы на новые портки, потому что не могут отстирать
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08.06.2021 20:00 Відповісти
Эти дятлы способны активно распространять разве что свой сифилис друг другу. Все остальное - хрень.
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08.06.2021 20:02 Відповісти
та в нас своєї зє мразоти достатньо.

Оккупанты распространяют фейк о низком морально-психологическом состоянии подразделений ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 198
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08.06.2021 20:03 Відповісти
Шиddовка, чтобы никто не сомневался.
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08.06.2021 21:21 Відповісти
Кацапня этим восьмой год занимается. Война есть война. А у нас...хером по роялю.
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08.06.2021 20:17 Відповісти
Хабад рулит кремлём.
А кремль - тупорылой кацапнёй.
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08.06.2021 21:22 Відповісти
Тут варіантів,всього-вірити Кремлю і тим допомагати йому,або,вірити у наша Армію і допомагати їй! Кожен обирає по собі!
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08.06.2021 21:44 Відповісти
на жаль це не фейк:як можуть себе почувати мішені в тирі
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08.06.2021 21:56 Відповісти
Про обриганих - це вона наслухалась своїх ватних коліжанок по той бік лінії розмежування.
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08.06.2021 22:00 Відповісти
Після примусового звільнення бойових генералів, типу Кривоноса, бойовий дух наших військ піднявся? Чи наказ відводити війська посприяв підняттю морально-психологічного духу військових ?
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08.06.2021 23:41 Відповісти
Треба розрізняти бойовий дух і саботаж найвищого керівництва.
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09.06.2021 00:02 Відповісти
"Не стрелять,не провоцировать,не вести активную разведку.., штрафы",. От бестолкового сидения в окопах,блиндажах, поневоле будет падать морально-психологическое состояние воинов и дисциплина...Вся вина в этом лежит на главковерхе с его пацифизмом и пораженчеством,а генералы МО в сим ему потворствуют и выгоняют из армии командиров им неудобных..
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09.06.2021 11:28 Відповісти
 
 