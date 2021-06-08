Окупанти поширюють фейк про низький морально-психологічний стан підрозділів ООС, - Міноборони

У мережі Інтернет російські окупанти поширюють фейкові документи про нібито низький морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних Сил України, залучених до операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаємо увагу, що для створення цього повідомлення були використані особисті дані осіб, які зараз проходять службу в лавах Збройних Сил України. Цей та інші інформаційні вкидання, розміщені на ворожих пропагандистських ресурсах, мають на меті створити в суспільстві атмосферу зневіри і сумнівів у можливостях українських захисників протистояти агресору", - повідомили в Міноборони.

У військовому відомстві закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися інформацією з достовірних джерел.

"Українські воїни щодня демонструють високі морально-психологічні якості, успішно стримуючи збройну агресію Російської Федерації", - підкреслили в міністерстві.

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