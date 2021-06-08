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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Втручання у вибори в США
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США (14502) Волкер Курт (588) Джуліані (120) Єрмак Андрій (1230) Офіс Президента (1753) Подоляк Михайло (296)

Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN

Американський телеканал CNN отримав запис телефонної розмови Андрія Єрмака з колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані й американським дипломатом Куртом Волкером. Розмова відбулася в червні 2019 року. Єрмак тоді обіймав посаду радника президента.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Телефонний дзвінок, за даними телеканалу, тривав 40 хвилин. Говорив в основному Джуліані. Волкер - підтакував, Єрмак - погоджувався.

Адвокат Трампа озвучив Єрмаку низку теорій змови, згідно з якими попереднє українське керівництво в 2016 році втрутилося в хід виборів президента США з метою не дати перемогти Трампу.

Джуліані наполягав, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні. "Все, що нам потрібно від президента (Зеленського. - Ред.) - це сказати: я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які зараз існують, і чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена повинна бути припинена ... Хтось в Україні має поставитися до цього серйозно".

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Він обіцяв, що якщо Зеленський зробить таку заяву, відносини між Україною і США значно покращаться. Єрмак погоджувався. "Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою. І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти і детально обговорити всі питання, все це розслідування, яке ви перерахували в нашій розмові", - сказав Єрмак.

"Я впевнений, що Зеленський це скаже", - додав Єрмак, маючи на увазі прохання Джуліані і Волкера про те, щоб Зеленський згадав розслідування під час його майбутньої розмови з Трампом.

В Офісі президента вважають, що Єрмак у розмові з Джуліані не перетнув кордон дипломатії, - про це в коментарі "Укрінформу" заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Андрій Борисович поводився абсолютно достойно, прекрасно розуміючи, які ризики для країни несе поведінка окремих політиків і ситуація загалом. Головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії. Повернути його з конспірологічного світу. Але навіть зауваження Волкера про те, що Джуліані користується "українськими джерелами", які явно не заслуговують на довіру, не змогли зупинити наміри Джуліані. Однак, Єрмаку вдалося витримати лінію розмови таким чином, що Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою, в яку нас намагалися втягнути", - зазначив Подоляк.
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Топ коментарі
+31
Розкривають світу оченятка про обдолбиша та його "наставника-завхоза"
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08.06.2021 20:08
+23
Не существует такой ситуации в которой зеко ***** не облажалась.
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08.06.2021 20:09
+21
зели еще за Антоненка надо всыпать по самые помидоры
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08.06.2021 20:41
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создают фон накануне встречи Байдена с ******?
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08.06.2021 20:02 Відповісти
Розкривають світу оченятка про обдолбиша та його "наставника-завхоза"
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08.06.2021 20:08 Відповісти
Волкер з Джуліані правильно робили, а тепер прийшов демократ Байден і путін добудував газопровід і нас навіть на поріг НАТО не допускають. При Трампі такого б не було!
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08.06.2021 20:31 Відповісти
нікада ісчо Байден не біл такім плахім прізідентам України!!!
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08.06.2021 20:40 Відповісти
Відкрию секрет: північний потік-2 почали будувати при Трампі і 90% його збудували при Трампі... А будувати припинили не через Трампа, а через рішення Данії, яка заборонила!
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08.06.2021 20:43 Відповісти
Яке НАТО?! Зеленський згорнув програми озброєння ЗСУ, ввів штрафи за відкриття вогню; купує електроенергію у агресора. Поряд з ним - фсбшні криси типу дєрьмака, смірнова, татарова. НАТО не збирається видати Московії секретні данні та зразки озброєння. При віслюку - ніякого НАТО не буде, однозначно.
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08.06.2021 20:55 Відповісти
Ні, створюють фон перед поїздкою в США. Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле
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08.06.2021 20:09 Відповісти
особливо "потішить" адміністрацію Байдена заява подляка, наведена в останньому абзаці цієї інфи....
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08.06.2021 21:14 Відповісти
Напомню если кто забыл

Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 8095
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08.06.2021 20:08 Відповісти
Єтот фсбешний ***** конституцию читал? Когда уже наріт України прозреет, сколько можно пялится квартал и пить водяру! Страна идиотов.
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09.06.2021 01:26 Відповісти
Єрмак виклянчував зустріч для Зеленського в обмін на "розслідування" проти Байдена.

Єрмак "... дав сигнал американцям, що буде працювати, щоб просунутися в «розслідуваннях».
«Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою», - сказав Єрмак, як передає телеканал з посиланням на запис."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhuliani-volker-yermak-cnn/31295803.html
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08.06.2021 20:09 Відповісти
Таки да

Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 8140
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08.06.2021 20:16 Відповісти
"И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе", - сказал Ермак.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - добавил Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом."

Источник: https://censor.net/ru/n3270223
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08.06.2021 20:16 Відповісти
Не существует такой ситуации в которой зеко ***** не облажалась.
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08.06.2021 20:09 Відповісти
А в чем облажались?Тут скорей Пэтя облажался,если "друг" Волкер просил Зелю его топить
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08.06.2021 23:18 Відповісти
Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 5777
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08.06.2021 20:14 Відповісти
Ну так Бенедиктовна и начала расследовать.
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08.06.2021 20:24 Відповісти
Таки да

Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 928
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08.06.2021 20:30 Відповісти
КОмандаЗЕЛенского...
Цим все сказано.
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08.06.2021 20:15 Відповісти
Старая схема - "вали все на Порошенко" дала сбой, печалька)))))
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08.06.2021 20:18 Відповісти
Так, і в чому зрада?
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08.06.2021 20:19 Відповісти
В том, что трамп еще одно *****!
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08.06.2021 20:25 Відповісти
Вова, бить будут не по Ермаку, а по наглой еврейской морде=)
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08.06.2021 20:19 Відповісти
Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 522
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08.06.2021 20:29 Відповісти
зели еще за Антоненка надо всыпать по самые помидоры
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08.06.2021 20:41 Відповісти
і нашо ми у ту заворуху взагалі полізли?
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08.06.2021 20:23 Відповісти
не "ми" а "ви"
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08.06.2021 20:28 Відповісти
у Подоляка язык длинный, шершавый, упругий и може доставать любой каловый камешек, из жопы начальника.. нет цены ему в офисе преЗедента!
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08.06.2021 20:25 Відповісти
Дерьмак надежнейший источник. Ну ни капли рабсиянскую пропаганду не напоминает.
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08.06.2021 20:25 Відповісти
Какие мудаки начиная от джулиани с трампоном, заканчивая ермаком с нашим янелохом!
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08.06.2021 20:29 Відповісти
оценки подоляка особенно ценны)
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08.06.2021 20:29 Відповісти
Да уж лучше бы Трамп победил , а не это убожество целующее путину зад и снявшее санкции на СП2 .
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08.06.2021 20:43 Відповісти
А причем тут Трамп, если президент Украины - доплеп?!
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08.06.2021 20:45 Відповісти
ЗеЛю и ермака ждет тюряга
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08.06.2021 21:06 Відповісти
добро би в Гуантанамо....
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08.06.2021 21:15 Відповісти
Такое впечатление, что нелох - полный лох!
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08.06.2021 21:11 Відповісти
Подивіться "Смотрящій" Єрмак. Як РНБО зачищає конкурентів Великого будівництва. Авторська програма "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ" Юрія Луценка #13
Там, на початку, хвилин десять Луценко розповідає про цей епізод.
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08.06.2021 21:11 Відповісти
Вся твоя никчемная жизнь тупого бота - фейк
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08.06.2021 23:12 Відповісти
Соглашаться в разговоре можно, но дела показали обратное.
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08.06.2021 21:36 Відповісти
Чего,зесрань?))))твое зедерьмо и дело на Байдена открыло и на своей прессухе пленки дерьмака рекламировало -теперь вся Украина за это расплачивается
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09.06.2021 05:32 Відповісти
CNN це fake news.
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08.06.2021 22:04 Відповісти
Просто ржу нимагу)))) как эти новостники обрывали звонками департамент полиции и звали на помощь тех против кого сами выступали))))))когда их «любимые» «Лайфметтеры» разбомбили их главный офис)))) бугагагага
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09.06.2021 02:29 Відповісти
Ни дня без залёта!!!
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08.06.2021 22:17 Відповісти
повезло Зеленскому с союзниками ....
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08.06.2021 22:42 Відповісти
Зебуїни не тільки шкодять Україні зсередини, але і позорять країну на міжнародній арені
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08.06.2021 23:01 Відповісти
ну ось бачите! Зелений - "Нє уіНоУат"! Його дєрмак і жулікані підбили на ту розмову.
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09.06.2021 01:37 Відповісти
я читал распечатки. ничего такого там нет,
CNN -fake news, они постоянно брехали и брешут на Трампа и его окружение.
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09.06.2021 04:03 Відповісти
Может и убеждали только,не убедили.
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09.06.2021 07:42 Відповісти
Получается Заленский спас Порошенко? А зря...
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09.06.2021 09:10 Відповісти
Ну прямо великий дипломат єрмак. Ну прям Данте, Петрарка, Бокаччо в одному флаконі. А він знає закони Ману ? Це я вичитала в Вікіпедії. Цікаво. Прочитала про людей цієї професії і порівняла. Сумно
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09.06.2021 09:28 Відповісти
Данте, Петрарка, Бокаччо были дипломатами? Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 288
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09.06.2021 09:33 Відповісти
І дипломатами також.
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09.06.2021 10:21 Відповісти
Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 7792
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09.06.2021 10:27 Відповісти
Навсегда покинув это место в начале 1350-ых годов, Франческо решил поселиться в Милане, хотя ему предлагали работу на кафедре во Флоренции. Обосновавшись при дворе Висконти, он занялся исполнением дипломатических миссий. Помер в 1374р.В 1349 году Боккаччо окончательно поселился во Флоренции и неоднократно был избираем своими согражданами для дипломатических поручений. Вячеслав Ціватий ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ (1265-1321 РР.): ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР У статті проаналізовано основні напрямки політичної, дипломатичної та літературної діяльності видатного ********* доби Відродження - Данте Аліг'єрі, оскільки його практичний досвід і літературно-поетична спадщина не втратили своєї актуальності й до сьогодні, а його ім'я й творчість міцно пов'язують Італію та Україну через віки й тисячоліття європейської історії.
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09.06.2021 10:43 Відповісти
ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПОРТРЕТ можно написать на кого угодно! Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 1480 Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 1480
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09.06.2021 10:53 Відповісти
Саакашвили был прав, Ермак оказался порядочным.
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09.06.2021 14:34 Відповісти
Очень удивлен всем этим сливом. Судя по всему, надо признать честно, Ермак спас всю ситуацию. Теперь можно выйти и сказать - некие силы нас пытались втянуть в политическую борьбу, но мы устояли на тропе демократии. Зеля мог обвинить Порошенко, но не стал и правильно сделал. Это бы ударило по Украине.
А по факту - это всё компромат на трампа. А мы таки прошли по узкому мостику.

Теперь на Ермака смотрю другими глазами
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10.06.2021 03:06 Відповісти
 
 