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Новини Економіка
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інвестиції (546) МВФ (1343) Бахматюк (185) Укрлендфармінг (107)

Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк

Власник найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів про те, як завдяки трендам на світових ринках Україна може в найближчі 3 роки обійтися без кредитів МВФ, а при правильній політиці - залучити 150 млрд доларів інвестицій.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зовнішня кон'юнктура зараз дуже сприятлива для України. Плюс монетарна політика останніх двох років - це накачування грошима величезними, світового простору призводить до поштовху інфляційних процесів, в першу чергу - на сировинні товари. У перший раз нам щастить. Перший раз Україна за всю історію може закінчити рік з позитивним торговельним балансом. Насправді Україні МВФ в наступні 3 роки не потрібен. Вона буде мати платіжний баланс, зрозуміло, не такий, як у Китаю, але як мінімум 10-15 мільярдів доларів у неї буде зайвих", - заявив бізнесмен.

"В принципі, гірше жити не будемо. Начебто все добре, так. Чи будемо ми жити краще? Ось у чому питання. Ось є країни ВРЕП, це 5 країн АСЕАН - Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни, Таїланд, це Австралія, Нова Зеландія, Корея, Японія і Китай. Це 15 країн, я не всі перерахував. Там живе 2,2 мільярда людей, і це найбільший економічний простір у світі. 32% він займає на сьогоднішній день. Ці країни, умовно, в України беруть руди, зерна, олію в рік на 15-20 мільярдів доларів. Для них це життєво важливі речі".

Читайте також: У наступні 3 роки ми можемо обійтися без будь-яких зовнішніх запозичень, - Бахматюк

На думку бізнесмена, кон'юнктура йде на підвищення цін на сировину: "Щороку це буде додавати 10-15%. Уявіть собі, про які цифри ми можемо говорити. І формуючи стратегію, ти йдеш і кажеш: дивіться, ось поставка за 10 років, на 150-200 мільярдів доларів. Ви зацікавлені? Так. Я впевнений на 110%, вони кажуть "так". Вони кажуть: ми хочемо під це поліпшити інфраструктуру, ми хочемо поліпшити правила гри у вашій країні, законодавчо, юридично. А нам потрібно на це 150 мільярдів доларів. З них 50 мільярдів доларів - це облігації української позики, щоб ми взяли у вас по 2%, 25 - з усіма розрахуватися, 5 - на інфраструктуру, на дороги, по яким буде їздити ваше зерно, ваша руда і т.д. А ще 100 ми вкладемо в порти, в розвиток, в додану вартість. А давайте ви будете у нас брати не зерно, а м'ясо птиці. Або яловичину. Давайте 30% в це, і ви - власники. І це реально. Я впевнений в цьому, тому що я це робив".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.
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Топ коментарі
+47
Что они курят? Зеленая пошесть постоянно растит пирамиду займов через ОВГЗ под дурные проценты и пик выплат у нас в 3 квартале.
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08.06.2021 20:48
+37
Весть ответ в этом графике

Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8035
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08.06.2021 20:51
+37
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4876
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08.06.2021 20:51
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Что они курят? Зеленая пошесть постоянно растит пирамиду займов через ОВГЗ под дурные проценты и пик выплат у нас в 3 квартале.
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08.06.2021 20:48 Відповісти
Бредёт по пескам караван...від афганських партнетів !!!)))
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08.06.2021 20:54 Відповісти
Бахматюк має бути арештований а його злочинно нажите майно конфісковане і тоді Блінкен побачить реальну боротьбу з корупцією!
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08.06.2021 21:16 Відповісти
Це у тебе одна з небагатьох правильних думок. Ставлю лайк. 😊
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08.06.2021 22:26 Відповісти
Та да.
Вот и сегодня 19 лярдов заняли по " дурные" проценты.
Они уже без всякого мвфа лярдов на 20 долларей долг украины увеличили.
Зато курс держится.) Уверенно идут по пути фёдрыча.
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08.06.2021 21:12 Відповісти
Еще и это

Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 650
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08.06.2021 21:28 Відповісти
а через деякий час зебіли будуть талдичити: "Порох і Лера підняли курс втричі".
Понятно, що то будуть вже не зебіли, вже не бубочка (як і ригів нині вже нема, які з такою піною захищали свого овоща); і прізвища Президента та голови НБУ будуть інші... але до придурків ніяк не дійде, що причина - в МММ державного масштабу...
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08.06.2021 22:12 Відповісти
Уже талдичать. 😊 Навіть тут. Дивитесь, наче у воду. Не було чути довший час - а тут почали. Нині одному по датах розклав, як з 15 лютого до 15 червня (інаугурації Порошенка) у 2014-му році курс виріс з 7,76 до 11,80. 😁
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08.06.2021 22:29 Відповісти
Та да. Сейчас ситуация очень напоминает 2013 год Овоща. Как под кальку.
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08.06.2021 22:30 Відповісти
пришиблені
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09.06.2021 08:51 Відповісти
Даже если и так, с таким "лидером", Украина имеет все шансы пройти мимо такого расклада.
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08.06.2021 20:49 Відповісти
Весть ответ в этом графике

Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8035
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08.06.2021 20:51 Відповісти
вам бы показали графики Германии до прихода Гитлера в 1933 году к власти.. люди видели масло сливочное 2 раза в полгода мясо раз в полгода... вам бы показали график Италии после коммунистов и почему Муссолини играющий зашел во власть инфляция 62.000 %
коммунисты Италии сбежавшее в Москву и нехило там дожившее набрало кредитов на сумму 30 годовых бюджетов страны оставив дырку вв бюджете с размером в 500 годовых бюджетов страны в казне гулял ветер... то же самое делаю ублюдки зеленские с Украиной...
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08.06.2021 21:02 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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08.06.2021 21:16 Відповісти
Україна - точно, зелені мародери - ні. Темпи збагачення, які вони деонструють останні два роки дає всі підстави вважати, що всі запозичення осядуть в оманських офшорах.
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08.06.2021 22:31 Відповісти
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4667
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08.06.2021 20:49 Відповісти
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1152
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08.06.2021 20:49 Відповісти
2022 год.
Зеленский: Друзья, посадить коррупционеров и олигархов не получилось, с деревьями похожая ситуация вышла. Так давайте сажать печень вместе!!!
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08.06.2021 20:50 Відповісти
Какой бред! Это расчёт, что чернозёмы все распродадут.
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08.06.2021 20:50 Відповісти
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7347
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08.06.2021 20:51 Відповісти
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4876
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08.06.2021 20:51 Відповісти
Це як: - ми ніколи не відступаємо, ми ведемо наступ у зворотньому напрямі.
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08.06.2021 22:05 Відповісти
Звіздіти,не мішки тягати !!!)))
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08.06.2021 20:52 Відповісти
Владелец агрохолдинга лучше Зеледента знает о траншах МВФ... Зеля, где привычные видосики про зепобедизм?
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08.06.2021 20:53 Відповісти
вирус "нью-васюков" валит не слабее ковида)
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08.06.2021 20:54 Відповісти
ФаНтазёр, ЭТОТ бАХМАТЮК, похлеще Зеленского!! Без денег Украинского бюджета и обманА ты бАХМАТЮК, никогда не стал бы такиМ фантазёром как сейчас !! сначала все воруют с бюджета , а потом учат всех остальных как честно жить на белом свете !!ПРИДУРКИ И ВОРЮГИ, БЛИН!!!
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08.06.2021 20:57 Відповісти
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 553
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08.06.2021 20:58 Відповісти
Бахматюк брал дотации?
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08.06.2021 20:59 Відповісти
Вы вначале получите 150 млрд. инвестиций, а потом отказывайтесь от сотрудничества с МВФ, иначе получится Янукович 2.0.
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08.06.2021 20:59 Відповісти
Инвнстиции привлечь это как с энергией солнца? Так?
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08.06.2021 20:59 Відповісти
Хватить скіглити, беріть лопату і йдіть дерева садить!
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08.06.2021 21:03 Відповісти
мрії зелених недоумків , за які будуть розплачуватися зелені барани
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08.06.2021 21:00 Відповісти
Если бы только они.
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08.06.2021 21:05 Відповісти
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3630
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08.06.2021 21:01 Відповісти
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 9860
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08.06.2021 21:02 Відповісти
ты сначала в прокуратуру сходи. потом думай про 150млрд.
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08.06.2021 21:03 Відповісти
Сегодня был классный стрим в Ютьюбе,Марк Фейгин и Аркадий Бабченко... Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1682
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08.06.2021 21:03 Відповісти
Нет, нет, нет и еще раз нет, это не мой клиент. Мои клениы это те, кто проголосовал вот за это и Зе.
(врач психиатр)
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08.06.2021 21:04 Відповісти
Кабинет министров вводит новый закон о Земле...,рейтинг Зелемолйских станет не 73 % а 173 Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 2851
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08.06.2021 21:06 Відповісти
.Днями була в сільраді.Бігаю по приватизації землі. У фахівців попереду стояв хлопець за документами.Документи йому не дали.А коли я сіла до фахівця,він сказав-----з партії зеленського головний по крадіжці землі.---Я йому---ви маєте стати на заваді.-Він-----намагаємося. ----Не даремно ж гравці на піаніно віддали землі на місця.----------А ходок такий високий-міцний. Такими були спостерігачі від нього на виборах.Я тоді одного спитала------маєте надію на теплі містечка. Він відповів---ТАК.
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09.06.2021 06:04 Відповісти
Вот шо я точно знаю - следующие 3 года Украина смело обойдется без Осла.
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08.06.2021 21:12 Відповісти
якщо пофартить...
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08.06.2021 22:17 Відповісти
Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций.

Один цыган говорил, что можно приучить лошадь ничего не есть. Утверждал, что сам уже приучил свою лошадь, правда, жаль, она таки сдохла
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08.06.2021 21:13 Відповісти
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 367
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08.06.2021 22:33 Відповісти
"Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций" - а раньше ЧТО мешало привлечь ивестиции !?
БРЕХУНЫ !
Очередной раз обворуют народ и государство !
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08.06.2021 21:24 Відповісти
читаем - 3 года зелибобы будут обсираться и делать вид что так надо...
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08.06.2021 21:25 Відповісти
Санитары, при проветривании палаты,забыли закрыть форточку...
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08.06.2021 21:42 Відповісти
Бахматюк,про нью васюки тут уже все слышали. Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 142
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08.06.2021 21:56 Відповісти
ЗЕ Васюки рады приветствовать ЗЕбилов Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7324
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08.06.2021 22:00 Відповісти
Следующие 3 года Украина обойдется без МВФ. Мы можем привлечь 150 млрд инвестиций, -Владелец крупнейшего украинского агрохолдинга Бахматюк....что то уже с УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЁЙ будут крутить на 150 млрд долларов
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08.06.2021 22:22 Відповісти
А... типо, КАТАРУ С ДРУГИМИ ОФШОРАМИ БУДУТ ДАВАТЬ В АРЕНДУ ЗЕМЛЮ ПОД СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ.
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09.06.2021 00:56 Відповісти
-"В принципе, хуже жить не будем. Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос"...мабудь це новий кандидат на пост премєра... Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5141
в яких реаліях чи хмарах вони літають...? Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6572
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08.06.2021 22:32 Відповісти
Он спросил: будем ли МЫ жить лучше? Он же не скпрашивал: будете ли ВЫ жить лучше?
Тут всё понятно, и к гадалке не ходи...
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09.06.2021 06:08 Відповісти
Олег Бахматюк рассказал о том, как благодаря трендам на мировых рынках Украина может в ближайшие 3 года обойтись без кредитов МВФ, а при правильной политике - привлечь 150 млрд долларов инвестиций. Источник: https://censor.net/ru/n3270228

УВАГА, РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗАЙМУ БІЛЬШЕ 100 МЛРД $

У КРЕМЛЯ - БО БІЛЬШЕ НІХТО З ЗАХОДУ ПОРОЖНІМ ПОПУЛІСТОМ

Зе СПІВПРАЦЮВАТИ НЕ ХОЧЕ Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 954
А там і воду у Крим пустять.


Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7753
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08.06.2021 22:39 Відповісти
Да-да.
Корумпированным папуасам, с которыми не хочет работать самый известный кредитор, конечно все мечтают дать свои деньги.

Т.е. кое-кто конечно даст. И это будут мутные и серые личности, которые по-белому не инвестируют в силу грязного происхождения их финансов. Вот только с таким же успехом можно у ***** деньжат перехватить. Ну подумаешь - сдерет за это три шкуры и выкинет на обочину.
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08.06.2021 22:53 Відповісти
Це,вам "нє абіль що...ааа очєнь і очєнь"...тупак-ціла стаття -ні про що......а треба було сказати-3 (три)роки ми злодії і бариги будемо продавати землю.
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08.06.2021 22:54 Відповісти
Готовьте, ребята, деньги расплачиваться зе Бахматюка.
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08.06.2021 22:59 Відповісти
Ага-ага, стільки пунктов проекту команда Зе не осилить Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3119
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08.06.2021 23:15 Відповісти
но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", Источник: https://censor.net/ru/n3270228
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У "нее" это у кого? А ты чей? Соросеныш?
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08.06.2021 23:18 Відповісти
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8132
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08.06.2021 23:19 Відповісти
Фантазёр
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08.06.2021 23:30 Відповісти
Мы уже видим, как за два года Зеля "накачал инвестициями" нашу Украину...

"В Украине зафиксировали рекордный за 20 лет отток прямых иностранных инвестиций, - НБУ Отток инвестиций в 2020 году составил 868 млн долларов. В течение 2016-2019 в страну привлекали не менее 3,69 млрд долларов В ГОД. В Украине зафиксирован рекордный годовой отток прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет.3 апр. 2021 г...."
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08.06.2021 23:31 Відповісти
А чому у Фірташа, чи просто якогось зека не спитати про співпрацю України з МВФ?
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08.06.2021 23:58 Відповісти
І зебіли ж таки повірять у це, і рейтинг у клоуна залишатиметься стабільним в районі 30%, бо дурні завжди швидше повірять красивій брехні ніж менш приємній правді. І потім сидячі біля розбитого корита зебіли будуть звинувачувати всіх навколо, але не самих себе.
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09.06.2021 00:37 Відповісти
Вместо того чтобы сидеть на зоне за разграбление страны это чмо еще и умничает. Слава ЗЕбилам! И сама статья написана в каком-то жополизном стиле: глава крупнейшей инвестиционной компании...учит нас жизни. Вся страна знает кто такой Бахматюк, а Цензор не знает? Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5785
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09.06.2021 00:46 Відповісти
Ай, зЭбилы, ваапше не владеют ситуацией... Европа им дала помощь, в том числе и денежную, чтобы мудачье не заморачивало бизнес налогами. Дык, зебилы налоги задрали, распугав инвесторов. Ща инвесторы стали сматывать свои удочки, даже турки... А здесь они хотят а привлечь новых инвесторов? Ай-да, зебилье, ай-да хвастают не производимым товаром , а вариантами стяжательства. Ай-да, дауны... SURE, улетите по своим квартальным подворотням быстрее своего поросячьего визга.
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09.06.2021 00:49 Відповісти
Фарисеи ,
б ы в ш и е и настоящие !
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3677
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09.06.2021 00:58 Відповісти
Складывается впечатление, шо перед тем , как улететь под панфары, зебуины имеют задачу от кураторов, загнать Украину в долговую яму и как можно глубже.
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09.06.2021 01:00 Відповісти
Послушайте люди не слушайте этого афериста,Бутусов перестань давать площадку для пиара этому проходимцу
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09.06.2021 06:47 Відповісти
Нарешті з'явився толковий і справжній українець, Олег Бахматюк, на арені українського бізнесу. Побільше б таких представників української еліти, патріотичних бізнесменів.
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09.06.2021 07:42 Відповісти
Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5085 Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5085
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09.06.2021 09:08 Відповісти
Я так понимаю,Бахматюк -главный идеолог Нью Васюков Зеленского.
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09.06.2021 09:29 Відповісти
Я чё-то нихрена не понял. За счёт выросших цен на зерно и доходов Бахматюка он собирается гасить долги государства УКРАИНА? Благородно!
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09.06.2021 10:24 Відповісти
Придется обходиться, ибо зеленым МВФ денег больше не даст. Вот только как?....
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09.06.2021 16:33 Відповісти
 
 