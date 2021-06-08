Наступні 3 роки Україна обійдеться без МВФ. Ми можемо залучити 150 млрд інвестицій, - Бахматюк
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Власник найбільшого українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів про те, як завдяки трендам на світових ринках Україна може в найближчі 3 роки обійтися без кредитів МВФ, а при правильній політиці - залучити 150 млрд доларів інвестицій.
Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зовнішня кон'юнктура зараз дуже сприятлива для України. Плюс монетарна політика останніх двох років - це накачування грошима величезними, світового простору призводить до поштовху інфляційних процесів, в першу чергу - на сировинні товари. У перший раз нам щастить. Перший раз Україна за всю історію може закінчити рік з позитивним торговельним балансом. Насправді Україні МВФ в наступні 3 роки не потрібен. Вона буде мати платіжний баланс, зрозуміло, не такий, як у Китаю, але як мінімум 10-15 мільярдів доларів у неї буде зайвих", - заявив бізнесмен.
"В принципі, гірше жити не будемо. Начебто все добре, так. Чи будемо ми жити краще? Ось у чому питання. Ось є країни ВРЕП, це 5 країн АСЕАН - Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни, Таїланд, це Австралія, Нова Зеландія, Корея, Японія і Китай. Це 15 країн, я не всі перерахував. Там живе 2,2 мільярда людей, і це найбільший економічний простір у світі. 32% він займає на сьогоднішній день. Ці країни, умовно, в України беруть руди, зерна, олію в рік на 15-20 мільярдів доларів. Для них це життєво важливі речі".
На думку бізнесмена, кон'юнктура йде на підвищення цін на сировину: "Щороку це буде додавати 10-15%. Уявіть собі, про які цифри ми можемо говорити. І формуючи стратегію, ти йдеш і кажеш: дивіться, ось поставка за 10 років, на 150-200 мільярдів доларів. Ви зацікавлені? Так. Я впевнений на 110%, вони кажуть "так". Вони кажуть: ми хочемо під це поліпшити інфраструктуру, ми хочемо поліпшити правила гри у вашій країні, законодавчо, юридично. А нам потрібно на це 150 мільярдів доларів. З них 50 мільярдів доларів - це облігації української позики, щоб ми взяли у вас по 2%, 25 - з усіма розрахуватися, 5 - на інфраструктуру, на дороги, по яким буде їздити ваше зерно, ваша руда і т.д. А ще 100 ми вкладемо в порти, в розвиток, в додану вартість. А давайте ви будете у нас брати не зерно, а м'ясо птиці. Або яловичину. Давайте 30% в це, і ви - власники. І це реально. Я впевнений в цьому, тому що я це робив".
"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.
Будь ласка, зачекайте...
Вот и сегодня 19 лярдов заняли по " дурные" проценты.
Они уже без всякого мвфа лярдов на 20 долларей долг украины увеличили.
Зато курс держится.) Уверенно идут по пути фёдрыча.
Понятно, що то будуть вже не зебіли, вже не бубочка (як і ригів нині вже нема, які з такою піною захищали свого овоща); і прізвища Президента та голови НБУ будуть інші... але до придурків ніяк не дійде, що причина - в МММ державного масштабу...
коммунисты Италии сбежавшее в Москву и нехило там дожившее набрало кредитов на сумму 30 годовых бюджетов страны оставив дырку вв бюджете с размером в 500 годовых бюджетов страны в казне гулял ветер... то же самое делаю ублюдки зеленские с Украиной...
Зеленский: Друзья, посадить коррупционеров и олигархов не получилось, с деревьями похожая ситуация вышла. Так давайте сажать печень вместе!!!
(врач психиатр)
Один цыган говорил, что можно приучить лошадь ничего не есть. Утверждал, что сам уже приучил свою лошадь, правда, жаль, она таки сдохла
БРЕХУНЫ !
Очередной раз обворуют народ и государство !
в яких реаліях чи хмарах вони літають...?
Тут всё понятно, и к гадалке не ходи...
УВАГА, РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗАЙМУ БІЛЬШЕ 100 МЛРД $
У КРЕМЛЯ - БО БІЛЬШЕ НІХТО З ЗАХОДУ ПОРОЖНІМ ПОПУЛІСТОМ
Зе СПІВПРАЦЮВАТИ НЕ ХОЧЕ
А там і воду у Крим пустять.
Корумпированным папуасам, с которыми не хочет работать самый известный кредитор, конечно все мечтают дать свои деньги.
Т.е. кое-кто конечно даст. И это будут мутные и серые личности, которые по-белому не инвестируют в силу грязного происхождения их финансов. Вот только с таким же успехом можно у ***** деньжат перехватить. Ну подумаешь - сдерет за это три шкуры и выкинет на обочину.
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У "нее" это у кого? А ты чей? Соросеныш?
"В Украине зафиксировали рекордный за 20 лет отток прямых иностранных инвестиций, - НБУ Отток инвестиций в 2020 году составил 868 млн долларов. В течение 2016-2019 в страну привлекали не менее 3,69 млрд долларов В ГОД. В Украине зафиксирован рекордный годовой отток прямых иностранных инвестиций за последние 20 лет.3 апр. 2021 г...."
б ы в ш и е и настоящие !