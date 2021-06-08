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Новини За кордоном Боротьба з корупцією
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корупція (4072) США (14502) реформи (2316) Блінкен (941)

Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен про Україну:

США хотіли би побачити реальні результати щодо конкретних реформ в Україні перед тим, як президенти Джо Байден і Володимир Зеленський можуть зустрітися в Білому домі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує цілий перелік сфер, у яких для України важливо добитися прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему – функціональну й таку, що ретельно обирається та має незалежний нагляд; корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, яке буде транспарентним; а також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - зауважив держсекретар США.

Таким чином він відповів на запитання сенатора Кріса Мерфі, чого хотіла би побачити американська сторона перед запланованим візитом президента Зеленського до Білого дому.

Читайте також: Порошенко про розмову Байдена із Зеленським: Важливо, що США підтвердили підтримку України перед самітом у Женеві

Блінкен підкреслив, що "агресія з боку корупційних сил" всередині України є таким же нагальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії, оскільки заважає розвитку демократії. Він зауважив, що навіть якщо в Україні приймається гарне законодавство для боротьби з корупцією, цього недостатньо, оскільки воно має ще практично втілюватися.

"Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності, що надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу", - наголосив глава Державного департаменту США.
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Топ коментарі
+39
г-н Блинкен, пришлите нам своего прокурора и будут посадки - наши ни на что не годятся
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08.06.2021 21:05
+24
Это он что, хочет чтобы Вова сам себя к ответственности привлек?
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08.06.2021 21:06
+23
Згоден, почнемо з зеленського?
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08.06.2021 21:08
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Блінкен, після запуску Північного потоку, ти вже нецікавий як і твої бажання. Тепер тільки війна!
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08.06.2021 21:15 Відповісти
Ігор Ляшенко пише: "Блінкін, після запуску Північного потоку, ти вже нецікавий як і твої бажання. Тепер тільки війна!"
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09.06.2021 08:27 Відповісти
Что не так? "О", после которой идут согласные или гласные "е","ю","я". Или у вас своя грамматика?
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08.06.2021 21:17 Відповісти
Уже всё так. Исправили. Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 5590
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08.06.2021 21:57 Відповісти
г-н Блинкен, пришлите нам своего прокурора и будут посадки - наши ни на что не годятся
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08.06.2021 21:05 Відповісти
И судей. И по больше.
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08.06.2021 21:19 Відповісти
Какая разница кто прокурор? Шо Зеленский скажет, то прокурор и делать будет. Зеленский справляет свой день рождения у Миндича Тимура, начальника службы безопасности главного олигарха страны, Игоря Валерича Коломойского и шо, прокурор будет расседовать по настоящему его ( Коломойского) дела?
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08.06.2021 21:20 Відповісти
Дела у прокурора, у Коломойши-делишки.
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08.06.2021 21:50 Відповісти
я теж хочу це побачити...але покарання мають отримати усі і без винятків.
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08.06.2021 21:05 Відповісти
Згоден, почнемо з зеленського?
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08.06.2021 21:08 Відповісти
без питань
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08.06.2021 21:13 Відповісти
Это он что, хочет чтобы Вова сам себя к ответственности привлек?
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08.06.2021 21:06 Відповісти
Хуже. Он хочет чтобы Зеля себе обрубил тот орган, которым он стучит по клавишам рояля, мысленно представляя что так и должно выглядеть управление Украиной.
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08.06.2021 21:12 Відповісти
та хоча би беню....
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08.06.2021 21:33 Відповісти
Ну, это из области фэнтези или фантастики.
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08.06.2021 21:37 Відповісти
Та немає питань! Справа лише у Зепрокуророві. Блинкен о Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - Цензор.НЕТ 3906

Блинкен о Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - Цензор.НЕТ 7876
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08.06.2021 21:07 Відповісти
Зе "прокурора" треба садити першу
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08.06.2021 21:10 Відповісти
Гнилі відмазки. Болгарію прийняли в НАТО з корупцією, яка там квітне й донині. І Румунію також.
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08.06.2021 23:32 Відповісти
І що їм оце,Татарова саджать?
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08.06.2021 21:07 Відповісти
Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 5459
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08.06.2021 21:49 Відповісти
Если исходить из текста этой новости, то Зеленский никуда не поедет
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08.06.2021 21:09 Відповісти
Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 2544
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08.06.2021 21:50 Відповісти
Блінкен скатіна по живому ж рєжєть Блинкен об Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - Цензор.НЕТ 9078
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08.06.2021 21:11 Відповісти
Генпрокурор могла бы словить момент и нехило оттянуться.
Хватит Медведчуку дома прохлаждаться - пора отвечать.
И Ахметов зажировался - пора компенсировать ущерб Украине
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08.06.2021 21:11 Відповісти
Кормящую руку даже паршивая бродячая собака не кусает а вы хотите .......
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08.06.2021 21:39 Відповісти
Всё равно всё будет так, как скажет дядя Сэм - совки не верили в это целых 70 лет..
Если она не поймёт - сама будет в списке.
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08.06.2021 22:04 Відповісти
/// цитата :
З моменту свого обрання президентом України Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні живуть його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною. Але найголовніша брехня - це навіть не те, що вони говорять і що роблять насправді.
Найголовніша брехня - це те, що вони думають, що у них є вибір. Що вони можуть обдурити цивілізований світ і змусити його допомагати Україні в ситуації, коли вони будуть намагатися побудувати тут лукашенківську Білорусь.... що вони зможуть обдурити українців, показати їм, що Захід "не допомагає" і потрібно домовлятися з Путіним... що вони зможуть обдурити Путіна, погодитися з якимось там особливим статусом Донбасу і російською мовою - щоб він вивів війська з території України і дозволив "95 кварталу" продавати серіальчики у російські кінотеатри.
А тільки обдурити нікого не вдасться.!!! Путіну потрібні не їх низькопробні серіали. Путіну потрібна Україна. Українцям потрібна своя Країна. А Заходу потрібно, щоб ця країна стала цивілізованою державою, а не була охлократичною потворою.
Ці люди можуть збагатитися - і збагачуються. Вони можуть насолоджуватися своїм незаслуженим становищем в суспільстві - і насолоджуються. Але обдурити, у кінцевому рахунку, вони зможуть тільки самих себе...
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08.06.2021 21:12 Відповісти
Цитати Портнікова. Читати: Українці під владою брехунів
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08.06.2021 22:24 Відповісти
а коли президенти не брехали ?
при чому наступний брехав більше за попереднього..
але це пів біди..
біда в тому, що брехня позитивно сприймається більшістю українців..

тому спочатку всі мають наїстися брехні донесхочу
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08.06.2021 22:32 Відповісти
- Хотеть не вредно.... - сказал Игорь Валерьевич и дал под зад преЗеденту ......
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08.06.2021 21:16 Відповісти
Игорь Валерьевич тренирует свой зад для американского пенделя.
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08.06.2021 22:06 Відповісти
Блинкен об Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности" - Цензор.НЕТ 7037 Так нам что, ****, всех презов, и всех чиновников пересажать?
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08.06.2021 21:22 Відповісти
Цугцванг для зеленого. Или выкарабкается?
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08.06.2021 21:24 Відповісти
Блинкен упрашивает сажать украинских коррупционеров - докерувались, плять!
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08.06.2021 21:24 Відповісти
Не увидите. Лишь услышите. Соло на рояле.
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08.06.2021 21:30 Відповісти
прямий еківок на те, що беню потрібно відправити етапом...
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08.06.2021 21:32 Відповісти
Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 7716
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08.06.2021 21:33 Відповісти
якщо у вас, зебілів, - свята віра в фейки, то пояснюйте самі.
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08.06.2021 21:36 Відповісти
зеЛю/ермака/портнова/татарова будем садить.
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08.06.2021 21:41 Відповісти
Ну, вы этого никогда не увидите. Это же украинский Занзибар, здесь коррупция - как воздух, без которого жить невозможно.
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08.06.2021 21:41 Відповісти
Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 9441
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08.06.2021 21:43 Відповісти
"США хотели бы увидеть реальные результаты по конкретным реформ в Украине перед тем, как президенты Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Белом доме". - вобщем пока не будет посадок хотя бы начни с подозрения Коломойского для начала можеш не приезжать
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08.06.2021 21:44 Відповісти
Увы, не приобдолбыше 🙄
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08.06.2021 21:44 Відповісти
Глава Агентства США с международного развития (USAID) Samantha Power (утверждена Сенатом США 28.04.21,) "В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая активизировать, усиливать и интегрировать и координировать работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине , основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов" выступление на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
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08.06.2021 21:44 Відповісти
как посадить Коломойского? Вы что, тооварищ Блинкин. Беня у нас - это священная корова, ногой открывающая двери на Банковой.
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08.06.2021 21:46 Відповісти
Конкурс на главу специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП). Группа международных экспертов отклонила кандидатуру Андрея Костина (которую поддерживает Зеленский). После этого президентская часть комиссии (7 человек, куратор - Татаров) срывают проведение заседаний комиссии.



Борьба с коррупцией? Не, не слышали)))
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08.06.2021 21:46 Відповісти
08.‎06.‎2021

Витренко полетел в США.

Отправить в США договариваться о санкциях против "СП-2" человека, назначение которого главой "Нафтогаза" считается в США нарушением прав корпоративного управления, могут либо идиоты, либо люди искренне желающие провала этой миссии.
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08.06.2021 21:46 Відповісти
Ринат Ахметов согласился на использование информационных возможностей принадлежащих ему СМИ в интересах "действующих государственных структур и политики укрепления государственной безопасности". Встречное условие - повышение цены на электрогенерацию в сфере "зеленой энергетики"‎
07.‎06.‎2021
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08.06.2021 21:49 Відповісти
Мы имеем право не покупать его "зелёную" энергию.
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08.06.2021 22:12 Відповісти
Право вы имеете, но зеленая энергетика нужна, правда, не по таким ценам.
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09.06.2021 03:02 Відповісти
американські мечтателі
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08.06.2021 21:53 Відповісти
Блінкен фантаст.
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08.06.2021 21:53 Відповісти
Блинкен об Украине: "Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности"
Украина - Блинкену: Тогда нам нужно просить прислать из США 200-300 непродажных судей и пару десятков расстрельных команд. Работы хватит на год.
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08.06.2021 21:58 Відповісти
Расстрельные команды - это вчерашний день.
США огласят список коррупционеров и связанных с ними лиц.
И все активы и трансакции будут заморожены.
Гуляйте по Рублёвке и за рубли.
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08.06.2021 22:11 Відповісти
Не просто коррупционеров, а неправильных коррупционеров. А правильные коррупционеры, вроде Фирташа, будут гулять по Вене.
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08.06.2021 22:36 Відповісти
Емм, якраз американці вже кілька років намагаються забрати Фірташа, але очевидно той башляє австріякам...
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08.06.2021 22:37 Відповісти
Не сильно то и хотят.
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08.06.2021 23:33 Відповісти
Ну суди ж ідуть... Чи ви хочете, щоб туди зелені берети прилетіли і викрали Фірташа?
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08.06.2021 23:39 Відповісти
Нет, хочу чтобы мистер Блинкен так же активно настаивал на аресте активов и счетов Фирташа, как на санкциях против Коломойского.
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09.06.2021 19:38 Відповісти
Ось і всі відповіді зєлєпукіну і ко, такі самі як і від НАТО, а не то що там стефанішина вигадує що хтось не хоче сваритися з парашею!!!!! зєлєпукін мусить посадити всіх своїх друзяк і бєню. ну а потім і його черга наступить!!!!!!!
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08.06.2021 22:00 Відповісти
Короче говоря, пока Коломойский не будет сидеть санкций против Путина не дождетесь. Враг не в Кремле...
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08.06.2021 22:11 Відповісти
Доречі. З тезою Блінкена про те, що "агресія з боку корупційних сил" всередині України є таким же нагальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії " погодитися не можу!
Задовбали вони із цією "корупцією", боротися із нею можна завжди поки є держава, коли не буде, то і боротися уже буде ні з чим, ну, хіба що із корупцією окупантів. Щось заклинило їх на тій "корупції"
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08.06.2021 22:21 Відповісти
зЕлох, ты хоть понял о чём тебе весь мир толкует? Какой бандюк, в первую очередь должен понести ответственность?
зЕлох когда подашь в отставку? Нам в ЕС и НАТО срочно необходимо (война), даст бог 73% образумятся и изберут наконец настоящего президента, а не призЕдента! Не тормози, тебе бы хоть на клоуна бы успеть выучится, жизнь коротка (это не угроза а истина!)...
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08.06.2021 22:24 Відповісти
яка ганьба
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08.06.2021 22:26 Відповісти
Немецкий журналист Райтшустер: "У Путина может быть информационная ядерная бомба на Меркель"Немецкий журналист Борис Райтшустер подозревает, что у Кремля может быть серьезный компромат на канцлера Германии Ангелу Меркель.
У президента России Владимира Путина может быть серьезный компромат на канцлера Германии Ангелу Меркель. Такое заявление в интервью телеканалу "Эспрессо" высказал немецкий журналист Борис Райтшустер. Программа была опубликована на YouTube, передает Диалог.UA.

"Не люблю конспирологию. Но я очень интенсивно занимаюсь историей Ангелы Меркель. О ней ничего нет в документах Штази, все как будто подчищено… Так не может быть. Я не исключаю, что у Путина есть какая-то информационная "ядерная бомба" о прошлом Меркель. Если смотреть на ее поведение, всегда в последний решающий момент она делает то, что Путин хочет", - заявил Райтшустер. По его мнению, Кремль многих западных политиков "держит за одно место" благодаря тактике "кнута и пряника". "Пряником", с его слов, являются газ и многомиллиардные кредиты, а "кнутом" - компроматы. "Я думаю, у него много таких "ядерных бомб"", - заявил немецкий журналист. Райтшустер добавил, что не видит большой "любви" между Меркель и Путиным. Причина, по его мнению, может быть именно в компромате. "Она, может, искренне и ненавидит его из-за этого", - сказал журналист.
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08.06.2021 22:33 Відповісти
Ну так Меркель уже все - на пенсію ж іде... Але навряд чи це щось змінить...
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08.06.2021 22:36 Відповісти
Усе залежить від "сп-2" , встигнуть або не встигнуть... Вже і Штати на Україну цюрку поклали стараннями зЄлоха...
73 відсотка, ви цього домагалися?
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08.06.2021 23:10 Відповісти
Це не до мене питання, я не з 73%...
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08.06.2021 23:29 Відповісти
Вибачте, мав на увазі 73%, а не Вас... Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 2605
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08.06.2021 23:53 Відповісти
Это было очевидно с первого момента, когда планировали "сп-2"! Обидно другое: О чём, мог говорить Порох с фрау рибентроп и куда делся "Минск-1"???
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08.06.2021 22:42 Відповісти
Вот это засада для Зеленского. Если вешать лапшу на уши украинцам Зеленский и его прихвостни научились и не стесняются, то тут засада.
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08.06.2021 22:41 Відповісти
Т.е. без голов Татарова, Ермака и Коломойского на блюде ЗЕ не о чем даже и мечтать. Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 3791

Ну разве что о тихой смерти в тюрьме, а не красивой и эпической на уличном столбе.
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08.06.2021 22:48 Відповісти
Бахматюк уже пообещал зеленому дебилу 150 ярдов.
В маленькой пустой голове Вовы что-то щелкнуло когда он сравнил 500 тыс. с реформами и 150 ярдов, - гуляй рванина... на САП теперь можно ставить крест...
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08.06.2021 22:55 Відповісти
Не зрозумів так боротьба іде вовсю Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності" - Цензор.НЕТ 2059
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08.06.2021 23:07 Відповісти
И вмешательство в корпоративное управление вспомнили и реальное вранье Зеленского. Чувствую, Зеленский может недотянуть до окончания своего царствования.
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08.06.2021 23:16 Відповісти
та без проблем)) в соседней новости)))
"Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука"
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08.06.2021 23:32 Відповісти
Це мені одному здалося, що корисні ідіоти глобалістів розмовами про блінкінда та всілякі другорядні моменти намагаються відволікти публіку від того факту, що великий друх України "козак байденко" виявився банальною маріонеткою хутіна?
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08.06.2021 23:50 Відповісти
Чёт сомневаюсь что при Зе будут какие то конкретные результаты в вопросе коррупции Зе енд К действуют по принципу - Кнут и пироженка Если ударили кого то кнутом то компенсируют ему всё пироженкой, при том - вдвойне.
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09.06.2021 00:02 Відповісти
Спочатку, Блінкін, ти побачиш як верблюд пройде через вушко голки, потім почуєш мелодійний свист рака з Евересту, а вже потім після рясного дощу в четверговий вечір - таки так, до відповідальності буде притягнуто першого корупціонера. Але не раніше, не тисніть на шмарклю. Воно грає, як може. Воно вде само вимучилось і не знає як здихатись з тієї булави...
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09.06.2021 00:03 Відповісти
Як здихатись булави? Нехай пише відставку. Люди підтримають.
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09.06.2021 07:55 Відповісти
Час Х для Вовы все ближе...
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09.06.2021 01:39 Відповісти
Кто же позволит расследовать коррупцию сына президента и бывшего вице президента ?
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09.06.2021 04:16 Відповісти
И начать было бы неплохо со Св. Джо и сынка его Хантера. Лучше всего с китайских похождений вельможного балбеса.
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09.06.2021 04:57 Відповісти
Не просто притягуються до відповідальності, а несуть сурові покарання.
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09.06.2021 07:16 Відповісти
Заява Блінкена - дискримінація клоунів! Чому тільки Зєля має сідати на довічне за корупцію? А як всі ті, що були до нього?
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09.06.2021 07:53 Відповісти
А що США рішення РНБО мало? Зроблять ще одне рішенні і буде хтось дважди засуждений РНБО. Можна і стати рецидивістом по рішеннях РНБО. Учіться америкоси у Найсвітлішого президента усіх часів.
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09.06.2021 09:24 Відповісти
Где то тихо заплакала одна бородатая бабушка ))))
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09.06.2021 09:30 Відповісти
Зелепуцкий больше двух лет нагло врал всем, а теперь американцы хотят, чтобы он за месяц сделал обещанное...
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09.06.2021 10:13 Відповісти
Ну, наконец-то начались волшебные пинки Байдена-Блинкена
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09.06.2021 12:28 Відповісти
 
 