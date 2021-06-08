Блінкен про Україну: "Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США хотіли би побачити реальні результати щодо конкретних реформ в Україні перед тим, як президенти Джо Байден і Володимир Зеленський можуть зустрітися в Білому домі.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Існує цілий перелік сфер, у яких для України важливо добитися прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему – функціональну й таку, що ретельно обирається та має незалежний нагляд; корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, яке буде транспарентним; а також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - зауважив держсекретар США.
Таким чином він відповів на запитання сенатора Кріса Мерфі, чого хотіла би побачити американська сторона перед запланованим візитом президента Зеленського до Білого дому.
Блінкен підкреслив, що "агресія з боку корупційних сил" всередині України є таким же нагальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії, оскільки заважає розвитку демократії. Він зауважив, що навіть якщо в Україні приймається гарне законодавство для боротьби з корупцією, цього недостатньо, оскільки воно має ще практично втілюватися.
"Ми маємо побачити, як людей, причетних до корупційних дій, дійсно притягують до відповідальності, що надішле потужний сигнал про те, що це не лише слова на шматку паперу", - наголосив глава Державного департаменту США.
Будь ласка, зачекайте...
Хватит Медведчуку дома прохлаждаться - пора отвечать.
И Ахметов зажировался - пора компенсировать ущерб Украине
Если она не поймёт - сама будет в списке.
З моменту свого обрання президентом України Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні живуть його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною. Але найголовніша брехня - це навіть не те, що вони говорять і що роблять насправді.
Найголовніша брехня - це те, що вони думають, що у них є вибір. Що вони можуть обдурити цивілізований світ і змусити його допомагати Україні в ситуації, коли вони будуть намагатися побудувати тут лукашенківську Білорусь.... що вони зможуть обдурити українців, показати їм, що Захід "не допомагає" і потрібно домовлятися з Путіним... що вони зможуть обдурити Путіна, погодитися з якимось там особливим статусом Донбасу і російською мовою - щоб він вивів війська з території України і дозволив "95 кварталу" продавати серіальчики у російські кінотеатри.
А тільки обдурити нікого не вдасться.!!! Путіну потрібні не їх низькопробні серіали. Путіну потрібна Україна. Українцям потрібна своя Країна. А Заходу потрібно, щоб ця країна стала цивілізованою державою, а не була охлократичною потворою.
Ці люди можуть збагатитися - і збагачуються. Вони можуть насолоджуватися своїм незаслуженим становищем в суспільстві - і насолоджуються. Але обдурити, у кінцевому рахунку, вони зможуть тільки самих себе...
при чому наступний брехав більше за попереднього..
але це пів біди..
біда в тому, що брехня позитивно сприймається більшістю українців..
тому спочатку всі мають наїстися брехні донесхочу
За этой в общем то невинной фразой скрыт глубокий смысл всей политики Байдена по отношению к Зеленскому. Байдену, судя по всему, надоели разговоры украинской стороны о борьбе с коррупцией и он решил использовать сторонний механизм для точного определения ситуации с коррупцией режима Зеленского. Первый объект - ковидный фонд. Исходные материалы - доклад главы Счетной палаты Украины Пацкана и закрытый доклад МВФ по результатам мониторинга выполнения Меморандума с МВФ подписанного Украиной.
Борьба с коррупцией? Не, не слышали)))
Витренко полетел в США.
Отправить в США договариваться о санкциях против "СП-2" человека, назначение которого главой "Нафтогаза" считается в США нарушением прав корпоративного управления, могут либо идиоты, либо люди искренне желающие провала этой миссии.
07.06.2021
Украина - Блинкену: Тогда нам нужно просить прислать из США 200-300 непродажных судей и пару десятков расстрельных команд. Работы хватит на год.
США огласят список коррупционеров и связанных с ними лиц.
И все активы и трансакции будут заморожены.
Гуляйте по Рублёвке и за рубли.
Задовбали вони із цією "корупцією", боротися із нею можна завжди поки є держава, коли не буде, то і боротися уже буде ні з чим, ну, хіба що із корупцією окупантів. Щось заклинило їх на тій "корупції"
зЕлох когда подашь в отставку? Нам в ЕС и НАТО срочно необходимо (война), даст бог 73% образумятся и изберут наконец настоящего президента, а не призЕдента! Не тормози, тебе бы хоть на клоуна бы успеть выучится, жизнь коротка (это не угроза а истина!)...
У президента России Владимира Путина может быть серьезный компромат на канцлера Германии Ангелу Меркель. Такое заявление в интервью телеканалу "Эспрессо" высказал немецкий журналист Борис Райтшустер. Программа была опубликована на YouTube, передает Диалог.UA.
"Не люблю конспирологию. Но я очень интенсивно занимаюсь историей Ангелы Меркель. О ней ничего нет в документах Штази, все как будто подчищено… Так не может быть. Я не исключаю, что у Путина есть какая-то информационная "ядерная бомба" о прошлом Меркель. Если смотреть на ее поведение, всегда в последний решающий момент она делает то, что Путин хочет", - заявил Райтшустер. По его мнению, Кремль многих западных политиков "держит за одно место" благодаря тактике "кнута и пряника". "Пряником", с его слов, являются газ и многомиллиардные кредиты, а "кнутом" - компроматы. "Я думаю, у него много таких "ядерных бомб"", - заявил немецкий журналист. Райтшустер добавил, что не видит большой "любви" между Меркель и Путиным. Причина, по его мнению, может быть именно в компромате. "Она, может, искренне и ненавидит его из-за этого", - сказал журналист.
73 відсотка, ви цього домагалися?
Ну разве что о тихой смерти в тюрьме, а не красивой и эпической на уличном столбе.
В маленькой пустой голове Вовы что-то щелкнуло когда он сравнил 500 тыс. с реформами и 150 ярдов, - гуляй рванина... на САП теперь можно ставить крест...
"Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука"