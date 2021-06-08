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Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ

Депутати парламенту Молдови підготували низку питань про можливу причетність України до викрадення екссудді-втікача Миколи Чауса. Питання адресовані їх українським колегам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду", у розпорядженні якої опинився датований 4 червня лист керівника спецкомісії парламенту Молдови на ім'я спікера Верховної ради Дмитра Разумкова.

Питання підготовлені до онлайн-зустрічі представників парламентів Молдови і України, яка була запланована на вівторок, 8 червня. Чи відбулася вона - невідомо.

Молдовських парламентаріїв цікавить, чи є інформація про проведення українською владою спецоперації щодо судді Чауса перед його викраденням, та чи українські правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса.

Також молдовські парламентарі цікавляться, що українській стороні відомо про осіб-громадян України, які, за даними розслідування журналістів RISE.Moldova та "Слідство.інфо" можуть бути напряму пов’язані з українськими силовими структурами і могли бути залучені до викрадення Чауса - що підтверджується даними і молдовських правоохоронців. Парламентарі запитують, чи можливо, що операція з викрадення проводилася із залученням українських силових структур - або ж чи можливо, що її здійснила кримінальна група з ініціативи приватних осіб, та хто міг би викрасти Чауса.

Запитують також, якою є ймовірність, що до викрадення були причетні деякі співробітники посольства України у Молдові, та яка позиція української сторони щодо прохання генпрокурора Молдови про зняття дипломатичного імунітету з колишнього військового аташе посольства України у Молдові та ордеру на обшук його авто, яке могло бути використане для вивезення судді з Молдови до України.

Парламентарі, крім того, хочуть знати, причини "неактивності" спільного молдовсько-українського слідчого комітету.

Вони також питають, чи відомі якісь обставини викрадення судді, про які ще не писали ЗМІ та яких немає у розпорядженні молдовських правоохоронців.

Зазначається також, що, за останніми даними, Микола Чаус перебуває на території України. Парламентарі запитують, що українська сторона може сказати з приводу цієї інформації та чи хтось виходив на зв’язок з Чаусом.

Читайте також: Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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Топ коментарі
+7
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 1410
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08.06.2021 21:34
+6
Циркова вистава триває !!! Запасаємося попкорном,далі буде цікавіше !!!))))
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08.06.2021 21:27
+5
Да он и пытается свой кружок сузить, но там рука Бени не дает это сделать.
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08.06.2021 21:40
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буде ще одна ТСК.
Чи, може, доручать Мар'яні паралельно "розібратись"? А шо там, один, чи два, чи з десятко гейтів... все-одно треба одні і ті ж засрані штани бубочки відіпрати.
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08.06.2021 21:27 Відповісти
Ось така буде відповідь від ЗЄ:
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 1534
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08.06.2021 21:27 Відповісти
Циркова вистава триває !!! Запасаємося попкорном,далі буде цікавіше !!!))))
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08.06.2021 21:27 Відповісти
А новини кожен день для зеленського все гірші та гірші.
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08.06.2021 21:30 Відповісти
Короче,украинские чекисты обосрались в Молдове точно так же, как российские обосрались в других странах. А почему? А потому, что ни наши депутаты, ни наши чекисты ни моралью, ни мозгами от кацапских не отличаются.
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08.06.2021 21:31 Відповісти
Молдаване уже предъявляют. Дожили.
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08.06.2021 21:33 Відповісти
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 446 Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 5205 Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 8291
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08.06.2021 21:35 Відповісти
Бубочка, кружок то сужается...
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08.06.2021 21:33 Відповісти
Да он и пытается свой кружок сузить, но там рука Бени не дает это сделать.
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08.06.2021 21:40 Відповісти
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 1410
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08.06.2021 21:34 Відповісти
Чтобы не ходить вокруг да около и не гадать,посмотрите "Диалоги Влада Кулминского с..." ...с Майей Санду. Все на русском языке,и Вы сможете сами услышать,и убедиться что на самом деле говорит и делает наш Президент.
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08.06.2021 21:39 Відповісти
Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег, - СМИ - Цензор.НЕТ 9128

...
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08.06.2021 21:44 Відповісти
У Молдовы должен быть только один вопрос. И вопрос лично к Зеленскому - "На яух?"
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08.06.2021 21:45 Відповісти
И что в Украине хотят узнать депутаты распущенного додонского парламента? Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9811
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08.06.2021 22:02 Відповісти
Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8897
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08.06.2021 22:05 Відповісти
Никому это вопрос не интересен, кроме кучки пророссийских депутатов распущеного парламента.
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08.06.2021 22:06 Відповісти
все фигня, Украина превращается в Израиль. Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2667
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08.06.2021 22:16 Відповісти
Украина превращается в Сомали,но к этому приложили руку украинские родственики израильтян.
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09.06.2021 00:58 Відповісти
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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09.06.2021 12:41 Відповісти
 
 