Кіборг Гречанов (Рахман) упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б

Колишній полонений кіборг Андрій Гречанов на позивний "Рахман" не може стверджувати, що оприлюднені 7 червня "плівки Медведчука", в яких ідеться про обставини його звільнення з полону, свідчать про затягування цього процесу. Для нього найголовнішим є сам факт повернення.

Про це Андрій Гречанов (Рахман) сказав hromadske в коментарі, передає Цензор.НЕТ.

На думку Гречанова, приїзд його товариша Олексія Мочанова до бойовиків і його спроби домовитися про звільнення були важливими, але без помилування Петром Порошенком російського військового Володимира Старкова звільнення б не відбулось.

"Я вдома — це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Віктор Медведчук — ред.) гальмував [звільнення]. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться "Нехай, нехай ще трохи посидить — і ми його заберемо?" Ну, якщо стало питання — "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки президент", — сказав нам Гречанов.

Експолонений також наголосив, що він дуже вдячний Олексієві Мочанову, який намагався його звільнити та приїздив попри небезпеку. За словами Гречанова, його звільнення справді відкладали тричі, але про причини затримки процесу не повідомляли.

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"Три рази було, коли мене відправляли в душ — бороду [поголити], помитися, сказали, годинна готовність. Я сиджу і чекаю. День, два. Кроки повз мою камеру. На другу добу розумію, що цього вже не буде", — пригадує Гречанов.

Він наголошує на тому, що зараз для нього найголовнішим є сам факт повернення з полону. "Я знаю, що я зараз вдома, я живий, я з сім’єю, я знову повернувся до армії. Наслідки полону? Можливо. Але це вже інша розмова", — сказав Гречанов.

Також він наголосив на тому, що не хотів би коментувати конкретно дії Віктора Медведчука, як і не може бути певним, що на записах саме його голос.

Нагадаємо, Bihus.Info опублікували записи розмов нібито Віктора Медведчука із керівництвом самопроголошених республік, які свідчать про нібито затягування ним процесу звільнення полоненого кіборга Рахмана в інтересах президента Петра Порошенка.

Обмін відбувся 30 листопада 2015 року. Перед тим Петро Порошенко помилував засудженого до 14 років російського військового Володимира Старкова на прізвисько "Камаз".