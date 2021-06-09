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Кіборг Гречанов (Рахман) упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кіборг Гречанов (Рахман) упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б

Колишній полонений кіборг Андрій Гречанов на позивний "Рахман" не може стверджувати, що оприлюднені 7 червня "плівки Медведчука", в яких ідеться про обставини його звільнення з полону, свідчать про затягування цього процесу. Для нього найголовнішим є сам факт повернення.

Про це Андрій Гречанов (Рахман) сказав hromadske в коментарі, передає Цензор.НЕТ.

На думку Гречанова, приїзд його товариша Олексія Мочанова до бойовиків і його спроби домовитися про звільнення були важливими, але без помилування Петром Порошенком російського військового Володимира Старкова звільнення б не відбулось.

"Я вдома — це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Віктор Медведчук — ред.) гальмував [звільнення]. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться "Нехай, нехай ще трохи посидить — і ми його заберемо?" Ну, якщо стало питання — "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки президент", — сказав нам Гречанов.

Експолонений також наголосив, що він дуже вдячний Олексієві Мочанову, який намагався його звільнити та приїздив попри небезпеку. За словами Гречанова, його звільнення справді відкладали тричі, але про причини затримки процесу не повідомляли.

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"Три рази було, коли мене відправляли в душ — бороду [поголити], помитися, сказали, годинна готовність. Я сиджу і чекаю. День, два. Кроки повз мою камеру. На другу добу розумію, що цього вже не буде", — пригадує Гречанов.

Він наголошує на тому, що зараз для нього найголовнішим є сам факт повернення з полону. "Я знаю, що я зараз вдома, я живий, я з сім’єю, я знову повернувся до армії. Наслідки полону? Можливо. Але це вже інша розмова", — сказав Гречанов.

Також він наголосив на тому, що не хотів би коментувати конкретно дії Віктора Медведчука, як і не може бути певним, що на записах саме його голос.

Нагадаємо, Bihus.Info опублікували записи розмов нібито Віктора Медведчука із керівництвом самопроголошених республік, які свідчать про нібито затягування ним процесу звільнення полоненого кіборга Рахмана в інтересах президента Петра Порошенка.

Обмін відбувся 30 листопада 2015 року. Перед тим Петро Порошенко помилував засудженого до 14 років російського військового Володимира Старкова на прізвисько "Камаз".
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Топ коментарі
+17
Хочеться прибити того Бігуса.... Але ж дебіли потім скажуть, що то Порох так "правду" не любить...
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08.06.2021 22:01
+14
Навіщо людину втягувати в цю клоунаду ,хай живе собі спокійно з родиною !!)))
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08.06.2021 21:48
+14
Стерненко - то більш пізня версія Гаді Савченко )))
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08.06.2021 22:41
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Навіщо людину втягувати в цю клоунаду ,хай живе собі спокійно з родиною !!)))
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08.06.2021 21:48 Відповісти
Хочеться прибити того Бігуса.... Але ж дебіли потім скажуть, що то Порох так "правду" не любить...
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08.06.2021 22:01 Відповісти
Так вбий його, він публічна особа, у мережі є його номер автівки, відомо де він працює, живе.
Це шавка олігархів, ніхто по ньому сумувати не буде, а для країни краще зробиш
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08.06.2021 22:10 Відповісти
А нравствєнно начало ?
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08.06.2021 22:38 Відповісти
зебіл, нах мені твої особисто тобі прийнятні методи медітації ?
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09.06.2021 00:19 Відповісти
А я би воліла, щоб його викрали терористи.
Нехай посидить у днирі. Спробує.
А то хоче загрібати жар чужими руками.
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08.06.2021 22:33 Відповісти
це ніби Штірліца викрав би Кремль )))
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08.06.2021 22:39 Відповісти
Воно там сидіти не буде, бо братішка і кузен його дружини колеги дерьмака, фсб-шніки, високого рангу.
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08.06.2021 22:50 Відповісти
А Стєрнєнка гівна покушав.
Кіборг Гречанов упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б - Цензор.НЕТ 1798
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08.06.2021 22:35 Відповісти
Стерненко - то більш пізня версія Гаді Савченко )))
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08.06.2021 22:41 Відповісти
Тоді аваков тобі кореш, .издуй до нього, та здавайся, .**** кончений )))
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09.06.2021 00:07 Відповісти
батьки заснули і в тебе з'явилася можливість побути в інтернеті брутальним суперменом ?
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09.06.2021 00:23 Відповісти
Периодически смотрю видосы стерненко, могу со 100% уверенностью сказать, что после приговора там был договорняк с дерьмаком-зелупой: его зебилы выпускают из тюрьмы, но взамен он должен мочить пороха при этом ничего плохого не говорить про зеленых мародеров. В принципе так и есть: за месяц домашнего ареста ниодного плохого видоса на зелупу и его мародеров (бужанский не всчет) и вишенка торте - вчерашний его пост - подтверждение моих слов. Если что я не ярый фан пороха, но пока это лучшее что есть из того что есть в списках рейтинговых кандидатов. А гадя стерненко, как раз в проукраинском электорате мочит рейтинг единственного проукраинского конкурента зелупе.
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09.06.2021 08:48 Відповісти
ТИ ДИВИСЬ МЕДВЕДЧУКА І СИВОЧОЛОГО І БУДЕ ТОБІ ФАЙНО.
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09.06.2021 11:43 Відповісти
Петушило из гарема подоляка, мнение опущенных меня не интересует.
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09.06.2021 16:16 Відповісти
Він з ним зустрівся, тому що він його командир, головнокомандувач, який не боявся власної армії і власних солдат.
Знімай рожеві окуляри, Порошенко має велику популярність, а тому його прибічників дуже багато )
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09.06.2021 00:17 Відповісти
тупий у нас нарід - дивлячись з коментарів, хоч і українською пишуть, сумно ...
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09.06.2021 00:10 Відповісти
"Обвіяючи інших у тупості, задумайся чи не тупий ти сам" Народна мудрість Кіборг Гречанов упевнений, що без помилування терориста Старкова його звільнення не відбулося б - Цензор.НЕТ 444
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09.06.2021 00:18 Відповісти
НЕ ТУПИ НА НАРІД БАРАН ПІДБАРИЖНИЙ.
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09.06.2021 11:46 Відповісти
На думку того самого «кіборга» Рахмана, затягування його обміну не було. Повернення з полону не відбулося би без указу Порошенка, зауважує ветеран АТО
Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що "плівки Медведчука" свідчать про затягування цього процесу.

Про це колишній полонений повідомив у коментарі виданню "Громадське".

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Напередодні визволення Гречанова до бойовиків неодноразово приїздив його товариш Олексій Мочанов. Йому вдавалося домовитися про обмін, але його скасовували. Паралельно відбувався судовий процес щодо затриманого українською стороною російського майора Володимира Старкова.

"Кіборг" Гречанов переконаний, що якби п'ятий президент Петро Порошенко не помилував російського майора, обмін би не відбувся.

"Я вдома - це факт. Якщо говорити про ці записи, то я не чув, щоб він (Медведчук) гальмував. Йде розмова про мене, про обмін. Там же не йдеться: "Нехай, нехай ще трохи посидить - і ми його заберемо". Ну, якщо стало питання - "майора на майора", то майор засуджений, і його помилувати може тільки Президент", - сказав Гречанов)
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09.06.2021 00:16 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/uchastie-v-obmene-plennyh-i-torgovyh-peregovorah-s-rf-v-bihusinfo-obnarodovali-finalnye-plenki-medvedchuka
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09.06.2021 01:02 Відповісти
Так там же четко сказали, что за Рахмана надо говорить с Захарченко. Но записи этого разговора нет.
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09.06.2021 02:15 Відповісти
Наверное для медведчука задача была вытащить камаза . И он с ней справился.
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09.06.2021 04:07 Відповісти
Ой, как неудобно получилось: вчера зелупенцы подоляка целый день строчили коменты из методички, что из-за порошенко Рахман лишние два месяца отсидел, а тут такой нежданчик. Тупоголовые имбицилы 73%, вас опять *******!
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09.06.2021 08:32 Відповісти
"Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР". З ролика журналістів випливало, що процес звільнення "Рахмана" та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка."
Вы и дальше хотите копаться в этом гавне?
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09.06.2021 16:43 Відповісти
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:33 Відповісти
 
 