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На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш

На переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу питання обміну полоненими заморожене до зустрічі президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Реалістично потрібно говорити, що навіть цей процес (обмін полоненими. - Ред.), який, здавалося б, гуманітарно стосується всіх сторін, дуже прив'язаний до політики. На жаль, рішення приймаються навіть не на рівні ТКГ, а вирішуються в якихось навколополітичних сферах або на вищому політичному рівні ... Я принаймні завжди чекав якихось серйозних рішень з цього питання від "нормандської четвірки", або від прямих домовленостей, які можуть бути між Росією і Україною на вищому рівні контактів. Але, знову ж таки, поки немає зустрічі Байдена з Путіним, всі процеси були загальмовані, в тому числі і це питання", - сказав Гармаш.

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Учасник переговорів стосовно Донбасу висловив надію, "щоб Росія продемонструвала добру волю і перед зустріччю все-таки поміняла когось із людей".

"Може, завтра за підсумками ТКГ я зможу говорити більш оптимістично. На сьогодні у мене немає причин для оптимізму з цього питання", - зазначив він.
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Топ коментарі
+1
Там что в плену есть кацапы и американцы? Сюр
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08.06.2021 22:38
+1
"Грязные и пьяные", - оскорбившая воинов ВСУ девушка из Чугуева попала в "Миротворец". Жительница Чугуева Яна Чемшит (Ковалева) оказалась в "Чистилище" за свои слова в адрес украинских военнослужащих.

По словам Яны Чемшит (Ковалевой), она не понимает, против кого украинская армия воюет на Донбассе.

На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8023
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08.06.2021 22:46
+1
Досить вже рекламувати тупих кьозд! Вони вже заради самореклами починають нести маячню на відео! Потрібно тихо виловити і відкиздити так щоб губи розсмоктались.
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08.06.2021 22:57
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процес заморожено поки гамериканці з кацапами не домовляться...круто На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2427
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08.06.2021 22:29 Відповісти
Потрібно припиняти ці переговори з терористами, далі тільки війна!
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08.06.2021 22:55 Відповісти
боюсь, що питання як нам поводити себе далі вирішать без нас На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5465
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08.06.2021 23:00 Відповісти
Якщо без нас щось вирішать то і виконувати будуть без нас, а ми будемо діяти виходячи з власних інтересів!
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08.06.2021 23:03 Відповісти
подивимось
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08.06.2021 23:08 Відповісти
Якби у Зеленського були яйця, то після корегування формулювань розмови з Байденом по перспективам України в НАТО, терористи почали б масово себе обстрілювати і давити танками!
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08.06.2021 23:14 Відповісти
щось ви на величного керманича наговорюєте На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4890
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08.06.2021 23:18 Відповісти
Я вірю що він навчиться, він же ж не лох, ну не все буде лох.
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08.06.2021 23:26 Відповісти
***** його громадяни не потрібні. Баби ішшо нарожають і він грає на цьому як ЗЕ на роялі.
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08.06.2021 22:36 Відповісти
Там что в плену есть кацапы и американцы? Сюр
показати весь коментар
08.06.2021 22:38 Відповісти
"Грязные и пьяные", - оскорбившая воинов ВСУ девушка из Чугуева попала в "Миротворец". Жительница Чугуева Яна Чемшит (Ковалева) оказалась в "Чистилище" за свои слова в адрес украинских военнослужащих.

По словам Яны Чемшит (Ковалевой), она не понимает, против кого украинская армия воюет на Донбассе.

На переговорах ТКГ вопрос обмена пленными заморожен до встречи Байдена и Путина, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8023
показати весь коментар
08.06.2021 22:46 Відповісти
Досить вже рекламувати тупих кьозд! Вони вже заради самореклами починають нести маячню на відео! Потрібно тихо виловити і відкиздити так щоб губи розсмоктались.
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08.06.2021 22:57 Відповісти
І хто ж їх буде виловлювати, рептилоїди? Щось за 30 років не дуже виловили, та й тихо не вийде, їх занадто багато.
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09.06.2021 01:20 Відповісти
Так обменного фонда особо нет, всех раньше передали
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09.06.2021 00:31 Відповісти
Неправда, это всё Порох в своих барыжных целях задерживает обмен.
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09.06.2021 07:03 Відповісти
 
 