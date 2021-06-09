Чиновника Держгеокадастру затримано під час одержання 400 дол. хабаря в Запоріжжі, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного спеціаліста одного з відділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Чиновник за 400 доларів обіцяв громадянину видати документи і довідки про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки", - сказано в повідомленні.

Працівники ДБР затримали співробітника Держгеокадастру під час одержання хабаря.

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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