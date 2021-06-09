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хабар (3992) Запоріжжя (1442) Держгеокадастр (140) ДБР (2567)

Чиновника Держгеокадастру затримано під час одержання 400 дол. хабаря в Запоріжжі, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали на хабарі головного спеціаліста одного з відділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновника Держгеокадастру затримано під час одержання 400 дол. хабаря в Запоріжжі, - ДБР 01

"Чиновник за 400 доларів обіцяв громадянину видати документи і довідки про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки", - сказано в повідомленні.

Працівники ДБР затримали співробітника Держгеокадастру під час одержання хабаря.

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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Мєлковат пошол гєокадастр... Чиновник Госгеокадастра задержан при получении 400 долл. взятки в Запорожье, - ГБР - Цензор.НЕТ 1678
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08.06.2021 22:48 Відповісти
400 долларов- стандартная стоимость утверждения проекта землеустройства до 2-х гектаров (была, по крайней мере). По сути-одна финальная подпись.
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09.06.2021 11:53 Відповісти
потужно...ДБР ламає корупцію просто через коліно.
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08.06.2021 22:48 Відповісти
Місія та цінності
У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.https://dbr.gov.ua/misiya-ta-cinnosti

але з найвищими мабуть трохи стрьомно зв'язуватись...
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08.06.2021 22:52 Відповісти
поплач и отпустят. всего-то и нужно пустить слезу.
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08.06.2021 23:04 Відповісти
хахаахха я тута жеву
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08.06.2021 23:08 Відповісти
Галимо спалился,на копейках.кенты зафукают.
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09.06.2021 05:23 Відповісти
Посудють, він же не "золотий" Романчук.
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09.06.2021 05:49 Відповісти
Правильно! Нечего бубочкины земли разбазаривать!
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09.06.2021 08:01 Відповісти
 
 