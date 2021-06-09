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Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Випущена з

Вибух ракети, випущеної із зенітно-ракетного комплексу "Бук", суд у Гаазі назвав єдиною причиною катастрофи пасажирського літака рейсу MH17. Такий вердикт виніс головуючий суддя на другий день слухань у справі про катастрофу "Боїнга" над непідконтрольною Україні частиною Донбасу в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".

Під час засідання 8 червня суд з'ясовував, із якої установки було збито "Боїнг", звідки саме запускали ракету, а також яка роль у цьому чотирьох підсудних.

"Експерти заявили, що ударні ушкодження на фюзеляжі літака відповідають тим, які завдають боєголовки ракет, випущених із зенітно-ракетної установки "Бук". Жодне з виявлених пошкоджень не вибивається із цієї картини й не могло бути завдане жодною іншою, легшою чи важчою зенітно-ракетною системою ", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгейс.

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На засіданні також продемонстрували фото частини корпусу ракети, випущеної по літаку.

"У частині лонжерона літака було виявлено металевий уламок. Фрагмент був вивчений фахівцями, і вони дійшли висновку, що він відповідає затвору пластини ракети з установки" Бук ", - зазначив Стейнгейс.

Після заслуховування висновків експертів суд оголосив перерву до 9 червня.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Топ коментарі
+29
Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге - Цензор.НЕТ 587
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08.06.2021 22:58
+29
"не нужно злить Путина" ответ стандартный😁
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08.06.2021 23:12
+27
И какой результат. Скажут уважаемый Вова аяяяй. Больше так не деоай. Строй северніый поток дальше. Бабло не пахнет
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08.06.2021 22:57
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Это уже - факт - кацапская ракета - убила 300 человек.... Там было - 40 детей... Что скажет мир и Европа?
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08.06.2021 22:54 Відповісти
"не нужно злить Путина" ответ стандартный😁
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08.06.2021 23:12 Відповісти
Детей там было 80
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08.06.2021 23:31 Відповісти
Правильно, Прошу прощения - усталость и набор на планшете...
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08.06.2021 23:43 Відповісти
Бывает.
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08.06.2021 23:46 Відповісти
а шо скаже, скаже що за таку ціну на газ яку пропонує ху.йло, 300 душ то не гроші, правда, співчуття родинам і близьким розстріляних рашапідами з "Бука", надглибока стурбованість і традиційне "аяяяяяй" буде озвучена кілька раз поспіль протягом цілого тижня.
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09.06.2021 10:05 Відповісти
Гаага становится все ближе...
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08.06.2021 22:56 Відповісти
всё дальше. Мордор будет откупаться дармовым газом
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09.06.2021 00:06 Відповісти
И какой результат. Скажут уважаемый Вова аяяяй. Больше так не деоай. Строй северніый поток дальше. Бабло не пахнет
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08.06.2021 22:57 Відповісти
Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге - Цензор.НЕТ 587
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08.06.2021 22:58 Відповісти
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба "дала трещину" - вода протекает к полуострову. На 91-м километре Северо-Крымского канала разрушается временная дамба, перекрывающая днепровскую воду для Крыма. Тем временем новое сооружение еще не достроено.
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08.06.2021 23:02 Відповісти
Крым находится выше и вода самотеком, туда никогда не текла и сейчас не потечет! Чтобы вода потекла в Крым нужно включить насосы - иначе никак - просто заполнятся отдельные участки и на это все!
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09.06.2021 00:11 Відповісти
Ничьо , крисчане будуть організовувати платні екскурсії до щелини в дамбі й вони будуть ту калюжу язиком злізувати !
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09.06.2021 03:58 Відповісти
Выпущенная из "Бука" ракета - единственная причина катастрофы рейса MH17, - суд в Гааге - Цензор.НЕТ 3923
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08.06.2021 23:03 Відповісти
Як там на росіі спиться вбивці путлєру і що йому сниться 😡
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08.06.2021 23:05 Відповісти
Если он своё недонаселение мочит не жалеет, то что там ему может сниться о гражданах других стран
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09.06.2021 06:03 Відповісти
_Хера ему по этому поводу вибрировать если даже нападение на ЕС и НАТО, убийство верхушки Польши прошло даром!
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09.06.2021 09:16 Відповісти
Amber: "Як там на росіі спиться вбивці путлєру і що йому сниться 😡"

Відповідь на це питання ще кілька років назад дала 15-річна патріотка зі Слов'янська...

Как тебе, Путин, спится?
Что тебе, Вова, снится?
Сочинский пляж или мама?
А может, Барак Обама?

Как тебе естся, Путин?
Сколько едят лилипуты?
Или ты ешь очень много,
Чтоб не досталось другому?

Как тебе, Вова, срётся
В том, что «сортиром» зовется?
Не ты ль призывал уж раз триста
В сортирах мочить террористов?

Хочу, чтоб в столовой и в спальне,
Везде, даже в собственной сральне,
Ты видел одну картину:
Гробы, что везут с Украины!

Чтоб матери всей России
Во всех твоих снах голосили,
Тебя проклиная, урода,
За смерть своего народа!

Чтоб все девчонки России
О смерти твоей просили
За их нерожденных детишек
От тех погибших мальчишек.

И как же хочу я, Вова,
Чтоб видел ты снова и снова
Безруких, безногих ребят…
Какой же ты, б**дь, старший брат?!

А жители на Донбасе
Клянут тебя, пид***са,
Стреляют танки и «Град».
Какой же ты, Путин, гад!

Нет мужа, сына, отца
Из-за тебя, подлеца.
Грозишь всему миру войной.
Сомнений уж нет: ты - больной!

Как крупно тебе повезло:
Имеешь ты бренд свой - «*****»!
Ты береги его, Вова,
Точней не найти к тебе слова.

Но мы соберем свои силы,
И будешь лежать ты в могиле,
А надпись: не он, а оно -
Не «Путин», а просто «*****»!
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09.06.2021 10:36 Відповісти
Шикарный стих.И не скажешь что автор-15-ти летняя девчёнка.Браво.
Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 1437
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09.06.2021 11:14 Відповісти
Суд послав кацапів з їх придуманими "версіями" нах...й. залишив одну єдину, достовірну й доказану версію.
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08.06.2021 23:08 Відповісти
они снова чудовищно ошибаются !..
единственная причина - сидит в кремле !
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08.06.2021 23:10 Відповісти
Что скажет на это все диспетчер Карлос? Бук был припаркован к нашему истребителю?
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08.06.2021 23:13 Відповісти
Ну, цей суд "недоказанность" не впише... Буде розбиратися довго, прискіпливо і нудно. Хоча ****** хотілось би, щоб одразу все...
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08.06.2021 23:13 Відповісти
Я теж думав на цю тему. Багато родичів загиблих при таких "торжествах закону" має шанс не дожити до вердикту справедливості - вироку. Крім того цей голландський суд наперед запевняє, що він судить не Росісю, а конкретно 4-х призначених підсудних, яких надійно прикрив полами свого ватника Йухло.
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09.06.2021 08:06 Відповісти
Ми думали правосуддя в Європі незалежне, але як бачимо гроші Газпрому роблять свою справу. Вирок суду побачать тільки онуки жертв теракту
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09.06.2021 09:22 Відповісти
7 років і..."ракета збила боїнг"...Десь заплакав Шерлок Холмс...Потім ще 7 років...і ще 7 років...Де пряме звинувачення та вирок???
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08.06.2021 23:16 Відповісти
Так может рассуждать человек, который ничего не знает о судах и юриспруденции.
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09.06.2021 06:14 Відповісти
Тобі хочеться, щоб родичі загиблих не дожили до "торжества правосуддя"? Якби ти був потерпілим (батьком вбитих *******), як би тобі сподобалось таке "торжество"? На йух кому потрібне, крім самих юстицьок, торжество закону ради самого закону, а не потерпілих?
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09.06.2021 08:11 Відповісти
Если бы Боинг сбили какие нибудь сомалийцы, то решение бы уже было давно , а Путина трогать ссыкотно, вот вам и независимое европейское правосудие
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09.06.2021 09:27 Відповісти
Цікаво, а звідки така впевненість у тому, що я не знаю "о судах"? Ви ж мене не знайте)))
Дивіться, туту все просто - є таке поняття як "політичне рішення" і є така реальність, що будь-який Суд можна перетворити на фарс або затягнути до часу "н", викрористовучючі юридичні тонкощі!
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09.06.2021 19:33 Відповісти
охринеть. а русне все это время рассказывали, что Боинга сбило нло из альфы центавры. И ведь она верила.
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08.06.2021 23:29 Відповісти
Не возводи напраслину на альфоцентавров.
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09.06.2021 09:18 Відповісти
Согласен.Грех это. Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 4907
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09.06.2021 11:16 Відповісти
Типа до суда Ывропа не знала? Знала. знала что ********.
для проформы сделают стрелочниками даунбас. можно даже похоронить - 5-6 "апалченцев" - их итак не чистают. Ну подумаешь пропало в отаре пару баранов.
Сама суть в том что НИКАКИХ последствий для ******** не будет. Если бы дружно и колективно закрутили гайки ******** было бы веселее.
Например конфисковать домики да баблишко у разных руцких. бабло все краденое итак. Откуда сотни лямов не промычат. Или запретить импорт нефти и газа...
А очередное обеспокоение ... - туфта. Впрочем так будет и сейчас. Фарс.
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08.06.2021 23:32 Відповісти
мне кажется там другая тактика. Чем дольше суд тем дороже он. И все это будет сострижено с русни.
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08.06.2021 23:38 Відповісти
Да ничего они не состригут. ******** нужно колбасить по секторам. НЕфть, газ... Хотя и єто также не даст результатов. Только атака по супербогатім омжет дать результат. Они прикинут что старичка проще отправить к ленину (можно и живым) вернуть нафиг никому ненужный крым, отключить "апалченцам" бабло. Тогда быстро за месяцы все вернеться на круги своя.
Ведь ДО анексии крыма и донбаса все все устраивало - руцкие свиньи крали себе спокойно, жили широко и с размахом, да и крым или крем они не знали - не ездили олигархи в "совог"
Ну и зачем им упал тот крым и даунбас? .
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08.06.2021 23:49 Відповісти
походу гиркинд есчо и прибарахлился не хило за счёт убиенных им людей рейса МН17 .Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 7541
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08.06.2021 23:44 Відповісти
Охренеть какой вывод,за семь лет расследования.
Теперь ещё лет пять уйдёт на то,чтобы сделать выводы о том,что ракета была выпущена опущенцами из БУКа,который им передала кацапская мразня.
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08.06.2021 23:52 Відповісти
спустя 20 лет - доказательство факта сбитого самолета бесспорно. Доказательство, что это боинг однозначно и обжалованию не подлежит. Пора наверно пару лет отдохнуть, переработались.
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09.06.2021 00:00 Відповісти
а как же спутниковые снимки наших самолетов? Неужели эти проклятые следователи голландские не взяли во внимание железные факты русосми?(
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08.06.2021 23:59 Відповісти
І не могли побачити "пятикілометровий" винищувач. Навіть дохлий Захарченко без оптики своїми очима "бачив" його на 10-кілометровій висоті.
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09.06.2021 05:40 Відповісти
Что такое 10 км.Не смешите людей. Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 7265
Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса.

Глазастая кацапка.))
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09.06.2021 11:23 Відповісти
зачетно! не прошло и 10 лет, как огласили то, что всем было понятно через сутки после катастрофы. Они специально что-ли так тянут??
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08.06.2021 23:59 Відповісти
йо ! возвращение Капитана Очевидность !
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09.06.2021 00:19 Відповісти
Ждун отдыхает..
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09.06.2021 00:29 Відповісти
2030 год..Суд вызывает к слову диспетчера Карлоса)
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09.06.2021 00:32 Відповісти
Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 1740
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09.06.2021 04:06 Відповісти
Ісламістка влада Малазії вже давно дала зрозуміти владі Недерландів , що вони зацікавлені виключно в дуже розмитому слідству й суду з абстрактними засудженними . Малазійці цінують життя своїх громадян не набагато більше ніж ***** цінує життя рашкіноїдів ...
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09.06.2021 04:07 Відповісти
Дык, они с муйлом имеют общий бизнес, в том числе и по военке.
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09.06.2021 05:10 Відповісти
филиппки - туда же.
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09.06.2021 05:10 Відповісти
Більшість загиблих не мусульмани, а для ісламістів їхні життя нічого не значать.
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09.06.2021 08:14 Відповісти
мда что общего между судом в Гааге и жирафом ?
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09.06.2021 05:32 Відповісти
Жираф помре і його закопають, або згодують хижакам. Судді теж смертні, але на заміну їм прийдуть інші і "процес торжества законності" продовжиться при іншому складі суду. І так до безконечності. Юстицьки, які пишуть закони не дурні, щоб судити і по закону, і без дурного затягування часу, бо можна ж залишитись безробітними.
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09.06.2021 08:20 Відповісти
рашизм=тероризм
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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09.06.2021 09:19 Відповісти
Лука посадил самолет- террорист номер один,путлер сбил самолет- комедия на 7 лет ,сколько они это будут ещё тянуть?
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09.06.2021 09:56 Відповісти
Эх....
Диспетчер Карлос, раздайте пароны!
Лётчик Волошин, налейте вина....
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09.06.2021 10:39 Відповісти
Афігєть,ну хто б міг подумати... Просто цікаво,а що ж вони ще років так через 10-15 скажуть...
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09.06.2021 10:54 Відповісти
А рашша такая Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі - Цензор.НЕТ 2244
Нету у Вас методов против Коти Сапрыкина!!! На обыси!!!
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09.06.2021 11:03 Відповісти
всё понятненько - ракетку не посадишь она уже навсегда от нас улетела бук в наказание попи
ляют на металл ну и всё.... ну баблеца потерпевшим от газпрома вашеих же ничем не похну-
щих евриков.... ну и хватит........
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09.06.2021 11:16 Відповісти
 
 