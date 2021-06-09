Випущена з "Бука" ракета - єдина причина катастрофи рейсу MH17, - суд у Гаазі
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Вибух ракети, випущеної із зенітно-ракетного комплексу "Бук", суд у Гаазі назвав єдиною причиною катастрофи пасажирського літака рейсу MH17. Такий вердикт виніс головуючий суддя на другий день слухань у справі про катастрофу "Боїнга" над непідконтрольною Україні частиною Донбасу в 2014 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".
Під час засідання 8 червня суд з'ясовував, із якої установки було збито "Боїнг", звідки саме запускали ракету, а також яка роль у цьому чотирьох підсудних.
"Експерти заявили, що ударні ушкодження на фюзеляжі літака відповідають тим, які завдають боєголовки ракет, випущених із зенітно-ракетної установки "Бук". Жодне з виявлених пошкоджень не вибивається із цієї картини й не могло бути завдане жодною іншою, легшою чи важчою зенітно-ракетною системою ", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгейс.
На засіданні також продемонстрували фото частини корпусу ракети, випущеної по літаку.
"У частині лонжерона літака було виявлено металевий уламок. Фрагмент був вивчений фахівцями, і вони дійшли висновку, що він відповідає затвору пластини ракети з установки" Бук ", - зазначив Стейнгейс.
Після заслуховування висновків експертів суд оголосив перерву до 9 червня.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Відповідь на це питання ще кілька років назад дала 15-річна патріотка зі Слов'янська...
Как тебе, Путин, спится?
Что тебе, Вова, снится?
Сочинский пляж или мама?
А может, Барак Обама?
Как тебе естся, Путин?
Сколько едят лилипуты?
Или ты ешь очень много,
Чтоб не досталось другому?
Как тебе, Вова, срётся
В том, что «сортиром» зовется?
Не ты ль призывал уж раз триста
В сортирах мочить террористов?
Хочу, чтоб в столовой и в спальне,
Везде, даже в собственной сральне,
Ты видел одну картину:
Гробы, что везут с Украины!
Чтоб матери всей России
Во всех твоих снах голосили,
Тебя проклиная, урода,
За смерть своего народа!
Чтоб все девчонки России
О смерти твоей просили
За их нерожденных детишек
От тех погибших мальчишек.
И как же хочу я, Вова,
Чтоб видел ты снова и снова
Безруких, безногих ребят…
Какой же ты, б**дь, старший брат?!
А жители на Донбасе
Клянут тебя, пид***са,
Стреляют танки и «Град».
Какой же ты, Путин, гад!
Нет мужа, сына, отца
Из-за тебя, подлеца.
Грозишь всему миру войной.
Сомнений уж нет: ты - больной!
Как крупно тебе повезло:
Имеешь ты бренд свой - «*****»!
Ты береги его, Вова,
Точней не найти к тебе слова.
Но мы соберем свои силы,
И будешь лежать ты в могиле,
А надпись: не он, а оно -
Не «Путин», а просто «*****»!
единственная причина - сидит в кремле !
Дивіться, туту все просто - є таке поняття як "політичне рішення" і є така реальність, що будь-який Суд можна перетворити на фарс або затягнути до часу "н", викрористовучючі юридичні тонкощі!
для проформы сделают стрелочниками даунбас. можно даже похоронить - 5-6 "апалченцев" - их итак не чистают. Ну подумаешь пропало в отаре пару баранов.
Сама суть в том что НИКАКИХ последствий для ******** не будет. Если бы дружно и колективно закрутили гайки ******** было бы веселее.
Например конфисковать домики да баблишко у разных руцких. бабло все краденое итак. Откуда сотни лямов не промычат. Или запретить импорт нефти и газа...
А очередное обеспокоение ... - туфта. Впрочем так будет и сейчас. Фарс.
Ведь ДО анексии крыма и донбаса все все устраивало - руцкие свиньи крали себе спокойно, жили широко и с размахом, да и крым или крем они не знали - не ездили олигархи в "совог"
Ну и зачем им упал тот крым и даунбас? .
Теперь ещё лет пять уйдёт на то,чтобы сделать выводы о том,что ракета была выпущена опущенцами из БУКа,который им передала кацапская мразня.
Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса.
Глазастая кацапка.))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Диспетчер Карлос, раздайте пароны!
Лётчик Волошин, налейте вина....
Нету у Вас методов против Коти Сапрыкина!!! На обыси!!!
ляют на металл ну и всё.... ну баблеца потерпевшим от газпрома вашеих же ничем не похну-
щих евриков.... ну и хватит........