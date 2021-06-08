Суд у Житомирі відкрив провадження за позовом ФДМ про повернення в держвласність "труби Медведчука"
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Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".
Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
У суді додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.
"Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, на сьогодні є підозрювані в цій справі. Вчора Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду держмайна про повернення цієї труби у власність держави", – заявив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналістам у межах форуму "Демократія в дії".
Нагадаємо, РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.
У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.
У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Деякі ЗМІ називали політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів СЗН. Водночас партія "Опозиційна платформа - за життя" заявила, що Медведчук і члени його сім'ї не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу.
Українська ділянка СЗН належить "ПрикарпатЗахідтранс" (Рівне), яке до 2016 року було структурним підрозділом "Транснафтопродукт" російської "Транснафти". У лютому 2016 року "Транснефть" продала "ПрикарпатЗахідтранс" швейцарській International Trading Partners AG. У березні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробничому унітарному підприємству "нафтобітумних завод", що належить великому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс", отримати контроль над ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".
"ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує ділянку СЗН протяжністю близько 1,1 тис. км, призначену для прокачування дизельного пального з РФ і Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину. Проєктна потужність магістралі - 3,5 млн тонн на рік.
Будь ласка, зачекайте...
Система нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" (по Україні - на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей) і "Грозний - Армавір - Трудова" протяжністю 1433 км з середини 1990-х років був спірним активом між Росією і Україною. Т.зв. в просторіччі «Труба» була побудована в середині минулого століття і в 1988-му передана у власність Української РСР. Після розпаду Союзу і утворення незалежних держав власником трубопроводу стала Росія в особі оператора нафтотранспортної системи РФ - держкомпанії "Транснефть". У той же час ще з 1991 року відомо, що відповідною міжурядовою угодою при ліквідації СРСР все магістральні і місцеві «труби» без винятків переходили у власність держави, через яке вони прокладені.
Свої права на цей нафтопродуктопровід Україна пред'явила тільки в 1995 році. Тоді між урядами двох країн було підписано угоду про необхідність визначення правового статусу активу. З тих пір відбулося близько десяти засідань українсько-російських міжурядових комітетів та підкомітетів з цього питання, але рішення так і не було прийнято.
У підсумку справа потрапила до різноманітних українських судів (господарських, адміністративних, і звичайних), роздробилася і там застрягла (пояснювати причини, мабуть, не слід: і так зрозуміло: "незатак"). І тільки після початку агресії Росії судові суперечки в Україні активізувалися. І в листопаді 2014 року Рівненський апеляційний господарський суд повернув у державну власність 1433 км нафтопродуктопроводів.
Але вже 22 березня 2017 року цю нафтопродуктотранспортну інфраструктуру на підставі «новопосталих обставин» Господарським судом Рівненської області було визнано... приватною власністю юросіб з іноземною (російською) юрисдикцією.
Влітку 2018 року Національні антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування і завело справу стосовно судді Господарського суду Рівненської області Ярослави Гудзенко, яка визнала власністю дочірнього підприємства російської держкомпанії "Транснефть" - ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" ділянки нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова "протяжністю понад 1 тис. км, розташованих на території України, що випливає з матеріалів, в той час оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.
Ще 23 січня 2018 року Солом'янський райсуд Києва надав НАБУ тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів судової справи №14/312, рішення по якому і прийняла Я.Гудзенко. На думку НАБУ, рішення судді неправосудне і є корупційним діянням.
«НАБУ встановило, що суддя Госпсуду Рівненської області Я.Гудзенко, діючи умисно, тільки протягом одного засідання 21 квітня 2015 року та лише за результатами розгляду однієї заяви відповідача на підставі доказів, які, безумовно, не могли бути прийняті судом як нові, прийняла рішення на користь і в інтересах ДП "ПрикарпатЗахідТранс" », - йдеться в судових матеріалах Солом'янського райсуду.
Знову виникли обставини, як підозрюють детективи НАБУ, САП і СБУ, - це завідомо неправдиві висновки науково-дослідного інституту судових експертиз держпідприємства «Укр НДІСЕ» від 20 березня 2017 року, на підставі яких нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" був виведений з державної власності України і переданий у власність ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", а потім в приватну власність компанії іноземної (російської) юрисдикції. Відомо, що ДП «Укр НДІСЕ» визнало «Трубу» немагістрального, місцевого значення, і яка на цій підставі підлягає приватизації. Дивно, що уряд України не подав апеляційну скарги на цей вердикт. А після вступу в силу рішення Госпсуду власник тут же і знайшовся...
Як видно, навіть наведені дати тих чи інших дій і події не корелюють між собою. Тому, і не тільки тому саму справу слід визнати заплутаною. З інших уривчастих відомостей слідчої справи, які потрапили в ЗМІ, випливає, що до теперішнього часу НАБУ не довело вищевказаних наслідок до логічного завершення і не встановило ступеня провини або невинності судді Рівненського обласного Госпсуду Я.Гудзенко і відповідальних осіб ДП «УкрНДІСЕ» В результаті чого передбачених Законом підозр досі нікому не пред'явити; і не було вжито інших обмежувальних дій; у всяк випадку - нічого не відомо з цього приводу.
І тільки 23 лютого 2021 року на підставі доказів, зібраних СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами, Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". В даний час заарештовано все майно стратегічного об'єкта інфраструктура, будівлі та споруди, розташовані в Україні. Воно передано від комерційної структури в Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Бигус
СБУ під контролем Медведчука МОГЛА возити кеш окупантам. Плівки Медведчука-3
Медведчук МІГ домовлятися з РФ про поставки газу і електрики та затягувати обмін полонених. Плівки Медведчука-4
Так МОГЛА или возила?
МІГ домовлятися или домовлявся?
Умозаключения Бигуса мало кого интересуют, а как всетаки на самом деле?