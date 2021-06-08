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Білорусь (5973) санкції (6860)

В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі

США вже відновили санкції проти 9 ключових білоруських компаній, які фінансують режим Лукашенка. В українських підприємств є лише 2 тижні на підготовку до економічних санкцій проти Білорусі.

Про це заявив експерт з міжнародної політики Тарас Семенюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"21 червня у Люксембурзі Європейський Союз теж прийме економічні санкції щодо Білорусі. А яка ж буде реакція українських підприємств, які співпрацюють з цими дев’ятьма компаніями? Очевидно, вони мали би переорієнтуватись на інші ринки, інакше стануть токсичними", - заявив експерт.

Відповідно, додає експерт, Україна має якнайшвидше запровадити ідентичні санкції проти Мінська, інакше вітчизняні підприємства, які ведуть діяльність з білоруськими, потраплять під так звані вторинні санкції.

Ці обмеження, за його словами, передбачають блокування валютних рахунків та інші заходи проти компаній, які торгують з підсанкційними білоруськими підприємствами, надають їм транспортні послуги чи є їхніми підрядниками.

"Отже, українські підприємства, що співпрацюють з білоруськими "спонсорами режиму Лукашенка" автоматично стають "токсичними" та приреченими на вторинні санкції та відмову міжнародних партнерів укладати угоди з такими підприємствами", - говорить Семенюк.

Він також нагадав, що ймовірно Європейський Союз застосує санкції до тих самих підприємств, до яких вже діють санкції США.

Україна поки ввела обмеження по польотах: закрила свій повітряний простір для білоруських літаків і припинила з країною авіасполучення. Економічні санкції наразі ще обговорюються, проте в українського бізнесу є 2 тижні на підготовку до економічних санкцій проти Білорусі, підсумував Семенюк.

Нагадаємо, з 3 червня Міністерство фінансів США поновило дію санкцій щодо 9 білоруських підприємств, які підозрюються у фінансуванні режиму Лукашенка. Це Білнафтохім, Білнафтохім США, Нафтан, Білоруський нафтовий торговий дім, Білшина, Гродно Азот, ГродноХімволокно, ВАТ "Лакокраска", ВАТ "Полоцьк-Скловолокно".

4 червня Європейський Союз заборонив білоруським літакам приземлятись в аеропортах ЄС, більше обмежень оголосять після люксембурзької зустрічі очільників МЗС.
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Топ коментарі
+5
Щас зебизяны заскулят, что они сосут белорусскую сисю и не могут от неё оторваться так как это принесёт им нестерпимую ментальную боль и голод!
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09.06.2021 09:10
+3
заборонити імпорт білоруських бананів та креветок!
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09.06.2021 09:12
+2
Де ж братимуть бітум Бєніни асфальтні заводики для великого крадівництва?
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09.06.2021 09:06
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На всех портретах у Лукашенко усы сбрить!
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09.06.2021 09:04 Відповісти
Де ж братимуть бітум Бєніни асфальтні заводики для великого крадівництва?
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09.06.2021 09:06 Відповісти
Угу..А Сашка Качура (один из слуг урода,если кто не в курсе тоска по сгущенке) погибнет от невыносимых душевных мук без белорусской сгущенки. В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8726
Пожалейте животное. В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1586
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09.06.2021 09:21 Відповісти
Обычная история - или кто то будет меньше пить или кто то будет меньше есть.
Ответ очевиден - этот ктото кто меньше будешь ты..
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09.06.2021 09:23 Відповісти
За мене не хвилюйся.
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09.06.2021 09:48 Відповісти
Я не и до.
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09.06.2021 11:24 Відповісти
Щас зебизяны заскулят, что они сосут белорусскую сисю и не могут от неё оторваться так как это принесёт им нестерпимую ментальную боль и голод!
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09.06.2021 09:10 Відповісти
заборонити імпорт білоруських бананів та креветок!
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09.06.2021 09:12 Відповісти
Недавно осьминогов покупал.
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09.06.2021 09:29 Відповісти
От гадство посередине где то разойтись не получится
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09.06.2021 09:14 Відповісти
Лукашеску подал заявку в НАТО,Путлер в шоке В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8248Молотов-Риббеннтроп продолжается...,Гитлер не в шоке....
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09.06.2021 09:15 Відповісти
В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 3565Все началось с раздела Польши в сентябре 1939 года,две Крысы Гитлер и Сралин поделили Мир на двоих...
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09.06.2021 09:17 Відповісти
Зараз робиться те ж саме.
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09.06.2021 09:46 Відповісти
В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 5597
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09.06.2021 09:20 Відповісти
Нельзя отставать от коллектива.
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09.06.2021 09:36 Відповісти
Страна , ведущая 8 (восемь) Карл л е т окопную войну -
останется без дизельки н тяжелую технику -
будут выдавать по 20 литров на броню.
Для справки -танк Т 72 , находясь в закрытой позиции потребляет в час 180 литров
дизельного топлива марок ДЛ, ДЗ и ДА. При движении до 240 литров.

Батька топлива не даст , чем заливать баки будем ?.
В українських підприємств є 2 тижні на підготовку до санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 7143
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09.06.2021 10:01 Відповісти
На зелёную энергетику перейдут.
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09.06.2021 10:35 Відповісти
Дорогой эксперт, а ты уверен что эта власть спосбно хоть о чём-то подумать заранее?
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09.06.2021 10:06 Відповісти
Правильно . Україна не повинна фінансувати фашистський режим Лукашенка і вбивства білорусів псами режиму .
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09.06.2021 13:31 Відповісти
 
 