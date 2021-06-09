Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув "на ґрунті неприязних відносин", - поліція
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Чоловіка, що кинув гранату, поруч із супермаркетом "Таврія В" і поранив трьох людей, затримано. Вчинок він здійснив "на ґрунті неприязних відносин", але чи був знайомий з потерпілими - в поліції поки не знають.
Про це журналістам сказав начальник відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Андрій Грязєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він не зміг сказати, чи був затриманий знайомий із постраждалими і чи перебував на момент конфлікту в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Грязєв підтвердив, що вибухнула граната.
"Точно граната, але яка - поки сказати не може. Це після експертиз", - сказав Грязєв.
Як повідомлялося, у вівторок увечері в Харкові в районі проспекту Гагаріна стався вибух, унаслідок якого постраждали і були доставлені до лікарні 3 людини (2005, 1988 і 2002 р.н.). Стан наймолодшого оцінюється як середньої тяжкості, двох інших - задовільний.
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З.Ы. харьковских салтовских ватогопников людьми не считаю !