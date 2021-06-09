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вибух (3758) граната (741) Нацполіція (13941) Харків (3911)

Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув "на ґрунті неприязних відносин", - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув

Чоловіка, що кинув гранату, поруч із супермаркетом "Таврія В" і поранив трьох людей, затримано. Вчинок він здійснив "на ґрунті неприязних відносин", але чи був знайомий з потерпілими - в поліції поки не знають.

Про це журналістам сказав начальник відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Андрій Грязєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він не зміг сказати, чи був затриманий знайомий із постраждалими і чи перебував на момент конфлікту в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Грязєв підтвердив, що вибухнула граната.

"Точно граната, але яка - поки сказати не може. Це після експертиз", - сказав Грязєв.

Як повідомлялося, у вівторок увечері в Харкові в районі проспекту Гагаріна стався вибух, унаслідок якого постраждали і були доставлені до лікарні 3 людини (2005, 1988 і 2002 р.н.). Стан наймолодшого оцінюється як середньої тяжкості, двох інших - задовільний.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
"Бросивший мужчину рядом с супермаркетом "Таврия В" и ранивший трех человек мужчина задержан" Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 4895
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09.06.2021 02:00
+3
так надо было с Мухи ударить по холодильникам а не по людям
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09.06.2021 06:19
+2
Потрібно терміново заборонити вільний продаж гранат
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09.06.2021 01:21
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Тепер граната входить до джентельментського набору.
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09.06.2021 00:39 Відповісти
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 6566
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09.06.2021 06:30 Відповісти
Потрібно терміново заборонити вільний продаж гранат
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09.06.2021 01:21 Відповісти
"Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке."

(К.Симонов)
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09.06.2021 01:55 Відповісти
"Бросивший мужчину рядом с супермаркетом "Таврия В" и ранивший трех человек мужчина задержан" Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 4895
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09.06.2021 02:00 Відповісти
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 8766
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09.06.2021 03:50 Відповісти
Ще й за ОПЗЖ, мабуть, голосував.
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09.06.2021 03:57 Відповісти
Не. Атошник.
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10.06.2021 08:15 Відповісти
Взрыв в Харькове: гранату возле супермаркета мужчина бросил "на почве неприязненных отношений", - полиция - Цензор.НЕТ 141
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09.06.2021 05:15 Відповісти
Хотелось бы узнать на какое расстояние бросили мужчину?
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09.06.2021 05:27 Відповісти
У него были неприязненные отношения к супермаркету.
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09.06.2021 06:00 Відповісти
так надо было с Мухи ударить по холодильникам а не по людям
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09.06.2021 06:19 Відповісти
Тридварасы и супермаркет)=
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09.06.2021 07:26 Відповісти
суровый Харьков....
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09.06.2021 08:00 Відповісти
гренадеру впаять десятку крытой иначе это не остановить
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09.06.2021 08:55 Відповісти
любителя взрывов отправить в ато -пусть проходы в минных полях проделывает....
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09.06.2021 09:16 Відповісти
харьковские ватогопники толпой решили поиздеваться над подвыпившим атошником - своё получили..
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09.06.2021 12:17 Відповісти
Все атошники гранатами от людей защищаются?
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10.06.2021 08:16 Відповісти
от "людей" , плять ?? считай шо кацапов посёк...
З.Ы. харьковских салтовских ватогопников людьми не считаю !
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10.06.2021 09:03 Відповісти
Слава гэроям! Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув "на ґрунті неприязних відносин", - поліція - Цензор.НЕТ 2207
показати весь коментар
10.06.2021 09:07 Відповісти
 
 