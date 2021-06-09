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Новини Політика України
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НАБУ (3427) олігарх (688) Правоохоронні органи (2660) США (14502) ФБР (143)

Олігархи і політики досі впливають на правоохоронні органи в Україні, - ексагентка ФБР Грінвей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Олігархи і політики досі впливають на правоохоронні органи в Україні, - ексагентка ФБР Грінвей

Правоохоронні органи в Україні досі не позбулися впливу олігархів та політиків, що позначається на їхній роботі. ФБР не завжди вдається знайти в Україні надійних партнерів для збору доказів.

Про це колишня старша агентка ФБР Карен Грінвей заявила на міжнародній конференції "Демократія в дії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коломойський та інші олігархи упродовж двадцяти років впивали на роботу правоохоронних органів в Україні через змову та корупцію", - сказала вона.

За її словами, нині Генеральна прокуратура "то успішно, то неуспішно розслідує справи проти високопосадовців, а також олігархів". Щоб працювати незалежно, Генпрокуратура має бути повністю політично незалежною, але вона такою не є, вважає еспертка.

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"Як агентка американського ФБР я не мала партнерів в Україні, аби збирати необхідні матеріали для багатьох справ", - зазначила Грінвей. Правоохоронні органи США, за її словами, не могли покладатися на українських партнерів, оскільки ті не мали політичної підтримки, аби виконувати свою роботу належним чином.

Водночас Грінвей зазначила, що Національне антикорупційне бюро України демонструє значні успіхи, при цьому керівникові НАБУ Артему Ситнику доводиться "витрачати стільки ж часу на боротьбу зі щоденними нападками на його організацію з боку політиків, як і на керівництво роботою слідчих та детективів".

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Автор: Наталя Джума
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не долго асталось.
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09.06.2021 02:52 Відповісти
Леонид Данилыч старался 2 каденции построить всех по Олегархату,от простьоого дворника до начальника своей Администрации Виктора ВЫедмедчука.. Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 6934
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09.06.2021 06:31 Відповісти
И не избавятся никогда. Это часть национальной идеи
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09.06.2021 06:42 Відповісти
Ермака спросите сколько стоит должность генпрокурора.
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09.06.2021 06:45 Відповісти
Лучший пгокунор Юга коньячок.
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09.06.2021 06:48 Відповісти
Кучмисты камунисты камсамольцы у власти 1994 года Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 8715где взять других?Они ж 24 августа 1991 года поделили Украину на бывшие колхозы совхозы заводы пароходы каждому по доле и заслугам совсем от нищеты... Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 8715
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09.06.2021 06:52 Відповісти
А я думаю как правоохранители защищают потенциальных насильников Довбыша Николая, Бугая Виктора и его сына?
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09.06.2021 07:29 Відповісти
Країна окупована кримінальними кланами.
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09.06.2021 07:39 Відповісти
То же мне Архимед. Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 2685 Открытие он сделал

Олигархи и политики до сих пор влияют на правоохранительные органы в Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй - Цензор.НЕТ 5045
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09.06.2021 07:39 Відповісти
Олігархи і політики досі впливають на правоохоронні органи в Україні, - ексагентка ФБР Грінвей - Цензор.НЕТ 303.
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09.06.2021 09:14 Відповісти
 
 