Кулеба після переговорів у Німеччині про "Північний потік-2": "Ніщо остаточно не погоджено"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почав візит до Німеччини і 8 червня обговорив з німецькими чиновниками будівництво газопроводу "Північний потік-2", функціонування Нормандського формату та визнання Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом. Окремою темою стали загрози російського газогону "Північний потік-2"", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози "Північного потоку-2" та подальше функціонування Нормандського формату.

Крім того, Кулеба звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

"У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо "Північного потоку-2" та Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина - це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", - пояснив Кулеба.