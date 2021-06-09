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Кулеба після переговорів у Німеччині про "Північний потік-2": "Ніщо остаточно не погоджено"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба після переговорів у Німеччині про

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почав візит до Німеччини і 8 червня обговорив з німецькими чиновниками будівництво газопроводу "Північний потік-2", функціонування Нормандського формату та визнання Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Зміцнення енергетичного партнерства між Україною та ФРН перебувало у центрі уваги на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом. Окремою темою стали загрози російського газогону "Північний потік-2"", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба провів переговори із зовнішньополітичним радником Федерального канцлера Яном Гекером, двома ключовими темами яких стали загрози "Північного потоку-2" та подальше функціонування Нормандського формату.

Крім того, Кулеба звернувся до Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

"У перший день візиту до Берліна я провів важкі переговори щодо "Північного потоку-2" та Нормандського формату. В обох випадках діє правило: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Але атмосфера була конструктивною. Німеччина - це друг, який багато допоміг Україні, та з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", - пояснив Кулеба.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Блть, звучить як напис на совковому пам'ятнику або вічному вогні.

"Никто не забыт, ничто не забыто, ничто окончательно не согласовано..."
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09.06.2021 07:10
+4
чиновник В. ***** запевнив що СП-2 не такий вже і сєвєрньій"... зєЗМІ
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09.06.2021 07:17
+3
Кто-нибудь объяснил бы Кулебе, что ездят для решения новых предложений, а не с просьбами. В Германии давно уже приняли решение по сп-2, но это видимо не до всех доходит.
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09.06.2021 07:32
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Блть, звучить як напис на совковому пам'ятнику або вічному вогні.

"Никто не забыт, ничто не забыто, ничто окончательно не согласовано..."
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09.06.2021 07:10 Відповісти
Німцям від цього визнання ні холодно, ні жарко.
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09.06.2021 07:13 Відповісти
чиновник В. ***** запевнив що СП-2 не такий вже і сєвєрньій"... зєЗМІ
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09.06.2021 07:17 Відповісти
Сп2 быть, будем у гансов теперь газ покупать..
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09.06.2021 07:18 Відповісти
«признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.Источник: https://censor.net/ru/n3270260»
КУЛЕБА - шахматист . Немцам -ШАХ, пусть теперь выкручиваются любители газового карлика 😀😀😜
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09.06.2021 07:31 Відповісти
Кто-нибудь объяснил бы Кулебе, что ездят для решения новых предложений, а не с просьбами. В Германии давно уже приняли решение по сп-2, но это видимо не до всех доходит.
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09.06.2021 07:32 Відповісти
Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекер.... вот это истинный уровень министра кулебы - СОВЕТНИК) позорище...
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09.06.2021 07:34 Відповісти
Этот осел-пустозвон постоянно выдает желаемое за действительное. "Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал "свершившимся фактом" завершение строительства российского газопровода Северный поток-2, в связи с чем, по его словам, санкции США против него бесполезны. При этом глава Госдепа объявил о договоренности с Германией реагировать на все шаги России, связанные с СП-2, которые будут угрожать любой из стран мира."
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09.06.2021 07:59 Відповісти
Кулеба после переговоров в Германии о "Северном потоке-2": "Ничто окончательно не согласовано"

=============
ЛЖЕЦ. ЛЖЕЦ. ЛЖЕЦ.
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09.06.2021 08:02 Відповісти
Я правильно понял тутошних экспердов, что Кулеба должен был послать гансов найху и хлопнуть дверью? Мы ведь сверхдержава и можем диктовать условия.
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09.06.2021 11:45 Відповісти
МИДа у нас уже 2 года как нет, так что это ниачем!
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09.06.2021 14:55 Відповісти
Короче, послали на....Нельзя прямо сказать? Или клоун-брехло так распорядился? 11 Серебренников отрабатывает?
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27.06.2021 17:42 Відповісти
 
 