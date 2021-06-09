В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1385 нових випадків зараження, 6962 особи одужали

В Україні зафіксовано 1385 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"9 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1385 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 756 осіб;

летальних випадків – 77;

одужало – 6962 особи;

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 344 особи,

методом ІФА – 11 463 особи,

експрес-тестами – 23 813 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 218 039 осіб;

одужало – 2 108 684 особи;

летальних випадків – 51 410;

проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях", - розповіли в МОЗ.







