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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 53 161 особу, загалом - 1 328 070, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 53 161 особу, загалом - 1 328 070, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 161 378 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"53 161 людину щеплено проти COVID-19 за добу 8 червня 2021 року. Одну дозу отримали 43 925 людей, повністю імунізовані - 9236 людей.

Протягом доби працювали: 485 мобільних бригад, 624 пункти щеплення.

Станом на 9 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 659 473 людини.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 489 446 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 53 161 особу, загалом - 1 328 070, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 53 161 особу, загалом - 1 328 070, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 53 161 особу, загалом - 1 328 070, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Залишилось вакцинувати 20 мільйонів до 24 серпня. Встигнете?
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09.06.2021 08:47 Відповісти
Ляшко узяв на себе лише 5 млн. Зе може ******* шо хош. тільки ось як буде рахуватись результат: Ляшко прийняв посаду вже з 1 млн, так ось на прикінці роботи приймати із 5 млн чи із 6 млн?
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09.06.2021 08:54 Відповісти
Всі міністри МОЗ призначались Зелею і він відповідає за провалену вакцинацію.
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09.06.2021 09:02 Відповісти
питання залишилось: хоч 20 млн, хоч 5 млн - розділяти на міністри все-рівно треба в оцінці одного окремого міністра - 21 млн чи 6 млн?
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09.06.2021 09:23 Відповісти
 
 