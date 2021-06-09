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Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель

Лідери країн Європейського Союзу на майбутньому саміті щодо відносин з Росією врахують, що вона підтримує офіційний Мінськ.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, виступаючи у вівторок на сесії Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"... він (Олександр Лукашенко. - Ред.) користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми маємо продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості й інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі", - сказав він.

Боррель зазначив, що Росія нещодавно відновила грант у $500 млн Мінську і що російська підтримка дуже важлива для Лукашенка.

"Рада Європейського Союзу врахує це, коли на майбутньому засіданні обговорюватиме наші відносини з Росією", - сказав депутатам високий представник ЄС.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що Боррель, кажучи про Лукашенка, зазначив: "Ми маємо справу з диктатором".

Також читайте: Лукашенко вирішив забезпечити ЗС Білорусі сучасним озброєнням: Приховувати нічого

Автор: Наталя Джума
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09.06.2021 08:57 Відповісти
Учтёт... Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель - Цензор.НЕТ 739
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09.06.2021 09:12 Відповісти
Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель - Цензор.НЕТ 3399 Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель - Цензор.НЕТ 843
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09.06.2021 09:15 Відповісти
 
 