Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель

Лідери країн Європейського Союзу на майбутньому саміті щодо відносин з Росією врахують, що вона підтримує офіційний Мінськ.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, виступаючи у вівторок на сесії Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"... він (Олександр Лукашенко. - Ред.) користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми маємо продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості й інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі", - сказав він.

Боррель зазначив, що Росія нещодавно відновила грант у $500 млн Мінську і що російська підтримка дуже важлива для Лукашенка.

"Рада Європейського Союзу врахує це, коли на майбутньому засіданні обговорюватиме наші відносини з Росією", - сказав депутатам високий представник ЄС.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що Боррель, кажучи про Лукашенка, зазначив: "Ми маємо справу з диктатором".

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