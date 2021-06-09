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Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала журналістів повідомляти їй інформацію про випадки, коли прокурори "зливають" кримінальні справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sud.ua.
"Якщо є достовірна інформація, що справи "зливаються", хоча раніше слідство велося ефективно, але з якихось причин прокурори тепер не підписують підозру або не направляють обвинувальні акти в суд, то в таких випадках мої двері відчинені 24/7", - розповіла генпрокурор.
Топ коментарі
+24 multissstar .
показати весь коментар09.06.2021 08:57
+18 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар09.06.2021 09:05
+16 Small Jerboa
показати весь коментар09.06.2021 09:00
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Будь ласка, зачекайте...
Намагається грати роль принципового генпрокурора.
Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
https://news.pn/ru/criminal/253716
Так працюють проститутки...
Тобі за це скільки разів казали??? Мало???
Нет слов.