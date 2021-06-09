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Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала журналістів повідомляти їй інформацію про випадки, коли прокурори "зливають" кримінальні справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sud.ua.

"Якщо є достовірна інформація, що справи "зливаються", хоча раніше слідство велося ефективно, але з якихось причин прокурори тепер не підписують підозру або не направляють обвинувальні акти в суд, то в таких випадках мої двері відчинені 24/7", - розповіла генпрокурор.

Також читайте: Ми поки що не маємо успіхів у розкритті замовників убивств відомих журналістів, - Венедіктова

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
дело "вагнеровцев", "слито" Венедиктовой
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09.06.2021 08:57
+18
Тьотя теж актриса квартального театру.
Намагається грати роль принципового генпрокурора.
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09.06.2021 09:05
+16
А нафига тогда Служба Внутреннего Аудита?
Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7" - Цензор.НЕТ 2683
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09.06.2021 09:00
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...щоб не крисятничали прокурори.
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09.06.2021 08:56 Відповісти
Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7" - Цензор.НЕТ 6922
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09.06.2021 11:48 Відповісти
дело "вагнеровцев", "слито" Венедиктовой
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09.06.2021 08:57 Відповісти
Татаров...
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09.06.2021 08:59 Відповісти
а служба внутренних расследований вам тогда зачем ?
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09.06.2021 08:59 Відповісти
Тьотя теж актриса квартального театру.
Намагається грати роль принципового генпрокурора.
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09.06.2021 09:05 Відповісти
Грати в розрахунку на лохів, які в це повірять.
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09.06.2021 09:12 Відповісти
А нафига тогда Служба Внутреннего Аудита?
Или просто открыть Реестр и устроить тотальную проверку всех дел, тянущихся более полу-года?
Венедиктова попросила журналистов сообщать ей о случаях, когда прокуроры "сливают" дела: "Мои двери открыты 24/7" - Цензор.НЕТ 2683
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09.06.2021 09:00 Відповісти
вот где Сброд ваЗЕлиновский, дело татарова, дело по бене(приват), дело о украденных в банке 2 лямов тищенкой ну а на кремлевскую Крысу ермака можно возбуждать уголовные дела каждый месяц (торговля должностями, гос.измена, кражи гос.имущества, работа на ПИД,,,рашу и т.д) !!!!
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09.06.2021 09:12 Відповісти
Не можно,а нужно!
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09.06.2021 10:32 Відповісти
При СССР&КПСС на каждом предприятии, в каждом учреждении был такой почтовый ящик опечатанный для "Скарг и предложений трудящихся". Вот такого народовладдя было навалом и на каждом шагу. Возможно от этой открытости СССР и развалился? Власть узнала от трудящихся, о всем плохом и ... испуЖалась, потеряла веру и... А тут еще двери в глав. прокуратора открыты 24/7... быть беде...
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09.06.2021 09:17 Відповісти
це вона для того щоб с цих прокурворів свою доляху збирати...
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09.06.2021 09:25 Відповісти
Подивися прокурорко телевізор і почитай інтернет, де Бігусу монтують плівки і з яких кримінальних справ? Чи не цікаво?
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09.06.2021 09:27 Відповісти
Цирк на дроті...
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09.06.2021 09:32 Відповісти
А как быть с делом Романчука

https://news.pn/ru/criminal/253716
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09.06.2021 09:45 Відповісти
Ага. Так і буде
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09.06.2021 09:48 Відповісти
"Заходите в мой дом, мои двери открыты..."
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09.06.2021 09:51 Відповісти
Опять рыгоанальная ссанина в очи , как в 2010 от овощебазы донбабве. А все началось с зе-анализов и детей в Ровно..
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09.06.2021 09:58 Відповісти
ну так -"крисячать" не діляться....- тому і потрібні стукачі ...- я скільки пані вЄнедихтова готова платити- ділитись за інфу ... Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7" - Цензор.НЕТ 410
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09.06.2021 10:06 Відповісти
"Мои двери открыты 24/7 я специально для этого уехала из города в Конче Заспу"
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09.06.2021 10:26 Відповісти
Дело вагнеровцев слито.
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09.06.2021 10:34 Відповісти
"Мои двери открыты 24/7."

Так працюють проститутки...
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09.06.2021 10:34 Відповісти
Бенедиктовна такая-же бульбомётка как и Зеля.
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09.06.2021 11:00 Відповісти
Так они "сливают" 24/7 эти прокурвы, пронологовики, проплаченные п...... Сливают с делами государство, и это самое печальное .
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09.06.2021 11:09 Відповісти
Твои прокуроры не явились в суд, когда тупицкий был там. Где публичная порка их? Ведь Зеленый заинтересован в наказании его.
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09.06.2021 11:34 Відповісти
Доки не буде скасовано слідство і розділ в "портновсько/совковому кпк щодо процесуальних керівників огпу зрушення не буде.
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09.06.2021 11:35 Відповісти
Она видно, отдыхала в Одессе, и прогуливалась по Привозу и по Дерибасовской, подтянула юмор и начала сыпать остротами. Думается, это начало борьбы с "крысятничеством". Общак оттощал и на носу "дембель".
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09.06.2021 12:01 Відповісти
Венедиктова держит украинцев за лохов.Уголовно-процессуальный кодекс(УПК) Украины из рук вон плохой,что даже грузино-украинский бывший прокурор Давид Сакварелидзе заметил:"УПК Украины-это хартия безнаказанности для тех,у кого есть ресурсы" Понятно,что у воров и коррупционеров есть ресурсы,поэтому призыв Венедиктовой выглядит как издевательство над правосудием,понятием о справедливости,над украинским народом!
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09.06.2021 12:09 Відповісти
Так ти ж злила справу по вагнерівцях.
Тобі за це скільки разів казали??? Мало???
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09.06.2021 13:12 Відповісти
Слышать такое от циничной, брехливой *************** из зекодла просто абсурд.
Нет слов.
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09.06.2021 15:02 Відповісти
Это просто смешно
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09.06.2021 19:33 Відповісти
 
 