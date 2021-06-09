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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Байден (2328) Зеленський (17470) Путін (21449) США (14502) Сибіга (48)

США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП

Позиції США та України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.

Таку заяву в коментарі РБК-Україна зробив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який відповідає за зовнішню політику, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

"Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах", - сказав виданню Сибіга.

Також читайте: На переговорах ТКГ питання обміну полоненими заморожене до зустрічі Байдена і Путіна, - Гармаш

Як підкреслив заступник голови ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі буде проходити обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

"Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - додав Сибіга.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6



Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·17 год

Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.

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09.06.2021 09:36
+4
Согласование позиций США и Украины по вопросам НАТО с моей точки зрения выглядит так:
воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
Сюр...
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09.06.2021 09:43
+4
та явно поумнее зеленского и всей его свиты вместе взятой
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09.06.2021 09:50
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Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·17 год

Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.

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09.06.2021 09:36 Відповісти
та явно поумнее зеленского и всей его свиты вместе взятой
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09.06.2021 09:50 Відповісти
Не все ж зебили.
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09.06.2021 09:50 Відповісти
Аморал без переконань, релігії, артист в новій ролі
Але народу подобається
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09.06.2021 11:00 Відповісти
Согласование позиций США и Украины по вопросам НАТО с моей точки зрения выглядит так:
воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
Сюр...
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09.06.2021 09:43 Відповісти
чем гря заявления от опы уже и читать не хочется, понимаешь что там только зеленая ссанина
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09.06.2021 09:49 Відповісти
😁😁😁. Видосик будет по скоординации опы? 😁😁😁
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09.06.2021 09:51 Відповісти
Период гона открыт.
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09.06.2021 09:54 Відповісти
США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП - Цензор.НЕТ 6380 США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП - Цензор.НЕТ 439
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09.06.2021 10:06 Відповісти
опять как всегда бреханули ))))
та да! без координатора зелепуки ни одна беседа Президента Байдена не состоится ))))
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09.06.2021 10:24 Відповісти
08.‎06.‎2021

Витренко полетел в США.
Отправить в США договариваться о санкциях против "СП-2" человека, назначение которого главой "Нафтогаза" считается в США нарушением прав корпоративного управления, могут либо идиоты, либо люди искренне желающие провала этой миссии.
Вот так вот малята. 😁😁😁
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09.06.2021 10:25 Відповісти
Асисяй?
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09.06.2021 11:02 Відповісти
Байда даже посла в Украину не шлет - демонстрирует хуълу свое отношение к Украине как недогосударству
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09.06.2021 14:35 Відповісти
А в Штатах об этом знают?
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10.06.2021 14:32 Відповісти
 
 