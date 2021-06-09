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Посол США в РФ Салліван візьме участь у саміті Байдена і Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посол США в РФ Салліван візьме участь у саміті Байдена і Путіна

Посол США в Росії Джон Салліван буде присутній на майбутніх переговорах російського і американського президентів Володимира Путіна і Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар посольства Сполучених Штатів у РФ Джейсон Ребхольц на своїй сторінці у Twitter.

"З нетерпінням чекаю можливості приєднатися до президента в Женеві наступного тижня. Президент Байден - рішучий захисник інтересів США, і у нас буде чудова команда, яка підтримає його, коли ми зустрінемося з керівництвом РФ щодо всього комплексу нагальних питань, які впливають на відносини США і Росії", - процитував прессекретар слова Саллівана.

Як повідомлялося, зустріч президентів Сполучених Штатів і РФ відбудеться 16 червня в Женеві.

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Автор: Анастасія Потіха
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