"Кліар Енерджі" заявила про рейдерство щодо її дочірньої компанії, - ТОВ "Союз" в Одесі

Лідер ринку дегазації в Україні компанія "Кліар Енерджі" у відкритому листі до Президента України Володимира Зеленського заявила про поетапне рейдерство щодо її дочірньої компанії - ТОВ "Союз" , розташованої в Одесі.

У відкритому листі, підписаному гендиректором Андрієм Гриненком, компанія "Кліар Енерджі" просить Президента "втрутитися і не допустити виникнення конфліктної ситуації навколо питання подальшого використання і законної експлуатації полігону твердих побутових відходів "Дальницькі кар'єри". На думку представників компанії, ігнорування цього питання призведе до "втрати багатомільйонних інвестицій в об'єкти одеської громади, загрози недоотримання міським бюджетом понад 3 млн грн щорічних орендних платежів, скорочення 280 робочих місць, а також призупинення сплати податків до бюджетів різних рівнів". Згідно з текстом заяви, подібні наслідки можливі у разі передачі земельних ділянок у постійне користування КП "ОДЕСКОМУНТРАНС".

У зверненні йдеться про те, що керівництву компанії стало відомо про створення нового підприємства на території Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області, для чого передбачається використання земельних ділянок "Дальницьких кар'єрів": "лобісти, які зацікавлені у заволодінні бізнесом нашого бізнесу, хочуть 9 червня 2021 року винести на розгляд VII сесії Одеської міської ради проєкти рішень про передачу в постійне користування КП "Одескомунтранс" земельної ділянки (кадастровий номер 5121081400: 01: 002: 0687) площею 35,8000 га, розташованої в Одеській області на території Біляївського району, та земельної ділянки (кадастровий номер 5123783200: 01: 002: 0634) площею 60,4000 га, розташованої в Одеській області на території Овідіопольського району".

На думку працівників Групи, спроба передати ці земельні ділянки в постійне користування іншому суб'єкту господарювання має ознаки рейдерського захоплення бізнесу.

Нагадаємо, "Кліар Енерджі" взяла під управління полігон "Дальницькі кар'єри" в 2019 році. Лише за останні 3 роки компанія інвестувала 12 мільйонів євро в підприємства з вивезення ТПВ та оснащення полігону "Дальницькі кар'єри", будівництво найбільшої в Україні станції дегазації, оновлення автопарку підприємства, створення розумних осередків на полігоні і трубопроводи для відбору вогненебезпечного газу метану.

"Завдяки нашим зусиллям територія "Дальницьких кар'єрів" стала безпечнішою як для довкілля, так і для людей, які працюють на полігоні або живуть біля нього (відсутність пожеж, шкідливих викидів, неприємного запаху, несанкціонованого вивозу та захоронення шкідливих і небезпечних відходів). Сукупно на вищезазначених підприємствах, зареєстрованих в Одесі, працює понад 280 жителів м. Одеса та одеського регіону. Лише за 2020 рік сума сплачених податків до бюджетів різних рівнів становила приблизно 30 млн грн", - йдеться у відкритому листі Президенту України.