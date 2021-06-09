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Новини За кордоном
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Лавров (1472) ракети (2822) Росія (47286) США (14502)

Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій:

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Росія не має наддержавних амбіцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

У властивій РФ манері російський міністр звинуватив Захід, який нібито наговорює на Росію і поширює свій вплив.

"У нас, до речі, немає наддержавних амбіцій, як би хтось не переконував себе і всіх інших в зворотному. У нас немає і того месіанського запалу, з яким наші західні колеги намагаються поширити на всю планету свій ціннісний демократичний порядок денний. Нам вже давно зрозуміло, що нав'язування ззовні моделі розвитку ні до чого доброго не приводить", - заявив Лавров.

При цьому, він ні слова не сказав про те, що РФ всіляко намагається нав'язувати модель розвитку найближчих сусідів.

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Крім того, глава російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що представники країн Заходу нібито не готові "до чесного діалогу" з Росією з приводу розміщення американських ракет середньої і малої дальності.

"Не тільки Росія, а й багато інших стикаються з тим, що представники Заходу не готові до чесного діалогу, який заснований на фактах, вважають за краще діяти в дусі highly likely, прикладів такого підходу безліч. Це, безумовно, підриває довіру до самої ідеї діалогу як способу врегулювання розбіжностей", - запевняє Лавров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 3786
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09.06.2021 10:31
+9
Лаврова слушать не надо, его надо уничтожить.
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09.06.2021 10:28
+8
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 601
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09.06.2021 10:39
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Лаврова слушать не надо, его надо уничтожить.
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09.06.2021 10:28 Відповісти
тот случай когда лошадь начинает мурлыкать..... белый шум, сухая вода и свежие басни от лаврова.....
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09.06.2021 10:30 Відповісти
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 3786
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09.06.2021 10:31 Відповісти
Ваши рашистские амбиции начались ещё с 2014 года. И до вас, долбое...в, до сих пор не доперло, что до хорошего не доведёт
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09.06.2021 10:36 Відповісти
З 2008 г.
Грузія.
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09.06.2021 10:39 Відповісти
Насправді вони ніколи в кацапів не зникали
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09.06.2021 10:50 Відповісти
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 8878 Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 5605
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09.06.2021 10:38 Відповісти
Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит" - Цензор.НЕТ 601
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09.06.2021 10:39 Відповісти
понятно, да не всем
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09.06.2021 10:41 Відповісти
Таки да. Ви нав"язали країнам Східної Європи свою модель розвитку, а потім вони послали вас в еротичну подорож.
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09.06.2021 10:44 Відповісти
рашизм=тероризм
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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09.06.2021 10:53 Відповісти
А он почти правду сказал, только недоговорил что основная задача путлеровского режима искусственно окружить себя врагами со всех сторон , чтоб грабить свою биомассу вечно ! И для этого всего то надо убивать переодически и грабить слабых соседей ! Следя за тем чтоб они оставались слабыми и непутевыми !
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09.06.2021 10:58 Відповісти
Ну звісно, що "наддержавних амбіцій" немає! Бо московія вже давно не є наддержавою і це розуміють по всьому світу. Навіть китайці вже зняли обмеження про двох дітей у сім'ї, бо розуміють, що "Сибір наш"
А от імперських амбіцій у цієї помийки світу - хоч греблю гати! Щось там патякають про "зони впливу", "двополярний світ" і ще якусь нісенітницю, яку винюхали зі своєї "дипломатичної" пошти...
Захлиніться в своєму лайні самі! І чим швидше, тим краще для людства.
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09.06.2021 11:00 Відповісти
Він каже правду, бо країни, що вийшли з СРСР вони просто не вважаються державами. Це просто їх території. Тому, які тут великодержавні амбції, то усе просто ісконно їхнє.
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09.06.2021 11:04 Відповісти
Тобто був який не який світовий порядок, де одною з аксіом було - границі не змінюються і жодна країна не анексує території інших.

Допускалось, що країни можуть розділятись якщо сумісне життя кількох народів в одній державі спричиняє багато крові.
Допускались поліцейські акції, коли владу в якісь країні захопили терористи і проводили політику масового геноциду.

І ось орки вирішили, що на них правила світового ладу не поширюється і їм все можна.

Реально тепер в світової спільноти два рішення
1. Прийняти, що правила співжиття націй на планеті втратили чинність.
В результаті хаос, і черга війн які можуть поставити людство як біологічний вид під загрозу.
2. Покарати орків, і повернути все до попереднього стану, щоб довести беззмістовність і гігантську ціну за спроби порушити світовий лад.
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09.06.2021 11:25 Відповісти
У Фейгина интересный чувачок был в программе по фамилии Жирнов.Он бывший КГБшник.Так он интересный расчёт провёл на наличие голов в СВР РФ.Он говорит,шо когда он учился при совке,наличие выпускников курса подготовки агентов, было около 5 000 человек.По логике вещей,Рашка утратив треть территорий в 1991 году,и в связи с отходом стран в самостоятельное национальное и независимое плавание,должна бы была сократить выпуск курса агентов на треть.Однако, она не то,шо сократила курс,а наоборот увеличила в два раза достроив новые корпуса для новых курсов.Таким образом, число двухгодичного курса выпускников разведки Мордора около 10 000 рыл.Такое кол-во агентов,которых пачками высылают сегодня из всех дип.миссий Мордора,ставит под сомнение заяву Лаврова о том,що у Мордора нет сверхдержавных амбиций.Як вариант
ЯсеневоЛавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить" - Цензор.НЕТ 7378 Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить" - Цензор.НЕТ 5301
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09.06.2021 11:47 Відповісти
Верю! Осталось еще чуть-чуть, оккупировать Украину и Грузию, а потом посмотрим.
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09.06.2021 12:13 Відповісти
С учетом того что они не считают "сверхдержавностью" их понимание принадлежности РФерии , всех территорий бывшего СССР, а возможно и территории Российской империи ( считай Польша, Финляндия, Восточная Турция - Карс, Порт _ Артур и КВЖД. А дальше как говорится " аппетит приходит во время еды" Вспомнят зоны влияния СССР - а это вся восточная Европа, Балканы ну и дальше по списку. Лавров конечно дуру гонит ( под дурочка хиляет) а как же официальный захват Крыма...
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09.06.2021 12:17 Відповісти
"По моему убеждению, только та страна, в которую люди толпами бегут со всего света, имеет право давать советы другим о том, как надо жить. Та же страна, из которой люди прорываются через границу на танках, улетают на самодельных воздушных шарах и гиперзвуковых истребителях, прорываются через минные поля под пулеметным огнем, преследуемые сворами сторожевых псов, та страна никого и ничему учить не должна. Нет у нее такого права" Виктор Суворов
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09.06.2021 12:58 Відповісти
А...у России нет модели развития..Более того, ее не было никогда.
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09.06.2021 13:33 Відповісти
А изуверский дЭд ушка Членин? Лапти с удовольствием будут *строить* кАмунизЬм- ононизЬм -2
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09.06.2021 15:13 Відповісти
По мере заканчивания бабла сдуваются и амбиции у амбарного хищника. Рашистских подонков надо довести до полной нищеты ,голода и полной дезинтеграции Засрахи
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09.06.2021 14:53 Відповісти
 
 