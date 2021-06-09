Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Росія не має наддержавних амбіцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
У властивій РФ манері російський міністр звинуватив Захід, який нібито наговорює на Росію і поширює свій вплив.
"У нас, до речі, немає наддержавних амбіцій, як би хтось не переконував себе і всіх інших в зворотному. У нас немає і того месіанського запалу, з яким наші західні колеги намагаються поширити на всю планету свій ціннісний демократичний порядок денний. Нам вже давно зрозуміло, що нав'язування ззовні моделі розвитку ні до чого доброго не приводить", - заявив Лавров.
При цьому, він ні слова не сказав про те, що РФ всіляко намагається нав'язувати модель розвитку найближчих сусідів.
Крім того, глава російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що представники країн Заходу нібито не готові "до чесного діалогу" з Росією з приводу розміщення американських ракет середньої і малої дальності.
"Не тільки Росія, а й багато інших стикаються з тим, що представники Заходу не готові до чесного діалогу, який заснований на фактах, вважають за краще діяти в дусі highly likely, прикладів такого підходу безліч. Це, безумовно, підриває довіру до самої ідеї діалогу як способу врегулювання розбіжностей", - запевняє Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
Грузія.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
А от імперських амбіцій у цієї помийки світу - хоч греблю гати! Щось там патякають про "зони впливу", "двополярний світ" і ще якусь нісенітницю, яку винюхали зі своєї "дипломатичної" пошти...
Захлиніться в своєму лайні самі! І чим швидше, тим краще для людства.
Допускалось, що країни можуть розділятись якщо сумісне життя кількох народів в одній державі спричиняє багато крові.
Допускались поліцейські акції, коли владу в якісь країні захопили терористи і проводили політику масового геноциду.
І ось орки вирішили, що на них правила світового ладу не поширюється і їм все можна.
Реально тепер в світової спільноти два рішення
1. Прийняти, що правила співжиття націй на планеті втратили чинність.
В результаті хаос, і черга війн які можуть поставити людство як біологічний вид під загрозу.
2. Покарати орків, і повернути все до попереднього стану, щоб довести беззмістовність і гігантську ціну за спроби порушити світовий лад.
Ясенево